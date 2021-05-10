走入台灣心臟的山林之美 雲品溫泉酒店邀旅客 再發現日月潭 探訪澀水森林步道與水里蛇窯 享受一泊二食龍蝦美饌

近期因降雨使日月潭的水情稍稍舒緩，雲品溫泉酒店於即日起邀請旅客「再發現‧日月潭」，帶領旅客進入擁有蓊鬱森林與天然溼地的「澀水森林步道」，探訪桃米溪的原生動植物，更能夠看見紅玉紅茶茶園的壯美景觀。另外也可於每周二、四、六下午推出參訪水里蛇窯的館外行程。此外，甫獲得觀光局自行車友善旅宿中區冠軍的雲品溫泉酒店，透過單車管家規劃後，即日起推出單車微旅路線，旅客可以自費參與單車行程前往水社碼頭鬧區。在餐飲上，雲品則於5月6日至6月30日間推出了指定日期入住的龍蝦饗宴住房專案，可享用精緻龍蝦鍋物晚餐與丹彤自助早餐，每房最低9,299元起，在初夏之際恣意享受南投的山林之美。

雲品溫泉酒店於即日起推出「澀水森林步道」的趣旅行館外行程，每周三、周五供住客免費報名參加，步道海拔高度約為560至630公尺間，路經約為4.2公里，沿途可見各式經濟作物、翠綠竹林、蓊鬱森林、天然溼地及瀑布溪流等棲地環境，雲品溫泉酒店更曾與當地志工參與社區建設，並運用大自然素材石材、竹子與泥土等，用不破壞生態的生態工法，鋪設人行步道。步道因有桃米坑溪上游及澀水溪貫穿，所以擁有豐富多樣的蛙類、鳥類、哺乳類及昆蟲。在水上步道的山徑路段，是茶農搬運農穫的產業道路，有整齊廣闊的茶園美景。其中種植許多擁有世界頂級紅茶之稱的臺茶十八號-紅玉紅茶，可看見層層疊疊整齊壯觀的茶園景觀。另外，雲品也為家庭客群規劃了妮娜巧克力工廠的免費館外行程，可參觀巧克力製作過程並與參與巧克力DIY活動，更是南投目前拍照打卡的熱門景點。

Photo credit：雲品溫泉酒店

今年為交通部觀光局所定義的自行車旅遊年，觀光局更舉辦了「自行車友善旅宿人氣票選」，中區飯店的冠軍由雲品溫泉酒店勝出，雲品溫泉酒店內經捷安特受訓後的「單車管家」於即日起也於每日下午推出了「雲遊四海」單車微旅路線，以自行車低碳旅行的方式前往水社碼頭鬧區，可以在餐廳、商店林立、熱鬧的觀光商圈購物與採買，行程時間約一小時，單車數量有限，預約額滿為止。此外，雲品也於本季每周二、四、六下午推出參訪水里蛇窯的館外行程，水里蛇窯建於1927年，有「台灣最老古窯場」之稱，水里蛇窯的窯場順著山坡地形興建，窯洞內彎曲繚繞，長度有百餘公尺、形狀像蛇而得名。一直以來都用來燒製民生用品與藝術品，傳承著當地的文化與歷史。雲品溫泉酒店中客房內內的竹節杯與茶具組等用品，也都是出自水里蛇窯的作品。雲品每周二、四、六出動專車帶領住客前往水里參訪蛇窯，了解陶器製作過程，每位住客還可得到小磁皿紀念品。

Photo credit：雲品溫泉酒店

在餐飲活動中，雲品在此期間也推出了指定日期入住的一泊二食龍蝦饗宴住房專案，每日限量三間，含丹彤自助早餐，晚餐則提供精緻龍蝦鍋物供旅客選擇，可大啖鮮美多肉的波士頓龍蝦，還有新鮮白蝦、淡菜、蛤蜊與在地蔬菜一同入鍋，每房最低9,299元起，在享受山林之美的同時，還能在飯店中享受豪華美食。此外，雲品溫泉酒店即日起也於社群上開始分享日月潭鄰近地區的一日一美照，從被網友譽為「台版青瓦臺」的「寶湖宮天地堂地母廟」，到尖斜屋頂、飽和藍色勾勒邊框與柵欄歐式城堡風格的「埔里遊客中心」，都能夠在雲品溫全酒店的IG與Facebook中看見，雲品邀請所有的旅客一起「再發現‧日月潭」。預約訂房請上：https://pse.is/3g4w52

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