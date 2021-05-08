台北市6月起開罰公園餵食野生動物，流浪貓狗不在此限

有許多公園的台北市，時常有民眾在公園餵食松鼠、鴿子等野生動物，可能造成生態失衡、打亂食物鏈的狀況。

對此，台北市公園處規定6月1日起，禁止在公園餵食野生動物，若發現會先行勸導，不聽者將開罰1200元以上、6000元以下罰鍰，不過例如貓狗等流浪動物不在裁罰的範圍中。

鴿子不怕人，松鼠圓滾滾，野生動物喪失本能

《公視新聞》報導，公園裡常見滿地食物碎屑，鴿子松鼠圓滾滾不怕人類靠近等等，都是人類長期餵食導致。

對此公園處青年公園管理所主任王淑麗表示，如果人類過度餵食，野生動物會喪失求生本能，也會迅速繁殖然後超過環境負荷，此外若給牠麵包等精緻化食物，其實不適合野生動物食用，不餵食才是對生態最好的方式。

《自由時報》報導，大安森林公園常有民眾餵食松鼠，甚至有業者兜售飼料，松鼠吃了太多人類食物影響腸胃，甚至不去覓食，爪子沒處磨就把樹木抓到傷痕累累、微型染感。此外，也有攝影者以「誘拍」的方式，撒下食餌後等待野鳥吃餌入鏡，日子久了，野鳥便得像家禽一樣親民。

根據陽明山國家公園管理處網站，餵食野生動物可能會引發： 失去覓食本能：過度依賴人為飼養會造成依賴，使野生動物失去競爭力，無法在自然環境中生存 不懂保持戒心：習慣人類餵食的野生動物，警戒心較低，容易受到獵殺或毒害 離開安全棲地：人類餵食的地點，可能使野生動物離開原本安全的遮蔽處，反而容易遭受天敵掠食或發生車禍 健康受到影響：人類食物不適合野生動物，長期而言對野生動物的健康是很大的傷害 食物鏈破壞，引發生態失衡：野生動物一旦習慣人類的餵食，便不會再到野外覓食，破壞原本的食物鏈，引發生態失衡的危機。 此外，在野外有些人會因為愛心餵食流浪貓狗等遊蕩動物，但此舉會導致族群數量增加，為求生存只能與野生動物競爭棲地和食物，頻繁接觸甚至可能導致狂犬病等傳染病交叉感染，還可能群聚攻擊過路遊客。 因此，在國家公園內放生、棄養動物、餵食野生動物或擅自餵食遊蕩動物，都會依法處以3000元罰鍰。

之前包括大安森林公園螢火蟲生態池、內湖區碧湖公園，都分別發生過遭外來種琵琶鼠魚、大理石紋螯蝦入侵的事件，導致生態失衡。今年4月台中市大雪山林道也才發生男子餵食藍腹鷳，被台中地檢署判決緩起訴、寫悔過書並開罰1.5萬元的案例。

Photo Credit: 關鍵評論網

勸導無效將開罰，但餵食流浪貓狗不在此限

公園處表示，過去未明文禁止餵食野生動物，只能靠公園駐衛警勸導，但民眾不見得會遵循。

6月1日起，公園處駐衛警若勸導第二次仍不聽，將會開罰1200至6000元，若拒絕提供個資，駐警隊則會協請轄區員警到場協助開單，民眾看到餵食野生動物也可錄影存證，向公園處及駐衛警當場檢舉，駐衛警會到場開罰，但無檢舉獎金。

根據《野生動物保育法》規定，野生動物指的是一般狀況下，應生存於棲息環境下之哺乳類、鳥類、爬蟲類魚類、昆蟲等動物。依公園處新規定都屬禁止餵食範圍，但餵食流浪貓狗，則不在此限。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航