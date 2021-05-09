彭博專訪央行理事張建一：台灣貨幣政策面臨「轉捩點」

中央銀行理事張建一接受彭博（Bloomberg News）專訪時指出，台灣產業競爭力有機會全面提升，可觀察企業未來能否擺脫對匯率的依賴。日前中央銀行公布數據圖表指出，台灣經濟正逐漸轉好，將密切關注疫情發展、各國貨幣政策動向，以及地緣政治風險，評估國內經濟金融與物價情勢之影響，適時採行妥適貨幣政策。

央行理事張建一：貨幣政策面臨轉捩點

（中央社）中央銀行理事、台灣經濟研究院院長張建一接受彭博（Bloomberg News）專訪時指出，台灣產業正獲得競爭力全面提升的機會，可觀察企業未來能否擺脫對匯率的依賴，台灣貨幣政策面臨「轉捩點」。

他表示，在美中貿易戰及COVID-19疫情爆發後，不僅台灣大企業，就連傳產及中小企業也可切入全球供應鏈，「當台灣產業整體競爭力變強以後，台幣因為經濟基本面變強而升值的趨勢如果形成，央行也必須尊重市場，無法強力阻升。」

張建一5日接受彭博專訪時强調，產業整體競爭力只是影響台幣升貶的其中一個因素，他的觀點不代表央行對台幣走勢的態度。

對於前央行總裁彭淮南任內為平緩台幣升值進場調節的政策，張建一並不反對，認為是因台灣企業家數中約有97%是中小企業，為照顧這些避險條件差的企業因台幣急升可能做白工的情況，以及平緩台幣相對於競爭對手不合理的升值，進場調節匯市可以理解。

不過，張建一稱現在的情景已大為不同，「台灣的能見度變高了，這兩年是重要的turning point（轉捩點）。」

張建一去年1月在楊金龍擔任總裁時期加入央行第20屆理事會，為新進的5位理事之一。他表示，雖然感覺央行的透明度確實有進步，但也有一些值得改進的地方，其中包括央行在匯市「拉尾盤」一事。

張建一也不認為台灣一定要模仿外國的理事會架構，重要的還是必須訂出符合台灣經濟需求的貨幣政策架構，才是當前最要緊之事。

國內經濟金融情勢牽動貨幣政策

中央銀行指出，上年年中以來，景氣領先與同時指標持續上揚，且近來廠商對未來展望亦呈樂觀，國內景氣持續升溫。

至於經濟成長各組成項目，外需方面，本年以來，隨疫苗逐漸普及，全球經濟成長動能逐漸恢復，亞洲主要經濟體出口較上年同期成長；台灣出口則呈大幅成長。受惠於新興科技應用擴展、遠距商機熱絡及傳產貨品需求回溫，台灣主要產品出口多大幅擴增，對主要市場出口亦皆成長。

Photo Credit：中央銀行

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由於全球經貿成長逐漸恢復，加以新興科技應用及遠距商機需求持續，且廠商擴增在台產能，央行預期本年台灣實質輸出穩健成長。

內需方面，國內科技廠商擴大資本支出，國際科技企業深化在台投資，加以綠能、5G基礎建設等重大投資繼續進行，央行預期本年台灣實質民間投資持續成長。民間消費方面，國內景氣增溫，消費者信心回穩，加以上年基期較低，預測本年台灣實質民間消費成長動能回溫。

Photo Credit：中央銀行

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至於勞動市場情勢續呈改善，上年下半年以來，因國內疫情趨緩，失業率回降、就業人數逐漸回增，實施減班休息企業家數、人數下滑。

整體而言，由於商品出口有利因素可望延續，且國內景氣增溫，民間消費恢復成長、民間投資持續成長，央行預測本年經濟成長4.53%，高於上年之3.11%。主要機構預測本年台灣經濟成長率介於3.30%~6.20%。

Photo Credit：中央銀行

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值得注意的是，房市方面，上年前3季受台商回台投資、政府續推都更政策及市場資金充裕等影響，新推案及成屋價格持續上升。央行於上年12月8日調整選擇性信用管制措施後，第4季新推案價格略降。

法人囤房及短期買賣交易較為明顯；內政部統計資料顯示，上年底全國法人擁有4戶以上住宅者占擁有住宅法人之11.96%，且合計擁有住宅數占整體法人擁有數之73.55%，比率甚高。

另上年第4季非不動產及營建工程業法人，持有1年內即出售住宅的比率高達54.51%。而受台商回流效應影響，高價住宅交易有增溫現象，上年第4季高價住宅交易棟數及金額分別年增17.57%、23.92%。

銀行不動產貸款持續成長，本年1月底全體銀行購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額分別年增9.2%、18.7%，其中建築貸款餘額，以購地貸款增幅28.5%最大。不動產貸款集中度則續升至36.53%。

最後，中央銀行指出針對政策利率考量有三個關鍵因素：

審視全球景氣復甦情況：目前面臨高度不確定性，主要經濟體續採寬鬆貨幣及擴張性財政政策。 評估國內物價及通膨展望：預測本年CPI及核心CPI年增率各為 1.07%及0.77%。 預估本年國內經濟成長：預測本年經濟成長率為4.53%。

上述情況皆屬和緩，央行也將密切關注疫情後續發展、主要經濟體貨幣政策動向、全球金融情勢變化、主要經濟體經貿關係演變，以及地緣政治風險等對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時採行妥適貨幣政策。投資人持續緊盯後續政策走向，這些都牽動整體投資市場的發展。

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核稿編輯：翁世航