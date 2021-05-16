「工作知能法」把興趣當成最佳學習，非常符合108課綱的素養導向

我們常常鼓勵孩子，「找出自己有興趣的事」、「長大要做自己有興趣的事」，但實際教孩子時又陷入「興趣不能當飯吃」、「功課先顧好再做有興趣的事」。這不是互相矛盾嗎？

獨輪車只能當興趣嗎？

講一個我朋友大民與他小孩的故事。大民的孩子小文六歲，非常喜歡騎獨輪車，常常與爸爸在下課後的學校練習。小文從五歲開始，雙輪腳踏車就可以不需要後輔助輪。一開始是因為小文的學校開始教小朋友騎獨輪車，大民發覺小文很有興趣，課後就向學校借一台獨輪車讓小文玩玩看，只見小文扶著欄杆慢慢爬上獨輪車，訓練平衡感，漸漸的他可以一邊扶著欄杆，一邊練習往前騎和往後騎。慢慢的他可以獨輪車上做放手的練習，這時候的他想要去運動場繞圈騎乘了。

然而要到操場騎的時候，必須先練習放手騎乘，一開始小文覺得沒什麼大不了，沒有練習就急著到運動場了，結果速度太快導致打滑，膝蓋著地受傷，一大片瘀青和紅腫，小文痛得大哭。大民來關切的時候，小文說的第一句話是：「我還要騎。」

大民邊幫小文擦藥，邊告訴他練習放手騎乘的訣竅，於是他帶小文看Youtube上影片的教導，傷勢還沒完全復原的狀況下，大民帶著小文學校練習場上扶著欄杆放手騎乘。

漸漸地隨著傷勢好轉，他的平衡技巧也成熟了，也可以慢慢的在運動場上開始騎了。之後小文與運動場上的同伴們一起練習，甚至有時候會一起玩鬼抓人的遊戲，對獨輪車也越來越有興趣。

大民想引導小文在獨輪車上發展，開始思考著獨輪車到底除了騎乘和比賽以外，還有什麼其他可以學的知識和技能呢？

興趣不該被評量

在過去傳統填鴨教育盛行的年代，這樣的獨輪車只會被當成課餘的休閒活動，即使孩子多有興趣，也不會被重點培養，因為家長會認為學校考試不會考、對升學沒有幫助、長大不能靠騎獨輪車賺錢維生、沒學到什麼知識。

這樣的狀態即使到今日也沒有太大的變化，故事中的大民已經算是很開明的家長了，他為了讓孩子持續對獨輪車有興趣，於是自己也去學獨輪車，跟孩子一起練習，還幫他報名全縣獨輪車比賽。

大民跟我分享自從報名比賽後，小文對獨輪車的眼神漸漸變成厭惡，甚至討厭練習獨輪車。

我回應大民，拿我最喜歡的運動——籃球來說好了，若常常對我考籃球，看我的技巧有沒有提升，籃球應該不可能成為我的興趣。

一般上班族的工作常要面臨單位評鑑和個人評鑑，但都是三、四年才一次，如果半年評鑑三次、甚至每周、每天都要評鑑，大人應該每天都會精神緊繃，永遠厭惡工作吧！

回到學校裡的孩子，他們在學校一學期要考三次段考，每周要考的平時考，甚至有每天要考的小考，怎麼會有小孩對學校課程有興趣呢？ 當孩子考上大學後，一定會厭惡到恨不得把所有的教科書都丟掉，把所有的知識全忘掉，因為這些回憶太痛苦了。

美國的一間自學學校——瑟谷，就是讓孩子完全投入在自己的興趣上。

學習堅持興趣

瑟谷學校是美國最早的自主學習學校，於1968年設立於美國麻州，現在全球有超過50間的類似瑟谷模式的學校，強調自由與民主管理，讓孩子自主決定上什麼課程。

丹是瑟谷學校的學生，非常喜歡釣魚，他每天到學校唯一的事情就是釣魚，丹的爸爸雖然支持孩子往自己的興趣發展，但也開始擔心了。

於是丹的爸爸到學校來與老師討論，他說：「丹只知道每天釣魚，我擔心他長大以後，什麼都不會。」

老師說：「丹其實會的事情很多，他比誰更懂得魚，從魚的種類、棲息地、生理和行為，且丹對於釣竿的種類、如何使用、魚餌的配置，都是專家。或許丹會成為一個出色的漁夫。」

丹的爸爸看起來有點坐立不安，他不是勢利眼，可是對於丹長大要當漁夫這件事情，似乎還是有點排斥。

老師繼續說：「丹懂得自由選擇興趣，並且堅持興趣，最重要的是他是學校最快樂的孩子，看到任何人都是微笑，學校每個人都非常喜歡丹。」

丹的爸爸被說服了，放手讓丹繼續釣魚，丹15歲之後，突然不再釣魚了，他愛上電腦，開始鑽研維修電腦，17歲時，他與朋友一起開了一間電腦維修公司，18歲時，他從瑟谷學校畢業，到大學唸資訊科技，四年大學的學費都是自己從公司賺來的錢。

丹把對釣魚堅持的態度用在每一件他有興趣的事情上，他盡可能去嘗試和體驗，把釣魚這件事情發展到極致，當他在這興趣學到自己設定的目標後，他發現其他有趣的事情，持續以堅持和自主設定的目標前進，因為他很清楚自己在做什麼。

若丹是生活在台灣的話，時間一定會被各種學科和考試填滿，他絕對不會有時間去體會釣魚的感受、了解魚的習性、和研究釣竿，頂多只在假日的時候可以把釣魚當成休閒活動。丹的生活肯定不會是快樂的，因為他必須分散注意力到他沒興趣的學科和考試上面，升大學後，他只覺得終於可以擺脫考試壓力，但他應該也不會對釣魚有那麼大的興趣，更無法培養對興趣堅持的態度了。

工作知能法（KSAA）把興趣當成最佳學習

在美國的瑟谷學校，老師會讓學生做各式各樣的探索，並從中找出自己有興趣的主題，接著會讓學生花大量的時間進行深入研究。在這期間，可以搭配人力資源教育中的工作知能（KSAA Model），這是企業在徵聘職缺候選人時常使用的選才框架，如今被用在自學興趣當中，非常符合108課綱的素養導向。

KSAA模式是指知識（Knowledge）、技術（Skill）、能力（Ability）、和態度（Attitude），當孩子找到他有興趣的主題時，馬上套入KSAA模式，發想出主題相關的延伸學習，並訂出最符合興趣和實際效益的目標來學習。舉獨輪車的例子，上述的故事中，大民能以小文來發想出KSAA框架如下圖：

Photo Credit: 本文作者提供

知識方面側重概念的理解，偏理論性而非實務技術。就獨輪車來說，可以從獨輪車發明的歷史開始，這項產品和運動是如何發展和推廣，有哪些專利發明，並了解有哪些公司在銷售這產品，若小文很有興趣，可以進行企業銷售，包括通路、推廣、行銷、活動等內容的了解，並了解這項運動如何影響社會文化，甚至為何在台灣南部比較盛行。

技術方面是指培訓或動手實踐後的熟練，就獨輪車而言，可以從練習方面切入，包括扶牆訓練、輔助欄杆支撐、雙人合作練習，若對於競技有興趣，可以了解有哪些獨輪車的比賽項目，若想要試試比賽，該如何練習（不過在小文的例子看起來，可以先不用追求這一項），另外了解在生理上該如何訓練肌耐力和體力，能夠有效的幫助獨輪車這項運動的進步。

能力方面常常與技術混淆，但其實是有區別的，能力是指一些可以讓任務成功的先天特質、個人特點、或團體特色，在獨輪車學習就有練習中需要兩人以上互相幫忙的合作力、良好練習的人際溝通、比賽或創業的創新練習方法、和推廣獨輪車的活動舉辦。

態度方面是指心理層面的學習，例如需要有正向思維和成長型心態，若獨輪車學不好，是因為自己的練習時間不夠或方法錯了，而非自己能力和智力有限。因此在獨輪車的練習，可以培養的態度有對興趣的堅持不懈、自我肯定和自我成就。

目標導向學習法

當KSAA框架規劃完成之後，可以與孩子來了解自己最想加強的是哪一部分、或者最有興趣先學習的是哪一部分。假設故事中的小文可能已經跨越上車練習的部分，那就可以進到花式表演——獨輪車跳舞。

花式跳舞是大目標，每日可以做到的是小目標，例如今天要練習上車，並且可以讓輪子離地跳一下，以小文目前已熟練騎運動場和轉彎的能力，這個小目標應該不難。要騎著獨輪車跳完一首歌聽起來可能很難，但是讓輪子離地跳一下就簡單很多，而且只要做到就等於達到今天的目標了。

當達到大目標後，可以再往下一個大目標設定，例如想要知道獨輪車活動的推廣，這時可以設定了解台灣南部推廣的大目標，將訪談獨輪車協會、閱讀相關報導和網站、拜訪活動舉辦單位都可以成為達成此目標的行程安排。

若想要學習合作力與溝通力，可以上網進修一些增強合作力與溝通力的課程，例如MOOCs（磨課師）、募課課程、或者學校沒教的知識等網站，都有很多相關的課程可以進修。

KSAA框架需要做到完成多少目標才算完整學到此項主題呢？孩子與師長一起訂立，若孩子是對技術開始有興趣，師長可以讓孩子初步了解知識、能力和態度上有哪些可以學習，先幫孩子建立這些認知，孩子在學習的過程或許會對其他方面有興趣，或許也會調整目標，或許馬上就結束想換下一個主題，師長要幫助孩子一起拿捏尺度，不要太快換主題，成為半吊子的學習者，保持興趣的新鮮度和堅持學習，但不需要以成為職業選手為目標。

結論

每個人都會有各種興趣，家長和老師要帶領孩子的是從他的興趣找可以延伸的學習，最重要的是教會孩子設定興趣的目標，過程中遇到挫折要如何面對，自律的追求設定的目標，達到目標時享受自我成就和肯定，再討論是否往下個目標前進，或是可以換興趣了，注意不要讓孩子不小心成了半吊子學習者。如此興趣和自學就能緊密結合，未來不管想不想把興趣當工作，都是一個好的體驗。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航