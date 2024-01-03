選舉賭盤近八成為詐騙，法務部提醒民眾勿觸法受害，檢舉獎金最高可達500萬

總統、立委投票日僅剩11天，檢警積極查緝選舉。法務部今（3）日召開記者會，指出為防範選舉賭盤影響選舉公平性，全台檢警單位都加緊追查。根據統計，近來詐騙也滲入選舉賭盤，有高達78％的賭盤被查獲後發現是「空的」，下注民眾就算賭押對也無法拿回賭金。法務部提醒民眾切勿輕信，避免財物遭詐騙，也不要觸法。為鼓勵民眾積極檢舉，選舉賭盤檢舉獎金調整為5萬元以上500萬元以下。

法務部指出，選舉賭盤經常透過透過操作賠率吸引選民投注，尤其是在選情緊張時，操盤者會故意製造風向，例如針對特定候選人不開盤、不給下注，造成棄保效應，就會對選具公平性影響。過程中也經常透過不用先繳賭金、高賠率等方式式吸引民眾下注。

高比例的詐騙賭盤，押對也拿不回賭金

近年網路博弈詐騙頻傳，非法地下賭盤、娛樂城，用話術和高額中獎的假彩券等手段詐騙投注者。高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第2隊日前進行網路偵查，就發現一個名為「台灣總統大選最新選情和民調分析」臉書社團，社團內公開發布2024總統大選候選人的民調、賠率和投注總額等訊息，藉此提供網友參考，吸引下注簽賭。

經警方循線追查賭金流向，發現組頭以40歲侯姓女子、46歲劉姓女子、41歲黃姓男子等人頭所申設虛擬帳戶製造斷點獲取賭金，疑為詐騙集團假借選舉行騙。若民眾依指示匯款下注，可能等到選舉結束，才會發現組頭失聯或封鎖訊息，才知自己遭騙。

高雄破獲總統選舉地下簽賭站。Photo Credit: 中央社 高雄地檢署破獲總統選舉賭盤，廖姓組頭以自家店面 作地下簽賭站，並以某總統副總統候選人讓票1賠1開設賭盤，雄檢26日晚間前往搜索廖姓組頭的2處店面，當場查扣現金、帳冊等物，並拘提廖男等19人。 （高雄地檢署提供） 中央社記者洪學廣傳真 112年12月27日

法務部表示，近來查察機關發現許多查獲選舉賭盤為詐欺集團所虛設，誘引不知情民眾投單下注，在查察機關調查通知民眾到場後，民眾才恍然大悟遭詐騙集團設局詐騙賭金。目前坊間查獲多數選舉賭盤，有高達78％為詐騙陷阱，22％則為真正賭盤，呼籲民眾切勿輕信，避免造成自身財物損失，更避免自己觸犯選罷法加重賭博罪責。

不過刑事警察局近日也強調，在公共場所或以電信設備、電子通訊、網際網路或其相類方法，以選舉、罷免結果為標的的賭博財者，都是違法行為，最重可處5年有期徒刑，呼籲民眾不要心存僥倖以身法，切勿以任何形式參與下注選舉賭盤，以免觸犯法律；檢警會持續針對各類可能影響選舉結果違法行為加強查緝，以維護選舉公平與安全。

加重刑責、提高檢舉獎金，法務部也要求檢警單位「不要養案」

法務部長蔡清祥表示，為了防範選舉賭盤，去（2023）年修正《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》同時增訂並提高經營選舉賭盤及下賭簽注者之刑責。

以往對於參與選舉賭盤之經營者及賭客處罰，只能依照《刑法》第266條、第268條等規定，對於賭客處5萬元以下罰金、對經營者處3年以下有期徒刑。兩部選罷法同時增訂並提高刑責，對於賭客處6個月以下有期徒刑、對經營者處5年以下有期徒刑，透過加重刑責，遏止選舉賭盤。

另外為了鼓勵民眾檢舉妨害選舉犯罪行為，去年8月22日修正《鼓勵檢舉賄選要點》，並將法規名稱修正為《鼓勵檢舉妨害選舉要點》，將境外勢力介選、選舉賭盤等妨害選舉行為一併納入檢舉獎金核給範圍。境外勢力介選檢舉獎金為100萬元以上2000萬元以下、選舉賭盤檢舉獎金為5萬元以上500萬元以下，藉由提高檢舉獎金額度，增加民眾檢舉誘因，以鼓勵民眾踴躍提供有效情資，提升查緝成效。

法務部檢察司也指出，選舉賭盤目前為各類妨害選舉案件中數量最多的類型。截至今年1月3日止，總共受理所有妨害選舉案件數為2607件，其中選舉賭盤為1222件，有1103人，相較於2020年選舉，賭盤為801件，922人，今年選舉賭盤案件數大幅增加。

法務部表示，選舉賭盤就像是癌症腫瘤一般，一開始發現就必須剷除，假如未能在初期儘速處理，到後來就像癌細胞到處擴散，就算大動作開腸剖肚恐怕也難以挽救。因此也再三要求第一線的檢警調查人員不要「養案」，雖然有些人會等賭盤擴大，一次可以抓到更多涉案人士、查扣更高額的賭金，但是通常到那時已對選舉的公平性造成一定程度的影響。

在所有查察機關努力查緝下，因涉及選舉賭盤案件遭羈押被告人數為11人，相較於2020年羈押被告人數為3人，本次查察績效也有成長。

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核稿編輯：羅元祺