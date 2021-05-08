【關鍵議題研究中心】「施打疫苗意願」與「選擇投資標的」，也有性別差異

文：許月苓

因應四月種種時局變動，不變之中依舊有一些關鍵性的變化，究竟哪些因素值得進一步關注討論，又該如何解讀台灣消費者的行為動向，幫助我們提前布局？

對此，關鍵議題研究中心（TNLResearch）在台灣，也偕創市際市場研究顧問股份有限公司，針對18至60歲的台灣上網民眾，於2021年4月1日至4月6日這進行調查，最新調查結果發現，台灣民眾對環境感受、何時回復正常生活的預期等並無太大變化，大眾主要採取按兵不動的策略。

台灣民眾對疫情的看法與恢復日常生活所需時間，基本上延續三月以來的看法，呈持平偏樂觀。由於沒有立即緊急的危機感，再加上可能因施打疫苗產生副作用的新聞報導時有所聞，總的來說，民眾疫苗接種意願較三月低，其中又以女性較為明顯，施打疫苗意願高（5分）+中高（4分）加起來只有一成，男性則有二成五；約有六成女性施打意願低於中等，男性則少於半數約四成七。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

但為何在性別上呈現差異？有可能是因近期疫情較為樂觀，大部分女性在觀望下，疫苗施打意願下滑；此外，也可能肇因於不同性別施打疫苗產生副作用的數量比例不同。

根據美國疾病管制局在2020年12月至2021年1月的調查，研究中注射COVID-19疫苗的人有61%為女性，其中72%的女性通報產生副作用，包括頭

痛、疲勞、暈眩、發抖與噁心等症狀。然而這狀況似乎並不罕見，因為同一篇耶魯醫學報導也指出，女性歷年來接種疫苗時，原本就有較多副作用的通報案例，這可能與生物實驗的標的主要以成年男性為主，或也可能是出現類似副作用症狀的男性沒有通報。

但無論如何，導致此刻台灣女性對施打疫苗卻步的原因，是否是因國際上副作用案例頻傳，仍需更多資料調查佐證。

性別，也是理解投資行為關鍵字

但台灣女性偏觀望的行為，也出現在最新的投資行為調查。

儘管半數以上的民眾持續投資股票（含ETF），但仔細檢視不同性別的消費者，相較女性，男性比女性多出一成的比例會投資股票，而女性則大多偏向選擇投資風險較低的保險跟基金；傾向不投資保留現金的女性也有約18%，男性則較低為12%。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

無論是施打疫苗或進行投資，女性都呈現較保守被動的態度，但究竟是因原本在這些事項中，女性做決定的過程就相較持觀望保守，還是因為此次特殊疫情／疫苗事態的影響，這兩種不同的影響因素，似乎會延伸引導到不同的消費心態與需求：前者因為慢熱，可能需要更軟性、提供更周延、資訊完整的行銷配套；後者則可能必須在行銷上直接打中COVID-19疫情的特殊性與即時性，強調「立即需要、越快越好」的需求，才能創造延伸出更多商機。

向意見菁英群體借力，助行銷一臂之力

另一個值得關注的群體是意見菁英。此群體一般而言在社經地位與學歷表現較高，擁有率先接收最新消息、掌握趨勢的特性，也時常追蹤新聞、主動進行討論，並會擴散、給予周遭親友建議，廣於發表意見。

在此次消費異動調查中，意見菁英群體在「護膚和化妝品」與「旅遊」品項上，均一枝獨秀，表示將會提高預算。

若進一步聚焦在旅遊，三月調查時已有超過一半的意見菁英表示會增加未來三個月的旅遊頻率，除了透露出旅遊業融雪回溫的線索，也顯示出特定群體對旅遊的欲望已勢不可擋，而且極有可能在短時期內成行。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

正值首發旅遊泡泡團回國，所有遊客回台採驗均呈陰性，是一個重要的突破與激勵。即使帛琉旅行廊道計畫受到許多批評，包括遊客檢驗手續過於繁複漫長、費用過高，以及接續出團力道疲乏不足等狀況，但首發團的成功，重要性也在於之後勢必能與帛琉當局再行協商，進一步調整、精進旅遊品質與體驗。這些經驗也能成為之後與其他潛在合作地區協商時，持續推進且提高可能性的寶貴籌碼。

結合這些面向，我們可以樂觀期待旅遊泡泡團仍有十足的成長空間。此外，旅遊業更該注意、並且加強與意見菁英之間的行銷與溝通，方能搶奪先機。無論疫情如何演變，終將可能成為我們必須與之共存的常態，旅遊業也必定會回歸。

然而，COVID-19疫情對旅遊業生態造成什麼樣不可逆的深刻影響？旅遊業是否能結合創意與其他如交通業、資訊媒體業、電子商務業、媒體業等串連合作，能以什麼樣的姿態嶄露在我們眼前？這些都值得我們密切關注、屏息期待。

Photo Credit: 關鍵議題研究中心

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航