《浪跡天地》游牧人生：關於趙婷與製作，你可能不知道的花絮與軼聞

由趙婷自編自導，同時擔任監製及剪接的《Nomadland》（港：浪跡天地／台：游牧人生）榮獲2021奧斯卡「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳女主角」3項大獎。

本文整理並翻譯一些劇組人員的訪問，分享關於幕後的一些花絮與軼事。

電影改編自Jessica Bruder關於美國長者因經濟衰退而被迫改變生活模式的紀實文學《Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century》（游牧人生），加上趙婷創作的故事，以半紀實半創作的模式[1]，製作了以Fern（法蘭絲麥杜文／Frances McDormand飾）為主，敘述游牧族（Nomad）從「Real Estate」變成「Wheel Estate」以車代屋為家，獨立而又守望相助的生活。

（文章以下部分含有劇透）

命運的相遇

本片製作，始於原著作者Bruder的經紀把書交到著名娛樂經紀公司United Talent Agency（UTA），而UTA經紀Brian Swardstrom——法蘭絲麥杜文的經理人，同時是電影監製之一Peter Spears的丈夫——把書分別交給二人，二人看後決定共同製作這電影[2]。

後來，法蘭絲麥杜文從2017年多倫多國際影展活動中溜了出去，看到由趙婷執導，其父趙玉吉參與監製的《The Rider》（港：再生騎士／台：重生騎士）。觀賞完畢，她忍不住驚嘆「誰是他媽的趙婷？」（Who the fuck is Chloé Zhao?），馬上致電監製Spears，表示找到執導《Nomadland》的理想人選[3]。

巧合的機緣

趙婷男友，同時是《Nomadland》攝影師的Joshua James Richards透露，趙婷一直希望過游牧生活，因此當法蘭絲麥杜文聯繫趙婷執導這電影時，實屬一段巧合的機緣[4]。

趙婷本來一直在構思關於小孩浪跡美國的公路電影，並命名為《Bobcat》；在看完原著作者Bruder的書後，她形容這書是一個「帶悲劇性而舒適的旅程」，對她來說，執導這電影就像命運一樣[5]。

本來UTA打算讓法蘭絲麥杜文演出書中Linda May一角，但在籌備《Nomadland》時，法蘭絲麥杜文告訴趙婷，她想演出另一個自我——一個名為Fern的角色，趙婷同意，遂以Fern為電影中心，把故事裡裏眾多人物串連起來；趙婷決定沿用書中的真實遊牧族如Linda May、Swankie與Bob Wells等的經歷，並尋求他們同意出演電影[6]。

如同原著作者Bruder在為寫書搜集資料時住在她的露營車Halen[7]，趙婷跟攝影師的Richards也為了拍攝買了專屬露營車，還因她是日本漫畫迷而把他們的車子命名為「Akira」[8]，筆者猜測名字源於大友克洋的漫畫《アキラ》（亞基拉）。

圖片來源：電影《Nomadland》官方Twitter

Frances與Fern——法蘭絲麥杜文與角色的距離

在法蘭絲麥杜文40多歲時，她曾跟丈夫Joel Coen表示，到了她65歲時，她要把名字改為「Fern」，然後開始過游牧生活；趙婷形容Fern背後一部分的故事，也等於Frances（法蘭絲麥杜文）的一部分[9]，所以電影中的Fern，某程度上可以算是平行世界的法蘭絲麥杜文。

電影中的Fern，還有一些跟法蘭絲麥杜文密不可分的元素——Fern的愛車Vanguard（先鋒車）於拍攝後停泊在法蘭絲麥杜文家裡；法蘭絲麥杜文用「她」來稱呼先鋒車，形容她是Fern的內心，也即等於法蘭絲麥杜文本人。即使拍攝完畢，在她變得骯髒時，法蘭絲麥杜文也會親自為她清洗[10]。

又，在電影中飾演Dave的演員David Strathairn，其實是法蘭絲麥杜文的多年好友暨鄰居[11]，而在電影中飾演Fern妹妹Dolly的Melissa Smith，也是法蘭絲麥杜文的多年好友[12]。

電影中的Fern還有很多法蘭絲麥杜文真實的一面，因此觀眾可以感受到她的「演技」是多麼的自然，因為她可能算不上在「演」Fern，好些時候「Frances就是Fern，Fern就是Frances」。

為了還原書中遊牧族在亞馬遜（Amazon）工作的場景，法蘭絲麥杜文寫信向亞馬遜表達拍攝的願望，後來真的成為遊牧族一份子，一起在亞馬遜包裝商品、一起收割甜菜、一起在營地工作，當中也包括洗廁所。曾經有人在如廁後認出法蘭絲麥杜文，但她否認，回應對方說自己是Fern[13]。

圖片來源：電影《Nomadland》劇照

此外，電影裡還有不少「Frances與Fern身分交疊之處」：

Fern曾為一名女孩補習，那女孩在電影裡背誦出莎士比亞《Macbeth》（馬克白）的台詞，一來法蘭絲麥杜文在高中時曾參演《Macbeth》，二來她將會演出以《Macbeth》為藍本的作品《The Tradgey of Macbeth》[14]。

Fern把爸爸送她的碟子帶到車上，事實上這是法蘭絲麥杜文自發把爸爸送她的畢業禮物碟子，當作電影道具帶到車上去的[15]；電影中還有一幕是Fern在車內大解，事實上那幕出於法蘭絲麥杜文跟趙婷一起用膳，吃了辣雞翅後感到腹痛而急需解決[16]。

不過，法蘭絲麥杜文也有把Fern與自己分開的地方：當趙婷建議法蘭絲麥杜文的兒子Pedro也參加演出，又建議Fern亡夫的照片用上法蘭絲麥杜文丈夫的照片時，法蘭絲麥杜文認為這不是一部關於她的紀錄片而拒絕；此外，起初法蘭絲麥杜文在拍攝時親身住在先鋒車裡，後來認為自己已屆61歲，為免太累，才轉到劇組所住的旅館[17]。

不一樣的結局

電影的結局，Fern告別故居，駕上先鋒車重新出發。

原來趙婷本來打算讓電影結局停留在Fern回到Empire的舊居一幕，以向西部電影《The Searchers》（搜索者）致敬，但由於她在疫情爆發期間開始剪片，讓她希望可以透過這電影帶出希望，於是才改成現在的結局。

趙婷笑言，如她不是在疫情期間剪輯的話，電影結局就會停在Fern的故居了[18]。

最後，劇組把電影「獻給那些不得不離開的人」（dedicated to the ones who had to depart），並留下雋永的一句「路上再見」（see you down the road）。

註釋：

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin