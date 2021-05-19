《世上哪有問題兒童！解決厭世爸媽最想知道的73個難題》：用獎賞吸引孩子，能讓他更有動力嗎？

文：西剛志

【多多稱讚孩子，他才會變得越來越好嗎？】

要稱讚他的「努力」，而非「能力」，才不會造成反效果

我們都知道讚美孩子很重要，但平衡的拿捏更重要。世界各國都有人做過關於讚美的研究，而且大多是有關讚美的好處，可是研究也指出，如果是讚美孩子的能力、才能，有可能會讓孩子變成沒用的人。

世界知名的案例就是史丹佛大學卡蘿．杜維克（Carol S. Dweck）教授的研究。一般而言，我們都比較會去稱讚孩子的能力，像是「小○○頭腦好好喔∼」「這麼會畫畫，真是天才！好厲害！」但是，有研究報告發表一個令人感到衝擊的事實：這種稱讚方式會讓孩子變得不願意去挑戰困難的事情。

有人稱讚自己「頭腦很好」，孩子就會為了維持「頭腦很好＝能夠解決問題」的狀態，只埋頭在確定自己一定會做的簡單問題上，結果就是變得不去挑戰困難的問題（相反地可以得知，沒有被稱讚能力的組別，更願意去挑戰困難的問題）。

要稱讚他的「努力」，而不是「能力」

但是研究也指出：當您花心思去稱讚孩子，他們又會變得願意去挑戰困難，這是「稱讚他的努力」的方式。舉例來說，當您自己努力朝著目標邁進時，有人跟您說：「您一直都好努力，真棒！」您是什麼感覺？我想幾乎所有人都會覺得很高興，而且可能會打算更加努力吧。因此，不只是小孩，其實當大人被稱讚很努力時，也會有較高的意願再更加努力，並強化往更困難事物邁進的行動力。

為了讓孩子長大成人後能成功，越來越多學者認為，比起IQ，跨越困難的力量（專業術語稱為「心理韌性」）更重要。（詳細內容請參考Q37）因此或許可以說，稱讚他的努力、行為，是培育跨越困難能力的重要方法之一。所以，稱讚他的努力，以及為了達成某項成就所歷經的過程，就變得很重要，而不是稱讚能力的本身（尤其像是計算速度好快、運動表現真好、圖畫得真好等等）。

隨著年齡成長，稱讚方式也要改變

隨著年齡增長，讚美方式也必須有所改變，這是我觀察被譽為育兒高手的人士所得知的訊息。多數人都認為，在孩子○∼三歲時要盡量稱讚他，不過，孩子還小的時候，其實還無法完全理解被稱讚這件事，但是他可能會覺得「被稱讚＝他對我有興趣（安心感）」，因此比較能培養出自我肯定感。

事實上，從研究報告可得知，媽媽常對孩子笑、跟孩子說話，寶寶爬行的狀況會比較好；常接收到溫暖的話語，在充滿愛的環境中長大的孩子，大腦發展的速度高達兩倍以上（而且在六歲以前，母親的育兒方式幾乎決定了孩子大腦的發展速度）。

也可從另一項研究報告得知，四∼五歲的幼兒與十一∼十二歲的兒童相比，比起稱讚的內容，稱讚的次數越多，孩子越有自己的能力受到肯定的實質感受。所以，在孩子年紀還很小的時候，請將讚美他視為愛的表現，這件事情非常重要。

稱讚的內容可分為五種類型（請見圖表5），提供給各位作為讚美孩子時的參考。

可是，如果稱讚第二點的能力，如同前面所述，可能會使得孩子不願意挑戰困難的問題，所以稱讚他的努力（行動、執行過程）才是更重要的事。

常見稱讚孩子的內容

外表（眼睛很漂亮、髮型或指甲很美、很時尚等等）

能力（頭腦很好、運動很擅長、具有藝術的天分等等）

持有物（包包、玩具、圖鑑、繪本、人偶、自己創作的東西、生物、知識等等）

人格、友情（有規矩、熱心助人、有禮貌、會遵守約定等等）

其他（生活習慣、收拾、禮儀、打招呼等等）

成長到小學以上之後，孩子會變得更聰明，但如果一直待在被稱讚的環境裡，大腦會將其視為理所當然，就會有難以強化行動力的傾向。另一方面，有學者認為，如果處於不知道什麼時候會被稱讚的狀態下，大腦會有所期待，具有更能強化行為的效果（專業術語稱為「漢弗萊效應」〔Humphrey's effect〕）。

另外還有其他研究報告，不過是較少數的案例，是有關沒有自信的人。這樣的人如果被稱讚了，也無法以正向積極的態度接受這個讚美，因此，被人稱讚後反而使行為表現變差。還有一部分的小學一年級學生，據說在眾人面前讚美他的話，反而會使他變得消極。雖然這只是少數案例，但請記得還是有這種類型的孩子。

大部分的孩子都是被稱讚後會變得正向積極，才能發展得越來越好。尤其建議有小學以上孩子的家長，當時機對了，就請稱讚他的努力吧。雖然只是一句話，卻會對孩子造成重大影響，繼而培育出日益具挑戰精神的孩子。

【用獎賞吸引孩子，能讓他更有動力嗎？】

以報酬為導向可能會削弱幹勁，不如用讚美的話替代

為了讓孩子有動力，「綁一根紅蘿蔔在面前，以提升他的幹勁」，這應該是從前的父母最常使用的方法吧。最近由於少子化現象，「想要給孩子獎勵、買玩具給孩子」的父母、祖父母也越來越多了，但是，從心理學的研究可得知，給予孩子獎勵反而會削弱他的幹勁。有幾篇研究也寫到，尤其是有關學習、工作的意願，「發自內心的幹勁」（內在動機）會下滑。

別造成以報酬為導向的反效果

最有名的就是拼圖實驗。在這項實驗中，研究者讓孩子們玩三十分鐘的拼圖，之後請他們休息，但是拼圖實在太好玩了，即便是休息時間，還是有許多孩子繼續在玩拼圖。

這時，研究者為了提高孩子們的幹勁，便向他們說：「拼好一塊拼圖，就給你們一塊美金當作報酬。」結果孩子們便拚了命地拼拼圖。然而，在拼完拼圖之後，孩子們竟然連看也不看拼圖一眼。這就是以報酬為導向的結果，本來對拼圖的關注（幹勁）就這樣變得薄弱，這個現象的專業術語稱為「削弱效應」（Undermining Effect）。

另外，有其他實驗結果指出，報酬只對從事不動腦的機械性作業有效果（源自紐約大學心理學家郭保山[Sam Glucksberg]博士）。另外，二○一一年有一項研究指出：如果對於成果給予報酬，會降低此人的幹勁；如果對於努力給予獎勵，反而會提升士氣。

也有研究報告指出：比起給予物質的報酬，言語上的報酬，即是「讚美的話語」效果更好。收到物品時的喜悅，在過了一段時間後會變淡；但是被稱讚的喜悅，無論過了多久，都會留存在我們的心中。也就是說，精神性的喜悅是提高幹勁最好的報酬。

資訊參考

為了提高幹勁而採用扣分方式，也不太好。給人評分時要是採用扣分法來評分，會使此人的表現變差（源自鹿特丹伊拉斯姆斯大學范司．迪倫登克〔Van Dierendonck〕博士的研究）。

研究團隊將實驗對象分成兩組，一組如果答錯了就減少報酬（扣分方式），另一組即便答錯了也不會影響報酬，之後讓這些實驗對象上床睡覺，起床後再進行有關測驗問題的熟記比例調查。調查結果得知，前組的記憶力呈明顯下降。

當我們在接受評分時，如果對方都是以負面的態度來看待，會讓我們的心情不好，因而受測表現變差。這一點用在孩子身上也有同樣效果，因此，在給予孩子評價時，請試著從正向的部分來看，不要總是看到他的缺點。

書籍介紹

本文摘錄自《世上哪有問題兒童！解決厭世爸媽最想知道的73個難題：說謊、亂生氣、講不聽……其實都是大腦發展的重要訊號，腦科學博士傳授育兒新觀念！》，出色文化出版

作者：西剛志

譯者：李宜萍

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不懂的是爸媽，別說孩子有問題

會說謊、調皮搗蛋、三分鐘熱度……，孩子的這些狀況是否讓你傷透腦筋？別急著貼標籤，孩子的性格、思考模式與遺傳基因和環境形塑都有關，爸媽得先了解才能引導。

Point 這是大腦發展健全的證據

舉例來說，說謊對大腦而言是高難度行為，既要判讀他人的想法，又要將以合理邏輯包裝不符合事實的事，從腦科學的角度來看，代表你的孩子長大了，且腦部發育健全。

Point 說明原因比嚴厲懲處更好

一味喝斥或嚴懲孩子只會加深問題行為，並使他變得易怒，最好在孩子做錯事的當下就馬上導正，並沉穩地說明原因，甚至爸媽還可以「假哭」，讓他感受到事情的嚴重性。

教養是雙親共責，得合力超前布署

家庭環境對孩子的性格養成有很大的影響，你不需扮演完美爸媽，但也別在孩子面前激烈爭吵，甚至動手動腳。就算是單親，只要雙方能和睦相處，孩子仍能健全地長大。

Point 夫妻關係是關鍵

如果爸媽感情不好，孩子大多欠缺控制情感的能力，對自我的評價會變差，也不易信任他人，甚至還會出現突發性攻擊行為。因此，大人先改變了，孩子就會跟著改變。

Point 2招加深親子關係

有些父母因太過忙碌而和孩子「不親」，其實只要學鸚鵡一樣重複孩子說的話，或者共享只有兩人才知道的小祕密，就能迅速加深彼此的信賴關係。

因應AI時代，培養未來需要的人才

與世界第一圍棋冠軍對弈，AI獲得了勝利；捏出美味壽司，AI的表現也不輸職人……，面對時代的瞬息萬變，傳統教養是不夠的，孩子不能只會完成被交派的事！

Point 勝出關鍵在於是否具備創造力、溝通力和自律力等非認知能力！

不乖、有主見、不輕易妥協的孩子最具不被未來淘汰的「創造力」；「溝通力」愈強，心理韌性愈高，適應壓力與跨越困難的能力就愈好；而「自律力」高的人專注力夠，學習速度較快，也容易取得卓越成就。

爸媽可以這樣做：

比起讓家裡像樣品屋一般整潔，凌亂空間更能刺激大腦、拓展創造力。

別給孩子太多玩具，他才會自己找樂子、變換規則，思考會變得更有彈性。

減少讓孩子看電視、玩手機的時間，才能學會判讀他人的表情、強化社交技能。

陪孩子玩扮家家酒，角色扮演有助理解他人的想法，也能提升社會適應力。

讓孩子養寵物學負責，不只有益身心健康，還能培養出領袖魅力。

控制孩子玩電玩不超過一小時，既能學會特定知識或技能，也不易成癮。

讓孩子睡好睡飽就能活化大腦前額葉，自我控制能力也會有所提升。……

另外，還要加碼告訴你

就是因為媽媽懷孕時……，孩子才會變成天生胖。

不想教養出小皇帝，換個「睡覺位置」就有解！

不當地稱讚孩子會造成反效果，你應該……

本書特色

73個Q&A，隨翻隨解決育兒上的疑難雜症。

科學依據+研究數據+具體方法，有效減緩教養壓力。

你是虎媽還是熊爸？用一張育兒風格診斷表自我檢測。

比起求問估狗大神

或阿公阿嬤的經驗談，

你更需要具「科學實證」的育兒新觀念！

孩子為什麼總因小事情生氣？ 常忘東忘西，該帶他去看醫生嗎？ 老是東張西望，集中注意力很難嗎？

等等～爸媽先別緊張，請檢視一下下列問題：

你是否禁止孩子吃甜食？無法控制負面情緒，可能就是因為血糖值太低！

他是否睡不好呢？睡眠不足，專司記憶的海馬體就會變小，記性當然差！

孩子應該鼻塞了吧？常用嘴巴呼吸的人，注意力和學習能力都會打折扣！

Point 教養要順從大腦發展！

不同年齡層，孩子會有不同的生理需求和情緒狀態，

如果不理解，親子關係自然緊繃，爸媽也容易焦慮、厭世。

本書結合「腦科學理論」和「實際驗證」，並提出具體的教養建議，

能讓父母了解孩子的大腦發展，助孩子成為更完整的個體。

Photo Credit: 出色文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰