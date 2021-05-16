泰國古式按摩（下）：是政府用來增加觀光收入的法寶，亦是泰國醫學藉以發揚民俗療法的至寶

三、泰中按摩比較

泰式按摩經脈與中醫經絡理論的分布、屬性、氣場及力道等主張，經相互對照與比較分析之後，兩者異同處如下：

分布：

泰式按摩的10條經脈皆起始於肚臍周圍的1吋至3吋之間，其穴位深度均為2吋，並各自依照固定的運行路線，分別止於身體末端（例如：眼、耳、鼻、舌、手指、腳趾、肛門、尿道及生殖器官等部位）。 中醫的12條經絡分別與人體12個臟器相連，並可從排列方式分為兩組，一組是以手、足區分，可分為手及手臂上的6條經絡（手少陰心經、手厥陰心包經、手太陰肺經、手太陽小腸經、手少陽三焦經、手陽明大腸經），足及腿上的6條經絡（足少陰腎經、足厥陰肝經、足太陰脾經、足太陽膀胱經、足少陽膽經、足陽明胃經）；另一組則是按照陰、陽區分，可分為手臂內側及腿部內側各有的3條陰經，以及手臂外側及腿部外側各有的3條陽經。 泰式按摩的經脈分佈與身體器官的連動關係，是與中醫經絡對應臟腑互動之關聯雷同，兩者概念皆認為是不同經脈分別職司不同臟腑，各有其對應關係與主管功能。

Photo Credit：楊俊業 泰國古式按摩經脈屬性

屬性：

泰式經脈無所謂「陰陽」區分，但按摩時也著重與季節溫度，或是五行體質（金、木、水、火、土）的平衡與調節有關。 中醫經絡注意經絡與經絡之間，身體與經絡之間，以及經絡與大自然之間等「陰陽」平衡，亦即當受按者體虛之時，宜先選擇陽經按摩來補足正氣為主，而當體健之時，則陰經、陽經皆可用於按摩；又如夏天陽氣旺盛之時，體虛者亦可運用陰經疏通也無妨。

氣場：

泰式經脈與中醫經絡同樣強調「以痛為俞」，亦即疼痛部位就是按摩穴位，按摩重點則放在最痛的部位，目的是將病灶推開、揉散，甚至泰式按摩會兼以藥包熱敷，中醫則施以拔罐、艾炙或敲打等輔助方式，並認為痛感越是明顯，越要堅持按摩刺激痛點。 泰式經脈與中醫經絡均認同人體內存有氣場，並認為當氣場運行不順或遇阻塞時，將會造成氣血不足而出現氣結或硬塊等徵兆，即所謂「通則不痛、痛則不通」的概念。 泰式按摩的10條經脈彼此互不相連，故無所謂氣場循環及補充之說。 中醫12條經絡是依序相連且有固定運行的方向性，是與對應的臟器「互為表裡」，12經絡皆起於心中，並在人的四肢繞行一圈進入腹部，經過補氣作用最強的丹田穴進行能量補充之後，再返回胸腔重新換條經絡繼續出發，以便進行下一輪的四肢大循環。

Photo Credit：楊俊業 泰國古式按摩氣場分布圖

力道：

泰式按摩是根據受按者能夠承受的受力程度，隨時進行相應調整，因此沒有所謂「輕重補瀉」的力道之說。 中醫經絡的按摩力道可細分為：1.輕者為補，重者為瀉；2.時間短者為補，長者為瀉；3.範圍小者為補，大者為瀉；4.順按經絡為補，逆按為瀉；5.著重陰陽平衡，認為按摩陰經最好使用「補法」力道，而按摩陽經則可運用「瀉法」力道。

四、泰式按摩保健

泰國古式按摩的施作體位與操作流程，非常強調下肢部（含腳底）及背部（脊椎兩側）等部位，合計按摩時間一般至少需耗時1小時，而泰式按摩對於該兩區域的重視，其實正與中醫按摩所主張「腳底反射區」對應全身臟器的連動邏輯，以及張釗漢中醫師發現的脊椎兩側「原始點」對應「他處體傷」的理論一致。

因為「腳」是由26塊骨頭、56個關節與118根肌腱共同組成，因此有所謂「人的第二心臟」之稱，同時「人老足先衰、木枯根先竭」的老化過程，也正是由雙腿（腳）開始，所以必須格外重視雙腿（含腳底）的保健與照護；另外，張釗漢中醫師開創的「原始點醫學」，認為所有症狀皆直接由體傷所致，而體傷位置則可區分為「他處」與「本處」體傷兩大類，因此所謂「一條脊椎+七處原始點」的人體內建自癒力「開關」，即是以按推「原始點」並配合溫敷的簡易外治法來啟動，此與泰式按摩輔以草藥熱敷，藉以達到快速解除病症之概念，似相雷同。

泰式按摩是透過外力的直接作用，輔以中醫推拿及印度瑜伽的技巧與動作，經由按摩師的肢體力量和施作技法，先從刺激血液循環開始，再讓身體自行啟動自癒力及免疫力，進而達到治療與康復的目的，因此藉由泰式按摩所獲的養生保健效果，大致包括：

提高人體抗病力：可以促進淋巴形成，加速升高人體淋巴細胞的比例、增強白血球吞噬能力，進而提高人體抗病力及免疫功能。 調整內臟功能紊亂：對內臟具有調節作用，例如，對於胃腸蠕動快者可以減緩蠕動，而蠕動慢者則可促進加速，同時可以增進人體對飲食的有效消化及吸收。 減輕和消除肌肉疲勞：可以促進肌肉纖維收縮及伸展運動，增加肌肉彈性及強度，亦可促進血液及淋巴循環，改善肌肉的營養狀況，使肌肉疲勞所引起的酸痛、無力、肌力下降等症狀得以減輕消除。 減輕和消除心理疲勞：可以調節自主神經系統功能，改善大腦的血液供應，消除頭暈、焦慮、記憶力衰退等症狀，緩解精神疲勞。 解除肌肉痙攣：可以透過肌肉的伸展收縮，直接抑制及緩解肌肉痙攣，有效改善肢體局部的血液循環和營養供應，使疼痛症狀明顯減輕甚至消除。 鬆解沾黏：軟組織沾黏是引起運動功能障礙和疼痛的主要原因，而按摩可以直接分離沾黏，迅速排解疼痛。 消散腫脹及淤血：可以促進微血管擴張，加快靜脈血液循環，促進發炎病症滲出物的吸收，使局部腫脹及淤血症狀消散。 減肥和美容：可以減少脂肪在體內堆積，使多餘脂肪轉化成熱量，產生減肥效果；按摩亦可清除皮膚表面衰老的上皮細胞，使人體表面微血管擴張，加強皮膚營養供應，增加皮膚彈性及光潔度。 使人心情愉悅：按摩可以舒壓解鬱並調節人體氣場，從而使人神清氣爽。

Photo Credit：楊俊業 泰式腳底按摩

在此也分享一個泰國庶民文化與按摩相關的例子，泰國因為氣候炎熱，加上民情風俗、流行時尚與穿脫便捷等因素，「夾腳拖」幾乎已經成為泰人日常作息，或是來泰旅遊人士的必備標準鞋款，甚至已成為泰國熱門出口商品中的「黑馬」，其出口量占世界排名第8位，在2020年「新冠肺炎」（COVID-19）造成全球大流行之前的3年期間（2017-2019年），每年泰國「夾腳拖」的出口量平均增長12%，貿易總值高達1.84億美元。不過夾腳拖鞋缺乏包覆性與支撐性的特色卻可能有害足部健康，但剛好泰式按摩就是非常強調下肢（含足部）的保健，所以泰人經常藉按摩保健來解決穿夾腳拖的害處，若只是跟風穿泰式夾腳拖，卻沒有輔以泰式按摩的做法，是很傷足部健康的。

根據醫學研究結果證明，遺傳基因對於健康的影響並非絕對，個人長壽的關鍵是在於自身能否善於珍攝調理與勤加養生。中國歷代皇帝最高壽者是大清號稱「十全老人」的乾隆皇帝，其養生之道與長壽秘訣，可以概括用「吐納肺腑、活動筋骨、十常四勿、適時進補」（註）等16字涵蓋。

大清乾隆皇帝的養生長壽之道，其實正與瑜伽及按摩有著密切關聯，因為前述的「吐納肺腑」、「活動筋骨」與「十常四勿」等日常保健之法，即與泰國古式按摩的原理及功效相仿，因為泰式按摩就是融合了「印度瑜伽」與「中醫經絡」等養生保健概念，運用不同技法來施作於受按者體表的特定部位，藉由物理刺激皮膚而滲透到肌肉、筋膜、肌腱、關節、神經、血管與淋巴等組織，通過神經和體液的調節及軟組織和骨關節的調整，進而產生一系列生理、病理的連動變化，使得肌體功能得以自然恢復，從而達到治療與保健目的。簡言之，古式按摩不僅是泰國政府用來增加觀光收入的法寶，亦是泰國醫學藉以發揚民俗療法的至寶，更是世人所必須共同加以維護的非物質文化瑰寶。

註解：關於「吐納肺腑、活動筋骨、十常四勿、適時進補」

吐納肺腑：一吐一納謂之調息，亦即深呼吸之意。最佳時機在黎明起床之後，面向東方做龜息吐納動作，利用呼吸控制來進行能量調節，以使氣血暢通，此原理符合印度瑜伽術的呼吸調息法。

活動筋骨：依照個人體能不同，選擇適當的運動方式，用以強健筋骨，增強抗病能力，此邏輯正與泰式按摩藉活動關節、舒緩肌肉以及調整筋絡等技法，藉以達到按壓特定經脈來對應臟腑器官的保健修復功效。

十常四勿：意指「頭常梳、齒常叩、津常咽、耳常彈、鼻常揉、眼常轉、面常搓、足常摩、肢常伸、肛常提」等「十常」，與「食勿言、臥勿語、飲勿醉、色勿迷」等「四勿」，其中所謂「十常」即是強調按摩保健的重要性，而所謂「四勿」則是著重氣血順暢、陰陽調和與作息正常等中庸平衡。

適時進補：人體器官恰如機械零件，需要善加保養與維護，方可運轉如常，同時亦需適時進補滋養，補足氣血熱能，才能養精蓄銳、活絡經脈及強化五臟六腑。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒