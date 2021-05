《浪跡天地》游牧人生：關於趙婷與製作，你可能不知道的花絮與軼聞

由趙婷自編自導,同時擔任監製及剪接的《Nomadland》(港:浪跡天地/台:游牧人生)榮獲2021奧斯卡「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳女主角」3項大獎。

本文整理並翻譯一些劇組人員的訪問,分享關於幕後的一些花絮與軼事。

電影改編自Jessica Bruder關於美國長者因經濟衰退而被迫改變生活模式的紀實文學《Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century》(游牧人生),加上趙婷創作的故事,以半紀實半創作的模式[1],製作了以Fern(法蘭絲麥杜文/Frances McDormand飾)為主,敘述游牧族(Nomad)從「Real Estate」變成「Wheel Estate」以車代屋為家,獨立而又守望相助的生活。

(文章以下部分含有劇透)

命運的相遇

本片製作,始於原著作者Bruder的經紀把書交到著名娛樂經紀公司United Talent Agency(UTA),而UTA經紀Brian Swardstrom——法蘭絲麥杜文的經理人,同時是電影監製之一Peter Spears的丈夫——把書分別交給二人,二人看後決定共同製作這電影[2]。

後來,法蘭絲麥杜文從2017年多倫多國際影展活動中溜了出去,看到由趙婷執導,其父趙玉吉參與監製的《The Rider》(港:再生騎士/台:重生騎士)。觀賞完畢,她忍不住驚嘆「誰是他媽的趙婷?」(Who the fuck is Chloé Zhao?),馬上致電監製Spears,表示找到執導《Nomadland》的理想人選[3]。

巧合的機緣

趙婷男友,同時是《Nomadland》攝影師的Joshua James Richards透露,趙婷一直希望過游牧生活,因此當法蘭絲麥杜文聯繫趙婷執導這電影時,實屬一段巧合的機緣[4]。

趙婷本來一直在構思關於小孩浪跡美國的公路電影,並命名為《Bobcat》;在看完原著作者Bruder的書後,她形容這書是一個「帶悲劇性而舒適的旅程」,對她來說,執導這電影就像命運一樣[5]。

本來UTA打算讓法蘭絲麥杜文演出書中Linda May一角,但在籌備《Nomadland》時,法蘭絲麥杜文告訴趙婷,她想演出另一個自我——一個名為Fern的角色,趙婷同意,遂以Fern為電影中心,把故事裡裏眾多人物串連起來;趙婷決定沿用書中的真實遊牧族如Linda May、Swankie與Bob Wells等的經歷,並尋求他們同意出演電影[6]。

如同原著作者Bruder在為寫書搜集資料時住在她的露營車Halen[7],趙婷跟攝影師的Richards也為了拍攝買了專屬露營車,還因她是日本漫畫迷而把他們的車子命名為「Akira」[8],筆者猜測名字源於大友克洋的漫畫《アキラ》(亞基拉)。

圖片來源:電影《Nomadland》官方Twitter

Frances與Fern——法蘭絲麥杜文與角色的距離

在法蘭絲麥杜文40多歲時,她曾跟丈夫Joel Coen表示,到了她65歲時,她要把名字改為「Fern」,然後開始過游牧生活;趙婷形容Fern背後一部分的故事,也等於Frances(法蘭絲麥杜文)的一部分[9],所以電影中的Fern,某程度上可以算是平行世界的法蘭絲麥杜文。

電影中的Fern,還有一些跟法蘭絲麥杜文密不可分的元素——Fern的愛車Vanguard(先鋒車)於拍攝後停泊在法蘭絲麥杜文家裡;法蘭絲麥杜文用「她」來稱呼先鋒車,形容她是Fern的內心,也即等於法蘭絲麥杜文本人。即使拍攝完畢,在她變得骯髒時,法蘭絲麥杜文也會親自為她清洗[10]。

又,在電影中飾演Dave的演員David Strathairn,其實是法蘭絲麥杜文的多年好友暨鄰居[11],而在電影中飾演Fern妹妹Dolly的Melissa Smith,也是法蘭絲麥杜文的多年好友[12]。

電影中的Fern還有很多法蘭絲麥杜文真實的一面,因此觀眾可以感受到她的「演技」是多麼的自然,因為她可能算不上在「演」Fern,好些時候「Frances就是Fern,Fern就是Frances」。

為了還原書中遊牧族在亞馬遜(Amazon)工作的場景,法蘭絲麥杜文寫信向亞馬遜表達拍攝的願望,後來真的成為遊牧族一份子,一起在亞馬遜包裝商品、一起收割甜菜、一起在營地工作,當中也包括洗廁所。曾經有人在如廁後認出法蘭絲麥杜文,但她否認,回應對方說自己是Fern[13]。

圖片來源:電影《Nomadland》劇照

此外,電影裡還有不少「Frances與Fern身分交疊之處」:

Fern曾為一名女孩補習,那女孩在電影裡背誦出莎士比亞《Macbeth》(馬克白)的台詞,一來法蘭絲麥杜文在高中時曾參演《Macbeth》,二來她將會演出以《Macbeth》為藍本的作品《The Tradgey of Macbeth》[14]。

Fern把爸爸送她的碟子帶到車上,事實上這是法蘭絲麥杜文自發把爸爸送她的畢業禮物碟子,當作電影道具帶到車上去的[15];電影中還有一幕是Fern在車內大解,事實上那幕出於法蘭絲麥杜文跟趙婷一起用膳,吃了辣雞翅後感到腹痛而急需解決[16]。

不過,法蘭絲麥杜文也有把Fern與自己分開的地方:當趙婷建議法蘭絲麥杜文的兒子Pedro也參加演出,又建議Fern亡夫的照片用上法蘭絲麥杜文丈夫的照片時,法蘭絲麥杜文認為這不是一部關於她的紀錄片而拒絕;此外,起初法蘭絲麥杜文在拍攝時親身住在先鋒車裡,後來認為自己已屆61歲,為免太累,才轉到劇組所住的旅館[17]。

不一樣的結局

電影的結局,Fern告別故居,駕上先鋒車重新出發。

原來趙婷本來打算讓電影結局停留在Fern回到Empire的舊居一幕,以向西部電影《The Searchers》(搜索者)致敬,但由於她在疫情爆發期間開始剪片,讓她希望可以透過這電影帶出希望,於是才改成現在的結局。

趙婷笑言,如她不是在疫情期間剪輯的話,電影結局就會停在Fern的故居了[18]。

最後,劇組把電影「獻給那些不得不離開的人」(dedicated to the ones who had to depart),並留下雋永的一句「路上再見」(see you down the road)。

註釋:

相關文章:

責任編輯:Alex

核稿編輯:Alvin