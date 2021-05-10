別讓忙碌壓垮妳的生活——補充蛋白質+益生菌，為健康養好「底氣」

小孩不舒服需要看病，偏偏卡在會議中無法抽身，只好等結束再趕回家照顧小孩...，到了假日，除了抽空陪伴爸媽，回到家中還要面對爆炸的洗衣籃及廚房碗盤。妳是否也過著這種焦頭爛額又失衡的生活呢？



一天24小時，總是被壓榨到最後一分一秒，沒有一刻可以休息，久而久之，生活各方面都壓得令人喘不過氣。當外在環境愈忙碌失衡，妳愈需要「底氣」維持生活平衡！先擁有健康的身體、打造好體質，才能更游刃有餘面對未來更多挑戰，守護全家人的健康！

蛋白質幫妳打底好體質，補充營養好活力

想要維持充足體力面對生活及工作中的種種任務與挑戰，就靠蛋白質來為妳打底吧！根據衛生福利部健康署文章指出，若三餐飲食攝取的蛋白質營養不足，不只可能影響肌肉生成，也會明顯感到虛弱、體力變差。

補充蛋白質除了透過飲食，也可以透過營養保健品來補充，如何才能挑選到好的蛋白質補充品？注意下列幾點，就可以讓身體獲取更完整的營養：

1. 植物性蛋白質：蛋白質可分為動物性跟植物性兩大來源，想要聰明攝取充足份量的蛋白質，植物性蛋白質相對來說會是更健康的選擇（註），包含像是大豆、豌豆、小麥這些植物來源。

2. 零乳糖、零膽固醇、少添加物：現代人三餐多普遍外食，若想攝取足量的蛋白質，往往也攝取進多餘的脂肪、膽固醇與熱量，因此建議選擇蛋白質的同時，也推薦選擇零乳糖、零膽固醇，沒有額外添加物的優質來源。

3. PDCAAS達到1：PDCAAS（Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score）是國際公認的蛋白質評估標準，PDCAAS 達到1才可稱為「優質」蛋白質，確保蛋白質的功效。

保健身體健康，益生菌是防護力加乘關鍵

打底好體質以外，也需要為身體防禦外來攻擊，這時候就必須照顧好身體的免疫力。而人體的免疫力好壞，有一半以上因素取決於腸道，換言之，平衡腸道菌群中「好菌」與「壞菌」的比例，就是維持腸道健康的關鍵。

該如何增加腸道內的好菌？一般飲食裡，可以透過攝取發酵類食物獲取益生菌，然而經過胃酸消化後，真正能在腸道產生作用的益生菌數量相對減少很多，也無法定時定量補充。忙碌的妳，該選擇最有效率的方式——挑選無添加物、科學研究證實安全有效的益生菌，於日常三餐飲食中添加補充，就能幫助打造健康腸道！

如何挑選優良的益生菌？注意下列幾項要點：

1. 菌株名稱：有明確標示出菌株名稱，可以顯示產品的安全性，編碼就如同菌株的身分證，被有效記錄在菌種庫裡面。

2. 實驗研究和科學證據：例如乳雙歧桿菌BL-04TM、嗜酸乳桿菌 La-14TM、嗜酸乳桿菌 NCFM®及副乾酪乳桿菌 Lpc-37TM，這些菌株擁有超過100篇科學論文及實驗證明，更佐證能夠幫助維持腸道內菌叢平衡，全面打造健康防護罩。

3. 有效通過胃酸，定殖腸道：食物消化時會先經過胃，而胃酸會破壞益生菌，因此應確保菌株存活率，建議90%以上有效通過胃酸，能順利抵達腸道，在腸道內發揮作用。

4. 益菌生：優良益生菌中需添加像是菊糖、膳食纖維、寡糖等「益菌生」，這些有助於促進益生菌在腸道生長繁殖的營養素，讓吃進肚子的益生菌真正有效留存在腸道，維持健康。

5. 無香料、甜味劑：無人工香料、甜味劑，對身體更無負擔。

加一點健康：守護全家人健康就從這做起

優質植物性蛋白質提供妳身體活力、而優良益生菌則可為身體的防禦力加分。從今天開始，不妨建立一個健康儀式——養成同時補充益生菌和蛋白質的好習慣，打下健康基礎，就不怕生活中迎面而來的各種挑戰，照顧好自己，幫全家人守護健康！

本文由紐崔萊贊助撰文

（註）：蛋白質主要可分為動物性與植物性兩類，根據刊登在《美國醫學期刊：內科醫學（JAMA Internal Medicine）》上的研究指出，飲食中若以植物性蛋白質取代部分動物性蛋白質，可以顯著降低死亡率，例如取代雞蛋能降低22.5％，取代肉類則平均可降低14％；日本國家癌症中心的研究也發現，如果把佔3%熱量的紅肉蛋白替換成植物蛋白，預計可以降低34%的死亡風險。