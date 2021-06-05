200年前的「電腦之父」巴貝奇（上）：籠罩在「蒸氣龐克」幻想中的差分機

文：Satoman

本文含有FGO第2部5.5章「地獄界曼陀羅平安京轟雷一閃」​部分劇情，請讀者自行斟酌觀看。 本文作者學測數學只有4級分，關於數理部分知識可能有誤，請多加糾正。

通關FGO（編按：手機遊戲Fate／Grand Order的縮寫）第2部5.5章後，我個人印象最深刻的是紫式部和巴貝奇這個主從配對。相較起悲劇的第四章，這次也總算是讓巴貝奇在主線裡帥了一次。

而我個人最喜歡的台詞則是：

詩聖乃人類的瑰寶，不可不護。

這句話從身為理組之巔的巴貝奇口中說出或許會讓有些人感到突兀，但若是了解巴貝奇的人生、嗜好與摯友，那便能對這句話感到深刻的共鳴。讓我們先來看看遊戲中巴貝奇個人資料中的一段描述吧：「雖然個性嚴肅，但是對無垢的少女和聰慧的少女沒輒。」

所謂的無垢少女，所指的當然就是科學怪人弗蘭肯斯坦——芙蘭，瘋狂科學家維克特．弗蘭肯斯坦以屍塊和電流創造出的怪物。在FATE系列作中，科學怪人則是被設定為一名純真善良的人造人少女，而科學家維克特則是巴貝奇的老友，因此他也對芙蘭頗為照顧……甚至是偏向溺愛。

那「聰慧的少女」又是誰呢？或許有人已經知道答案了，但是請容我先賣個關子，先從巴貝奇的一生講起吧。故事要從西元1821年講起，當年的查爾斯．巴貝奇（Charles Babbage）正當而立之年，而這名已被周遭朋友認為是數學天才的男士正對著眼前的西洋棋棋局沉思。

機械的極限到底在哪？

讓數學天才陷入苦惱的並非這場自己即將被擊敗的棋局。畢竟他的棋藝並非頂尖，而對手則早已擊敗歐洲的諸多知名棋手，甚至曾讓拿破崙、腓特烈大帝等名人俯首認敗。他抬頭凝視對手，大腦思考著無數的可能性，希望能解開潛藏於對手身上的秘密。而他的對手仍舊是面無表情，看似永遠都是如此的沉著且冷靜。

思考時間結束，巴貝奇移動了棋子，過了半晌他的對手也做出了回應。隨著嘎吱作響的金屬與木材的摩擦聲響起，他的對手以僵硬但一絲不苟的動作拿起了棋子，並精準的放在棋盤的一角。

「將軍！」他的對手並沒有開口，但一旁音箱傳出了勝利宣言。

巴貝奇再次凝視著仍舊是面無表情……正確來講，是不可能有任何表情變化的對手。黝黑的皮膚、東方的奇特裝束隱藏著它那以球型關節運作的手臂，下半身則是與裝著數個齒輪與鍊條的棋桌合為一體。

「我認輸。」巴貝奇站起身，承認了自己的敗北。但是他真正在意的並非棋局的敗北，而是因為未能拆穿對方的奧秘而敗北。而他的對手仍是面無表情，端坐在棋桌另一側。對手的「擁有者」則是匆忙的開始收集殘局，看來巴貝奇的視線讓他感到頗為不安。

這是巴貝奇第二次的敗北，敗北給這名「土耳其行棋傀儡」。

Photo Credit: Carafe @ CC BY-SA 3.0 土耳其行棋傀儡

沒錯，巴貝奇的對手並非人類，至少表面上不是。「土耳其行棋傀儡」是一個在18世紀至19世紀初一度風靡歐洲的西洋棋自動魁儡。它的製作者沃爾夫岡．馮．肯佩倫（Wolfgang von Kempelen）宣稱這個土耳其魁儡能贏過頂尖棋手，甚至還能完成西洋棋的難題「騎士巡邏」。

如同上述，這名傀儡也確實擊敗了許多知名棋手，甚至吸引到拿破崙（Napoleon）、腓特烈大帝（Frederick the Great）、富蘭克林（Benjamin Franklin）等知名人士與它對弈並敗北。人們一直無法破解下棋傀儡的其中奧妙，有人認為這是一個精巧的機械機關、有人則認為這是一個妖術裝置，而也有不少有識之士像巴貝奇一樣，認為魁儡是一場精心設計的騙局。

事實上，正如同巴貝奇所猜測的。土耳其行棋傀儡並非真正由機械下棋，而是巧妙的隱藏了一名職業棋手在桌底，並藉由帶有磁性的棋子觀測棋盤並操作人偶下棋。這騙局的真相一直到半世紀後才被揭露。但對巴貝奇來講，土耳其傀儡並非只是騙局這麼簡單，而是讓他思考著一個嚴肅的議題：

機械的極限到底在哪？

在工業革命的滾滾蒸氣中，眾多學者、工程師、發明家思考著相同的問題，他們因此設計出了各式各樣的嶄新機械，人類文明的因此加快了進展的腳步。但是，巴貝奇所思考的「極限」比當時的眾人來得更加深遠、更加宏大。

求學的過程

查爾斯．巴貝奇出生於1791年的倫敦，父親是一名富有的銀行家。他自小身體孱弱，又有兩名兄長早年夭折，因此父親對他甚是寵愛。因此巴貝奇得以在不受限的環境中成長學習，而他自小就透漏了對於機械、數理的喜好。當拿到當時最新潮的機械玩具時，巴貝奇總是會把它們拆解研究，想摸清這些機關是如何運作的。

而當他長大入校學習後，隨即便翻透了學校圖書館數學書籍並徹夜研讀，對少年巴貝奇來講，數字的深奧擁有讓他難以抗拒的魅力。富裕的家境讓巴貝奇擁有極佳的學習環境，而他成年後也順利進入英國的頂尖學府劍橋大學的三一學院就讀。

百年前，著名的數理學家艾薩克．牛頓（Sir Isaac Newton）便是在此研究光學、力學與微積分。現今，在牛頓故居附近的小花園中也栽種著一顆蘋果樹，默默地向來往的學子訴說這名偉人過往曾向世人闡明的真理。

看起來，巴貝奇將會在這裡如魚得水般的學習成長，讓自己的才學更加茁壯。可是，事與願違。巴貝奇進入三一學院後，馬上失望的發現學校的數學課程過於保守與過時，甚至不如他入學前後自己先行研讀完畢的書籍。

這是由於英國與歐陸的微積分之爭。牛頓與德國數學家萊布尼茲（Gottfried Wilhelm Leibniz）近乎在同一時期發明了微積分。牛頓的發明較早，但萊布尼茲的發明卻擁有更為簡明的記號與嚴整的系統性。但牛頓始終認為萊布尼茲剽竊了他的發明，雙方關係也勢如水火。

英國基於對牛頓的敬重，在百年後仍是盲目固守於牛頓版本的微積分，也因此讓國內的數學教育與研究進展止步不前。相較之下，在歐陸使用萊布尼茲微積分的學者們則是成果豐碩。

法國以3L：拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange）、拉普拉斯（Pierre-Simon Laplace）、勒讓德（Adrien-Marie Legendre）這三名以字首L為名的學者在數學界大有斬獲，而瑞士的白努利家族（Bernoulli family）與他們的學生歐拉（Leonhard Euler）也為近代數學建立了不可撼動的基礎。

當巴貝奇向教授詢問他自行購買的教課書內容，但教授只告訴他不要浪費時間時，巴貝奇就明瞭了他在這裡學不到真正的數學。而巴貝奇的對應方法也很簡單：教授不會的我自己學，還可以教給其他同學。

他和志同道合的好友們成立了數學社團「分析社」，自行翻譯歐陸的數學著作並相互切磋，這群社員未來也一一成為了英國學界的中流砥柱。另外，由於富有老家給予的資助，巴貝奇在劍橋大學過著舒適且寬裕的生活。除了他最愛的數學之外，也培養出了眾多興趣——包括了西洋棋在內。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 約翰．賀歇爾是巴貝奇的畢生摯友

籌辦「倫敦天文學會」

而在其他學生正在為了畢業求職而焦頭爛額時，他顯得自在且不受成規的拘束，他轉學來到了劍橋大學的另一個學院彼得學院，甚至還在畢業前就找好了對象並訂了婚。1814年，巴貝奇從劍橋大學畢業。比起尋找工作賺取穩定的收入，他反而選擇立刻與未婚妻喬治安娜（Georgiana Whitmore）完婚。

顯然有點過於自由的巴貝奇讓他的老父有點擔心，但是仍是固定寄送「零用錢」讓小倆口不愁吃穿，甚至還能維持上流紳士淑女的生活。巴貝奇夫妻在老家的金援下過了數年愜意的生活，更是在間接連生下了三名兒子（但其中兩名不幸夭折）。

但是這樣的啃老生活也不是巴貝奇真正想要的，他希望能像英國公眾與學界證明自己的學識與才華，並將之用於世。在幾次因為自己的古怪脾氣而求職失敗後，巴貝奇終於獲得了他的同窗好友約翰．赫歇爾（John Herschel）和其父的協助。

約翰．赫歇爾是天文學家與英國攝影技術的先驅，而其父天文學者威廉．赫歇爾是知名的望遠鏡設計者，更是天王星的發現者。在這對父子的聯合推薦下，巴貝奇成為了英國皇家學會的院士，而他累積多年的才學也將在此時開花結果。

巴貝奇的數學才華很快的獲得了皇家學會的認可與資助，而善於交際的巴貝奇也以數場演說教學獲得了學界的注目。在英國嶄露頭角後，他與好友赫歇爾則是前往歐陸的法國遊歷研修，在海峽的另一端，他與拉普拉斯等數學家相談甚歡，並對於法國學者組織感到敬佩。

在這兩名年輕的英國學者眼中，英國皇家學會顯得過時且流於形式，其中甚至僅有三分之一的學者有經歷過嚴謹的科學教育訓練。當他們回到倫敦後，便開始籌辦一個新的學會「倫敦天文學會」，學會吸引了大量年輕有為的學者加入，而巴貝奇與赫歇爾則是接下了一項重要任務：為英國政府制定新版的「航海曆」。

巴貝奇腦海中的「計算機」

自古以來，當船隻在茫茫大海航行時，最值得信賴的指標是垂掛於夜空的星座與天體。而航海曆便是詳細記載了天體運行數據的曆書，船員可透過查閱航海曆，再比對天體查詢自身究竟為於地球的何方。

編訂一本詳細記載天體運行的書籍，自然是少不了大量的數學運算工作。巴貝奇與赫歇爾投入工作後，很快的發現編訂航海曆的吃力不討好之處。

大量的計算工作得消耗大量的人力來進行，而且極為容易出錯。就算是擁有英國頂尖數學能力的他們親自下場，也難保永遠不會計算錯誤。這是當時所有在數字中掙扎奮鬥的從業者所面臨的共同問題，隨著文明的快速演進，計算需求的精密和難度也是不可同日而語。

那時人們仰賴著查詢他人先行計算完成的各類數值表來加快工作速度，但仍是缺乏效率與精確性。而製作數值表的工程同樣也是浩大且繁瑣，計算錯誤的問題也始終無法排除。

兩名高材生相互抱怨吐苦水後，那個疑問再次在巴貝奇腦海中浮現。

機械的極限到底在哪？

然後是：

假如把這項工作交給機械……一個由蒸汽機驅動的計算機器，那效率將會提升多少？

在巴貝奇腦海中，一個機器開始緩緩建構成形：

由無數的齒輪、軸承等精細零件組合而成，隨著蒸汽引擎的驅動，刻印於齒輪上的數字整齊且一絲不苟解答人類所提出的算式。是的，我們現今稱類似的產品為「計算機」。

巴貝奇並不是第一個想到計算機這項發明的人，也不是第一個開始製造的人。上文提及的萊布尼茲早在17世紀就依照他人的設計改良出齒輪軸承結構的計算機，但是這些設計的成品仍得依靠人手操作，也只能做到乘法的計算。要比效率，這些計算機可能還遠比不上在東亞、俄羅斯等國流傳的算盤。

但巴貝奇所構想的計算機械則是以計算多項式的數值表為目標，並且在計算過程中去除一切人力可能造成的失誤。以當時的科技，要製造這組機械一定是項大工程。而巴貝奇並非工程師出身，對於機械結構的理解相對缺乏，所以距離目標可說是遙不可及。

但是若是這項發明能真的問世，又能帶給世人多少的便利？

工業革命後的世界，「計算」已成為人們的日常工作之一。建築、交通、工業、航海、天文……甚至是戰爭都需要大量的計算工作。如果真的有機器能代替人類進行這些枯燥乏味、又極容易出錯的計算工作……甚至是加速計算的進行，那人類文明的步履又能同時加速多少？

Photo Credit: Sebastian Wallroth @ public domain 巴貝奇的1/7差分機模型，現藏於倫敦科學博物館

發明「差分機」

巴貝奇完成了雛形的規劃與設計。基於運作原理他將這項發明命名為「差分機」：利用反覆計算差分來得出多項式數值表的機器。巴貝奇先是自行製造了一個小型的差分機模型，證實了他的設計的可行性。隨後則是將設計圖和構想發函至英國政府和各大學術機構。

說到19世紀初的英國，那正是日不落帝國的正午之刻。在國內翻騰的蒸汽帶動各類機器日夜不停的運轉，科學家們則是執著於以望遠鏡仰望星空，紀錄與運算著天體的變化。而皇家艦隊和商船航行於世界各大洋之上，來往於諸多異國與海外殖民地進行頻繁的戰爭與貿易。

不管是政府還是學會，他們早已充分理解到計算的精確與速度的重要性。因此巴貝奇的提案獲得了當時政界與學界的廣泛支持。英國政府撥下一筆鉅款給巴貝奇作為研發經費，而巴貝奇的友人工程師布魯內爾（Isambard Kingdom Brunel）則是推薦了他知道最好的機械工匠們來幫助計畫的執行。

他們的目標是製造一個能計算到第6差分、儲存16位數的機械。要完成這目標，這機械不僅是龐大，又是同時是無比的精密。巴貝奇和工匠們努力將這機械化為現實，但是瓶頸接接踵而來。

根據巴貝奇的理想設計，差分機的總零件量超過了兩萬五千以上，而且均是考驗工匠手藝極限的精細零件。再加上巴貝奇個性上有個缺陷：「三心二意」，他經常更改設計，有時又跑去從時其他的研究或計畫，導致差分機的製作一延再延。

雪上加霜，在製作差分機的過程中，巴貝奇不斷面臨與至親死離的悲劇。首先是他摯愛的妻子喬治安娜，之後則是父親老巴貝奇，隨後次子、么子，以及他最寵愛的女兒——和母親同名的小喬治安娜也接連離世。

因為以上種種原因，差分機雖然被證實理論上可行，但是製造的進度卻是停滯不前。十幾年過去了，英國政府終於無法忍受差分機帶來的財政黑洞，巴貝奇失去了來自政府的金援，與他合作的工匠們也離開了計畫。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航