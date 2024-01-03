選舉賭盤近八成為詐騙，法務部提醒民眾勿觸法受害，檢舉獎金最高可達500萬
我們想讓你知道的是
選舉賭盤經常透過透過操作賠率吸引選民投注，尤其是在選情緊張時，操盤者會故意製造風向，例如針對特定候選人不開盤、不給下注，造成棄保效應；近年更發現有高達78％被查獲的選舉賭盤是詐騙，民眾就算押對邊也拿不回賭金。
總統、立委投票日僅剩11天，檢警積極查緝選舉。法務部今（3）日召開記者會，指出為防範選舉賭盤影響選舉公平性，全台檢警單位都加緊追查。根據統計，近來詐騙也滲入選舉賭盤，有高達78％的賭盤被查獲後發現是「空的」，下注民眾就算賭押對也無法拿回賭金。法務部提醒民眾切勿輕信，避免財物遭詐騙，也不要觸法。為鼓勵民眾積極檢舉，選舉賭盤檢舉獎金調整為5萬元以上500萬元以下。
法務部指出，選舉賭盤經常透過透過操作賠率吸引選民投注，尤其是在選情緊張時，操盤者會故意製造風向，例如針對特定候選人不開盤、不給下注，造成棄保效應，就會對選具公平性影響。過程中也經常透過不用先繳賭金、高賠率等方式式吸引民眾下注。
高比例的詐騙賭盤，押對也拿不回賭金
近年網路博弈詐騙頻傳，非法地下賭盤、娛樂城，用話術和高額中獎的假彩券等手段詐騙投注者。高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第2隊日前進行網路偵查，就發現一個名為「台灣總統大選最新選情和民調分析」臉書社團，社團內公開發布2024總統大選候選人的民調、賠率和投注總額等訊息，藉此提供網友參考，吸引下注簽賭。
經警方循線追查賭金流向，發現組頭以40歲侯姓女子、46歲劉姓女子、41歲黃姓男子等人頭所申設虛擬帳戶製造斷點獲取賭金，疑為詐騙集團假借選舉行騙。若民眾依指示匯款下注，可能等到選舉結束，才會發現組頭失聯或封鎖訊息，才知自己遭騙。
法務部表示，近來查察機關發現許多查獲選舉賭盤為詐欺集團所虛設，誘引不知情民眾投單下注，在查察機關調查通知民眾到場後，民眾才恍然大悟遭詐騙集團設局詐騙賭金。目前坊間查獲多數選舉賭盤，有高達78％為詐騙陷阱，22％則為真正賭盤，呼籲民眾切勿輕信，避免造成自身財物損失，更避免自己觸犯選罷法加重賭博罪責。
不過刑事警察局近日也強調，在公共場所或以電信設備、電子通訊、網際網路或其相類方法，以選舉、罷免結果為標的的賭博財者，都是違法行為，最重可處5年有期徒刑，呼籲民眾不要心存僥倖以身法，切勿以任何形式參與下注選舉賭盤，以免觸犯法律；檢警會持續針對各類可能影響選舉結果違法行為加強查緝，以維護選舉公平與安全。
加重刑責、提高檢舉獎金，法務部也要求檢警單位「不要養案」
法務部長蔡清祥表示，為了防範選舉賭盤，去（2023）年修正《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》同時增訂並提高經營選舉賭盤及下賭簽注者之刑責。
以往對於參與選舉賭盤之經營者及賭客處罰，只能依照《刑法》第266條、第268條等規定，對於賭客處5萬元以下罰金、對經營者處3年以下有期徒刑。兩部選罷法同時增訂並提高刑責，對於賭客處6個月以下有期徒刑、對經營者處5年以下有期徒刑，透過加重刑責，遏止選舉賭盤。
另外為了鼓勵民眾檢舉妨害選舉犯罪行為，去年8月22日修正《鼓勵檢舉賄選要點》，並將法規名稱修正為《鼓勵檢舉妨害選舉要點》，將境外勢力介選、選舉賭盤等妨害選舉行為一併納入檢舉獎金核給範圍。境外勢力介選檢舉獎金為100萬元以上2000萬元以下、選舉賭盤檢舉獎金為5萬元以上500萬元以下，藉由提高檢舉獎金額度，增加民眾檢舉誘因，以鼓勵民眾踴躍提供有效情資，提升查緝成效。
法務部檢察司也指出，選舉賭盤目前為各類妨害選舉案件中數量最多的類型。截至今年1月3日止，總共受理所有妨害選舉案件數為2607件，其中選舉賭盤為1222件，有1103人，相較於2020年選舉，賭盤為801件，922人，今年選舉賭盤案件數大幅增加。
法務部表示，選舉賭盤就像是癌症腫瘤一般，一開始發現就必須剷除，假如未能在初期儘速處理，到後來就像癌細胞到處擴散，就算大動作開腸剖肚恐怕也難以挽救。因此也再三要求第一線的檢警調查人員不要「養案」，雖然有些人會等賭盤擴大，一次可以抓到更多涉案人士、查扣更高額的賭金，但是通常到那時已對選舉的公平性造成一定程度的影響。
在所有查察機關努力查緝下，因涉及選舉賭盤案件遭羈押被告人數為11人，相較於2020年羈押被告人數為3人，本次查察績效也有成長。
延伸閱讀
核稿編輯：羅元祺
Tags：
未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。