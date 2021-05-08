【專訪】竅門設計王俊隆（ROCK）：一個創作者要和別人不同，就必須把書墊在腳下

文：愛麗絲

「我那時還自己用Walkman錄音、手寫歌名，寄到唱片公司去呢！」在成為設計師之前，Rock心懷音樂夢，在華語歌曲的黃金年代，曾試著毛遂自薦。

喜歡音樂，小學三年級一次月考成績表現極佳，Rock在父母首肯下購買的獎品，是當時最便宜的樂器，「一把雙燕牌口琴，我一開始不懂、也沒人教，就每天自己坐在家門口把玩、摸索，」Rock逐漸能以口琴吹奏出完整音階，一個月後，便在學校的才藝表演上吹奏一曲〈哦，蘇珊娜〉（Oh! Susanna）。

國中時，Rock看著表哥彈吉他，央求對方教學，教了一個月後，「表哥嫌我手指太短，不適合啦。」Rock摸摸鼻子，自己去樂器行花六百元買了把二手吉他苦練，「一年後，換表哥看我彈吉他，」說著，Rock略顯自信神色。除了口琴、吉他，Rock在父親的板模工地打工兩個月後，存錢買了套二手鼓、開始上相關課程。

十五歲組樂團，高中創立熱音社，背著吉他上台北的青春年少，Rock的音樂路卻非平坦順遂，「每個人的天賦，就像上帝播的種子，這些種子可能有大有小。」Rock笑稱發現自己恐怕「不是玩音樂的料」，才走上畫畫、設計一途。

音樂是夢想，設計是天賦

「音樂需要多練一點技術，但畫畫純粹是天賦。」宜蘭農家出身，Rock最初執起畫筆，是幼稚園大班時趴在客廳茶几上、在月曆紙背面的塗鴉，「那時候就是有什麼畫什麼，」一開始描繪神明廳神像，而後彷彿將眼見所及，皆化為筆下神韻，栩栩如生。「阿公、蔣公、國父的遺像，我通通都拿來畫。」

無師自通，擁有天賦，但Rock笑稱自己最初對畫畫、設計領域恐怕「心術不正」，「我一開始只把畫畫當成考大學的手段，」就讀宜蘭高中美術班前身，較一般班多了術科課程，Rock想著，若能靠畫畫考上台北的大學，未嘗不是件好事。

當年美術系錄取率極低，Rock週末開始至館前路畫室上課、增進術科應試能力，由於家住外縣市，老師特別准許他帶睡袋在畫室中打地鋪。地緣關係讓Rock經常在《天橋上的魔術師》裡的中華商場流連往返。除了畫圖，心底始終有音樂夢的他，每回上台北還會滿足另一個心願，「我晚上會到犁舍聽樂團Live演出，像外交合唱團、藍色精靈、傳奇樂團啊，」對各樂團如數家珍，Rock的興奮之情溢於言表。

如今，Rock自嘲自己是「半調子音樂人」，四十二歲時，他與一群志同道合的設計師共組「香蕉與猴子」業餘樂團，戲稱因為只出得起香蕉，所以只能找到猴子。事實上，「香蕉與猴子」組的不只是樂團，「我們組的其實是一台時光機器，這台機器帶著我們回到二十歲時的『美好年代』。」以過往譜曲，Rock讓現在的一切仍饒富新意，如他每一次的設計般。

Photo Credit：Rock設計師提供

一個創作者要和別人不同，就必須把書墊在腳下

「做設計的，剛開始一定會焦慮要創新，」每一樁設計案都是全新開始，Rock直言作為設計師，總習慣要找突破點，「我曾聽一位廣告創意人說：『一個好的創意人，可以在浴缸裡跳水上芭蕾。』」設計創新，是在限制中找自由，「跳脫框架的那些小細節，才是最可貴的。」

mooInk S的設計，是Rock首次接觸電子書閱讀器，「電子書是用不同載體來呈現、閱讀文字。但事實上，一台電子書閱讀器，可供設計師變化之處實在不多，既須考量到重量、體積、量產等現實，又希望充分體現獨樹一格的設計。」主打繁中閱讀，讓Rock對應起東方記憶中的說文解字。

「除了設計新意，也要實用、符合人體工學，」Rock以說文解字解構「墨」字成為背蓋防滑紋路，以仿造精裝書裝幀的外型，具象化書本意象。在Rock眼前，mooInk S的設計或許沒有汪洋大海、甚或是浴缸的揮灑空間，但在如一方硯台大小的領域，他仍細細打磨墨水，勾勒出濃淡深淺。

雖過往並未使用電子書閱讀器，Rock卻是位不折不扣的書蟲。「一個創作者要和別人不同，就必須把書墊在腳下。」閱讀可以延伸人生經驗、專業知識，而這些全成為Rock運用在設計上的養分。

「我家中房間、書櫃、客廳、沙發、廁所都有書，」走到哪讀到哪，Rock習慣同時大量閱讀約十本書籍，完讀每本書約花上二、三個月，而他的閱讀範疇極廣，「因為設計師就是雜學家啊！」廁所裡也許擺著《胡雪巖》系列，客廳則有《耶路撒冷三千年》，談及喜歡的書，Rock似乎總離不開時代剖面下的平凡人物縮影。

「我很喜歡《西線無戰事》，書中那些年輕生命被時代推著走，連停下來的機會都沒有。」《西線無戰事》主角在結尾中，於戰場濠溝望見樹枝上的鳥兒，忘情描繪圖像時，被敵人所狙殺，成為荒誕時代裡的尋常悲劇。而另一本《城南舊事》，Rock則認為在每個階段看感受都不同，「它用清淡的筆觸講童年，但剖面是整個世界。」書中文字讓許多情景躍然紙上，「就像冬天呼出的白煙、主角在胡同裡打水，而水一潑到地上就立刻凍成冰了。」時至今日，Rock彷彿仍能感受北京城南的嚴冬氣息。

好的設計，要靠生活與興趣驅動

閱讀、音樂、設計，皆是Rock生活的一部份，「好的設計，要靠生活與興趣驅動。」Rock彷彿用生命體現這樣的信念，他的設計與生活總色彩紛呈。不工作的週末，Rock閱讀、看電影、烹飪、運動，而心裡的音樂夢，還是得玩的，「我們固定練團、也開演唱會，玩搖滾的人一輩子都想玩搖滾，那因子永遠都在我們血液裡面。」

在竅門設計的官網上，Rock將自己定位為「設計導演」，「我小時候也想過要當導演啊，很喜歡看《童年往事》、《戀戀風塵》的非商業片，我對統籌故事就是很有興趣。」統籌故事、推進劇情運作的導演，與Rock所言的「設計導演」的似乎有異曲同工之妙。

「任何領域都是設計範疇，我們是將設計當成載體，跨界結合多元領域。」2012年、2015年Rock替台灣茶具品牌「陶作坊」打造《Tea Party 1 慢・漫》與《Tea Party 2 混得好》系列計畫，結合設計工藝、舞蹈、音樂多元領域，不僅替該品牌成功轉型、該系列展也多次獲國際獎項。以多元感官經驗體現茶文化的設計，更成為能被不斷複製的演出模式，在全球各地巡演共一百多場，甚至出了張原聲帶專輯，「這可能是滿足我自己的私心啦！」Rock笑稱自己無法以音樂人身份進錄音室，卻透過設計圓夢。

設計的觸角總龐雜延伸，帶Rock探索各種未知。

Rock近年開始經營品牌「E.Lab 異類潮鞋實驗室」，定位於Urban shoes，包括滑板鞋、溯溪鞋等不同機能，為了設計鞋款，Rock開始玩滑板、釣魚、跑步、溯溪，「既然要設計就得做各種嘗試啊，我前陣子才和公司的年輕同事一起去爬山，」第一次嘗試，Rock就碰上「西段大縱走」，儘管疲憊他卻從不排斥、設限，唯一的原則約莫是「我不玩中年人玩的東西，」高爾夫球自然不在選項內，而許多中年男子的重機夢呢？Rock笑稱自己年輕時早騎過重機「就是要在還算違法的年紀做才算叛逆啊！」

一次被騎重機的朋友挑釁問道，「你不騎重機穿什麼皮衣？」Rock回擊地理直氣壯：「你們不玩搖滾，才是穿什麼皮衣呢！」他的設計新穎，生活新鮮，在不可逆的生命裡，Rock似乎永遠年輕。

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