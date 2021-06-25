臺灣亞洲交流基金會：新南向政策「五年總體檢」平議

立法院外交國防委員會在四月中旬針對新南向政策「五年來」的總體檢，邀請包括外交部、經濟部、教育部、農委會、衛福部、行政院經貿辦、交通部、國發會、僑委會、海洋委員會、退輔會等11個中央政府單位，分別就所配合的新南向相關政策提出正式報告和檢討，並由外交部田中光次長代理做整體報告。

臺灣亞洲交流基金會基本上贊成立法院此一總體檢的要求，也覺得是時候承先啟後，為下一階段的新南向政策提供來自最高民意機關的監督和諍言。但新南向政策的真正執行時間其實只有不到四年半，，加上2020年因新冠肺炎疫情而嚴重影響政策相關工作推動的結果，所謂「五年總體檢」恐怕不符實情。

在中央部會中至少還有內政部、文化部、客委會、原民會這四個部會，同時在過去五年內也致力於推動新南向有關的政策和計畫，可見與新南向政策有關的中央部會多達15個，可說是蔡政府總動員，或稱作是蔡英文總統的優先國家級政策，一點也不為過。

因官階爭議，被失焦的新南向政策成果與其戰略性的重要

上述這11個部會應立法院要求都提出了書面報告，從這些書面報告大致可看出整體新南向政策過去不到四年期間的走向、重點和成果。立法院外交國防委員會如果可以針對相關報告內容與重點進行檢視，再面對面質詢各部會，相信可以有更好的政策對話、提醒與檢討。遺憾的是，國民黨的召委和委員因各部會首長請假，只有副座到場而非常不滿，以致於當天的總體檢討會變成了國民黨指責民進黨政府各部會首長的局面，連帶地對各部會新南向政策的個別成績鮮少聞問，多半以中國經貿依賴情勢以偏概全地抨擊新南向政策成效不佳，甚至完全扭曲了對新南向政策的整體區域策略的目標和成果，誠為不幸。

在立委的心中，對新南向政策有兩個很深的錯誤認知，一是無視它是台灣的亞洲區域戰略目標，以及它促進台灣與亞洲各國加深互助的本質，而窄化它成為只是台灣與南亞和東南亞的經貿活動；二是仍然將新南向政策矮化，只當它是兩岸政策的替代工具，造成未能以它的獨立策略思考和目的來評估政策成果。這種誤解說來可能也跟中央政府這幾年來提供的政策說帖不夠周延清晰有關，究竟新南向政策是面對兩岸經貿的替代工具和分散風險的舊定位，還是台灣的亞洲交流互助策略新定位，以及有沒有明確提供具體的成果論述，這倒是值得政府檢討。

不只有經貿，政府應積極向立院呈現新南向政策的「全面性」

首先，新南向政策有五個旗艦計劃，分別以「經貿合作」（經濟部、交通部）其一、「人才交流培育」（教育部、勞動部）、「資源共享」（衛福部、農委會）、「區域鏈結」（經貿辦、外交部和其他相關參與的很多部會）和「青年領袖交流和玉山論壇」（外交部和台亞基金會）為目標。

在送交的11份專題報告中均有清楚的成果呈現與分析，儘管仍有可再精進之處，可惜立院國民黨委員完全不提四個不同旗艦計劃的內涵和良窳，卻只盯著「經貿合作」中的新南向與兩岸個別進出口順差貿易額的對比，而後者竟然高於前者的「單一」數據，依此來抨擊新南向經貿關係，甚至遠遠落在兩岸經貿關係之後，且片面指責新南向政策無成。這種狹隘又誤導的斷論，當然要由政府部會立即澄清。除了這兩個經貿政策和相對應的順差比根本就不應拿來作比較外，其實這一年兩岸順差大，社會普遍認知與中國面臨美國提出的華為禁令及其國內扶植半導體政策而拉抬對電子零組件的進口需求有關，可它是「操之在我」的新順差，並非「依賴中國市場」的舊順差。政府沒說清楚，立委更須認真查明，實在遺憾。立委要責問的應該是「台積電和其他相關業者，在全世界都急著想向台灣買的情況下，為什麼要這麼慷慨地賣這麼多具有戰略物資的晶片給不友好的中國」？至於台灣的東南亞順差不理想（出口成長5.8％、進口成長29.5％），很可能是因為台灣業者正在新南向國家進行雙邊投資佈局和建立產業鏈的正常現象。政府應公開說這是好事，立委更不該把它扭曲成為壞事。

應開啟內部的工作協調與檢討，同時正視民間單位的付出

此外，部分立委更指出，新南向政策在行政院內的預算編列和計劃推動兩者協調缺乏整合。據指出，經費和推動由經貿辦主導，管考卻由國發會統籌列管，這兩單位的協調分工，不禁令人憂心。整體而言，不只朝野立委，外界專家學者也很好奇，涉及多到15個部會的新南向政策、內部的整合、協調和分工到底成效如何？會不會有的部會抱怨被盯太緊，有的部會反而認為做了事卻沒被重視呢？亦有委員提醒，台灣的NGO在新南向夥伴國的投入及努力應該要被凸顯，同時也提醒政府部門應該要有更多的協助，不可否認地，這的確也是民間社會對於政府鼓勵NGO投入國際發展與區域合作網絡的呼籲。

近年來，新南向政策被新南向政策夥伴國、理念相近國家及更廣泛的國際政策社群視為是台灣參與國際社會與區域發展的重要策略，或許政府應當在立法院內被總體檢後，一次將行政院內共15個部會作嚴肅的自我檢討，並公開成績單，從而審查。

本文章內容由「臺灣亞洲交流基金會」提供。