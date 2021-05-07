穿對衣服守護健康！UNIQLO AIRism科技空氣衣全系列登場 全方位應援生活日常 讓全台灣365天都在舒適圈

最近晴雨不定的氣候伴隨日日升高的溫度溼度，讓體內的「微氣候」也因多變天氣開始失調，產生種種不適，甚至會影響到情緒的健康；想要聰明調節身體「微氣候」就從穿對服裝開始！針對身體變化的敏感感受，UNIQLO以LifeWear理念打造一年四季都可穿著的黑科技商品-AIRism科技空氣衣，加上好洗易乾的特性，符合當下防疫新生活的勤於換洗需求，現在就穿上AIRism科技空氣衣，享受無負擔的健康生活，搭配母親節限定優惠價即刻入手，365天都待在空氣舒適圈！

Photo Credit：UNIQLO

款式齊全！衣櫥必收AIRism五大系列商品 享受365天空氣舒適圈

UNIQLO AIRism科技空氣衣，採用日本會呼吸的高科技「Cupra纖維」，極細特殊編織法加上透氣孔洞，柔順親膚更乾爽。一件集結8合1智慧調節科技機能：透氣、涼感、吸汗、快乾、吸濕、除臭、彈性、親膚；打造從內著、外搭與配件的五大生活必備商品系列，讓消費者可以依生活需求自由穿搭，隨時感受如空氣般輕盈舒適的穿衣體驗。

1.內搭外穿-四種舒適材質X多種款式

AIRism科技空氣衣系列商品共有四種材質搭配不同款式設計，讓每個人依據體質、需求挑選。

經典系列： 經典材質多樣百搭，極致柔滑打造全日舒適膚觸，各式商品全面應援日常穿搭。

經典材質多樣百搭，極致柔滑打造全日舒適膚觸，各式商品全面應援日常穿搭。 網眼系列： 透氣速乾排汗，特殊網眼布料提供零穿著感體驗，適合多汗體質或好動孩童。

透氣速乾排汗，特殊網眼布料提供零穿著感體驗，適合多汗體質或好動孩童。 抗 UV 系列： 守護肌膚一秒防曬，外層抗UV內層AIRism素材，防曬與涼感一衣兼得。

守護肌膚一秒防曬，外層抗UV內層AIRism素材，防曬與涼感一衣兼得。 AIRism棉質系列：內搭外穿雙模式自由切換，外層棉質和內裏AIRism材質融合一體的貼心設計，高機能與時尚風格兼具，是人人衣櫥裡必備的日常神T。

2. 舒適外穿-兼具設計和機能的百搭神T

長期霸佔熱銷排行榜的UNIQLO U系列「AIRism棉質寬版圓領T恤」，是結合有型T恤外型與舒適AIRism內裡的完美神T，今年首度加入女裝與童裝的款式選擇，不限年齡性別皆可享受舒適自在。

3. 彈性透氣-防護又親膚的運動系列

後疫情時代人們對於健康更加重視，AIRism科技空氣衣助力運動日常，擴大品項推出「AIRism抗UV網眼連帽外套」與「AIRism抗UV柔軟緊身褲」等單品，可以根據運動類型選配防曬、彈性等輔助機能，搭配絕佳透氣性的AIRism面料，不僅提供更多防護，同時兼顧穿著時親膚的舒適感受，讓人更加享受努力揮汗的美好時光。

4.會呼吸的寢具組-日本熱銷！口碑好評不斷

UNIQLO將AIRism科技材質也延伸到家居寢具上，具備透氣、柔滑、速乾三大機能，其良好的排濕性跟吸水性，即使流汗也能迅速快乾，乾爽的膚觸感，有助於每天睡眠，更加舒適健康。優異的商品表現無論在日本或台灣都獲得廣大迴響，在柔滑觸感中享受極致睡眠時光，365天天天都好眠。

5.意想不到的聰明日常小物：AIRism口罩＆袖套，給你更多舒適應援

針對日常工作及疫後全新生活型態需求，UNIQLO更將AIRism的舒適機能延伸至更多超乎預期的生活小物上，完整了一天24小時的空氣舒適時光。例如採用高性能過濾層，能夠確實阻擋粉塵的「AIRism口罩」，不僅透氣快乾還能水洗，守護健康的同時也做到永續環保；「AIRism抗UV網眼袖套」，既透氣又防曬，絕對是台灣機車族們抵禦日曬雨淋的必備神物；回購率超高的男女「AIRism內褲」，穿起來乾爽舒適，穿過一次就讓人愛不釋手。此外，還有內搭褲、襯褲、BRATOP、家居服組等多樣商品，更多舒適等你去發現！

跟媽媽一起賴在舒適圈！5/8(六)-5/9(日) AIRism空氣舒適圈快閃進駐ATT 4 FUN免費商品帶回家

UNIQLO打造全台唯一AIRism空氣舒適圈快閃體驗屋，並舉辦為期2天的AIRism空氣舒適圈體驗活動，將於5/8(六)至5/9(日)在ATT 4 FUN信義店一樓戶外廣場限時快閃，AIRism空氣舒適圈以空氣分子為靈感打造輕透外型，並搭配有趣的互動挑戰活動，好拍又好玩！親臨現場完成三大挑戰，分享自己的「AIRism舒適宣言」，即可獲得AIRism科技空氣禮包(價值NT$850)，數量有限，送完為止。

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UNIQLO AIRism空氣舒適圈體驗活動活動資訊

日期：5月8日（六）至5月9日（日）13:30-18:00

地點：台北ATT 4 FUN信義店戶外廣場（餐車區前）

限定活動體驗方式：

活動1：打卡宣傳獲得提提研面膜！由內而外的舒適應援

認識AIRism科技空氣衣，打卡拍照宣傳並標記「#穿上AIRism加入空氣舒適圈」，即可獲得提提研 超級纖維面膜乙片！

*每日限量，送完為止。

活動2：成為圈內人！說出你的AIRism空氣舒適宣言

現場需完成3樣指定AIRism舒適圈挑戰，拍照打卡分享你的AIRism舒適宣言，標記「#穿上AIRism加入空氣舒適圈」，並填寫肖像授權同意書，即可免費獲得價值約850元AIRism科技空氣禮包乙份！

*每日限量，送完為止。