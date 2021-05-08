【東南亞週報】星越社區感染數攀｜菲中南海交鋒｜緬影子政府組人民防衛部隊抵禦軍方

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第117期，為讀者挑選2021年5月1日至5月7日期間，有關緬甸、新加坡、越南、菲律賓、馬來西亞與泰國的六則東協區域大事。

緬甸｜緬甸影子政府組人民防衛部隊，抵禦軍方攻擊

由遭罷黜緬甸國會議員、反政變領袖與少數民族代表合組的影子政府「全國團結政府」（NUG）5月5日宣布，組建一支「人民防衛部隊」（People’s Defense Force）保護其支持者，抵禦軍方的武力攻擊及暴力鎮壓。

全國團結政府透過聲明表示，組建部隊是行使2020年全國大選人民所賦予的權力，並根據國防政策所為，該部隊主要負責應對以軍方為首「國家領導委員會」（State Administration Council）對人民的武力攻擊及暴力鎮壓，同時肩負讓安全部門做出有效改革，以終止長達70年內戰的使命。這支部隊也將是「聯邦聯合軍隊」（Federal Union Army）的先驅，為日後串聯各民族的反軍方勢力立下基礎。然而，該聲明對於人民防衛部隊的細節，包括如何組成、如何武裝、及如何達成前述目標，並未著墨太深。

另因軍方政變迄今持續採取高壓手段鎮壓示威群眾，許多「公民不服從運動」（CDM）的成員，包括白領、藍領階級、甚至學生，紛紛轉往少數民族武裝組織控制的邊境地區，接受槍械操作等基礎軍事訓練，學習自我防衛及保衛家園。

Photo Credit： NUGmyanmar 「全國團結政府」核心領導成員，由左到右：副總統Duwa Lashi La、國務資政翁山蘇姬、總統溫敏、總理Mahn Win Khaing Than

新加坡｜星國社區感染一週增60例，本週末起實施加強版防疫措施

新加坡最近社區感染「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）數暴增，過去一週新增60起社區感染病例，新加坡政府5月4日宣布，星國將暫時從疫情解封後的第三階段退回至第二階段，並將實施更嚴格的防疫規定以及邊境管理，避免這一波疫情持續擴大。

獅城這次疫情再起，主要感染群為陳篤生醫院院內感染，從4月28日發現第一起確診至5月5日止，已有約40人確診，值得注意的是，其中9例已經完成疫苗接種。不過衛生部長顏金勇表示，這9例不是無症狀就是輕微症狀患者，沒有出現需要氧氣罩的病例，顯示疫苗預防發生重症的效果。

鑑於社區感染再起，從本週六5月8日至5月30日，星國實施加強版的防疫措施，規範民眾減少聚會人數，並鼓勵民眾在家辦公。規定包括限制聚會人數上限從8人減少至5人、每戶每日可接待的客人從8人降至5人、工作場所辦公的員工數上限從 75%降至50%等。另外宗教集會、現場表演、婚宴喜酒、喪禮與體育賽事等活動也將實施較嚴格的防疫措施。在邊境管理上，從高風險國家與地區的入境者，居家通知隔離天數從14天增加至21天，成為和香港與越南一樣強制隔離天數達三週的地方。

星國政府呼籲民眾配合防疫措施，如果疫情持續惡化，不排除再度實施去年4月7日至6月1日採取的阻斷（circus breaker）措施，更嚴格地限制民眾外出活動。

Photo Credit：AP/達志影像

越南｜越再爆社區傳染，入境隔離期延長至21天

時隔35天，越南在4月27日再次出現武漢肺炎本土案例，截至5月7日，此波社區感染確診數攀升到121人。越南衛生部宣布5月5日起，入境者隔離檢疫期從目前14天延長至21天，以避免疫情擴散。

越南在4月27日通報一名從日本歸國的男性（案2899）在隔離兩週後，回到位於河南省（Ha Nam）的老家後發病，隨後陸續有與之接觸者確診。雖然河南省緊急封鎖該村莊，但疫情仍在勞動節連續假期擴散。這段期間社區感染的121病例，分布在包含河內、胡志明市、峴港等15個地區。

其中值得特別關注的感染群，為一起疑似醫院院內感染。河內的中央熱帶疾病醫院（National Hospital of Tropical diseases）5月4日通報一名醫師染疫，並擴大到多名病患，至5月5日已有14名人士確診，院方也緊急封閉醫院。

衛生部在4日宣布隔離檢疫期從14天延長為21天，隔離者須於隔離期的第1天、第14天和第20天各做1次篩檢，以確保隔離者無傳染風險。越南許多地方政府要求從疫區遷移的人須進行自主隔離，河內、胡志明市等地也宣布實施學童在家遠距上學。除了爆發社區傳染，越南也於上週通報發現印度變種病毒病例（B.1.617）。

截至目前，越南武漢肺炎確診人數3030人，其中2560人已康復、35人死亡。

Photo Credit： Newone t CC BY SA 4.0 越南爆發武漢肺炎社區傳染。

菲律賓｜菲中南海交鋒，強化主權伸張

近期菲律賓與中國在南海議題上有諸多交鋒，面對中國民兵船隻聚集南海，菲國國防部長指示加強海巡，鼓勵漁民在其海域捕魚，外交部長陸辛更在推特上發言要中國「滾出去」。

3月時菲國南海牛軛礁（Whitson Reef；菲稱Julian Felipe Reef）的專屬經濟海域發現超過200艘中國船隻聚集，菲國多次抗議中國撤船未果。4月27日更在仙賓礁（Sabina Shoal；菲稱Escoda Shoal）發現7艘中國民兵船。

菲律賓海巡署和漁業暨水產資源局自4月起，便加強在南海演習，中國外交部要求菲國尊重中國主權，「停止採取導致局勢複雜化、爭議擴大化的舉動」。面對中方說辭，國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）回應，菲律賓會持續在西菲律賓海的海巡，不會動搖立場。

此外，中國自1999年實施南海夏季禁捕令，禁止漁民於每年的5月1日至8月16日期間在南海捕撈漁獲。面對中國禁捕令，西菲律賓海國家工作小組（National Task Force for the West Philippine Sea）在本週發布聲明，表示菲國漁民不適用此禁令，鼓勵漁民在本國海域捕撈漁獲。

面對中國近期的主權聲索行為，菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）更於3日在其推特上發文，要中國「滾出去（GET THE FXXX OUT）」。陸辛隨後針對情緒性發言向中國外長王毅致歉，也於私下和中駐菲大使道歉。總統杜特蒂則發言緩頰，指稱「中國仍然是我們的恩人」，即使雙邊有矛盾也不應無禮。

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7 — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 3, 2021

馬來西亞｜涉強迫勞動，美海關查扣大馬手套大廠產品

美國海關及邊境保護局（CBP）5月4日以生產過程涉及強迫勞動為由，查扣馬來西亞「頂級手套」（Top Glove Corp Bhd）子公司生產的397萬只一次性丁腈手套，總值達51萬8千美元。

根據美國海關及邊境保護局釋出的新聞稿，該局有充分資訊能證明全球最大醫療手套製造商頂級手套涉及強迫勞動，包括債務奴役（debt bondage）、過度加班、惡劣的工作及生活環境、扣留員工身分文件等，3月29日已下令全國各關口扣押頂級手套集團的產品。

克里夫蘭（Cleveland）海關人員檢查發現一批頂級手套子公司在馬來西亞生產的一次性丁腈手套，遂依規定予以扣押。克里夫蘭港口主任羅德里茲（Diann Rodriguez）稱本次扣押傳達強烈訊息，即美國海關及邊境保護局絕不容忍強迫勞動下的產物進口美國，「強迫勞動是種現代奴役制，不僅傷害弱勢勞工，更威脅我們的經濟。」

對此，頂級手套集團透過聲明回應，將持續與美國海關及邊境保護局密切合作，以盡速解除暫扣令（Withhold Release Order），並重申已解決國際勞工組織（ILO）界定的11項強迫勞動指標，相關報告尚待美國海關及邊境保護局審查。

Photo Credit： Koala83920 CC BY SA 4.0 位於馬來西亞實達阿南的「頂級手套」公司總部

泰國｜泰政府擬開放在泰300萬外國人接種疫苗

泰國衛生部常務副秘書長歐帕斯（Opas Kankawinpong）5月6日表示，任何居住在泰國的人，無論是泰國籍公民，或約300萬名的在泰外籍人士都可以接種武漢肺炎疫苗。歐帕斯說，「只要不是所有人是安全的，就沒有安全的時候。」他指出，泰國需要在約有5000萬人接種疫苗的情況下，才能達成約人口70%的群體免疫力，而這是基於目前在泰國有6700萬泰籍公民和約300萬名外籍居民計算得出的結論。

不過，根據路透社報導，旅泰外籍人士仍然對該政策可行性抱持懷疑態度，而批評主要集中在政府訊息的不透明，以及註冊施打自費疫苗的措施尚不明朗等。泰國政府目前尚未開始大眾疫苗施打計畫，僅針對大部分第一線工作人員提供約250萬劑的北京科興疫苗（Sinovac）施打。泰國目前主要的疫苗來源，仍將會是由當地所生產的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，並預計於六月後開始提供施打。

泰國感染武漢肺炎人數自2021年4月中起快速飆升，目前疫情仍以每日約2000人確診的速度發展。