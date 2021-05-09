未來用電子支付買東西要留下個資隱私？財政部提案修法惹議

文：Chris

許多讀者都很習慣用各種電子支付買東西了吧？但各位知道以後要用電子支付，你每買一次東西，從商家、電子支付系統到政府，都要留下所有你的姓名、身分證號碼、手機號碼、開戶時間、消費明細等個資嗎？

這不是危言聳聽。財政部日前在4月26號預告將訂定《電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法》草案，這是一部想要在加強稅捐機關在電子支付領域掌握課稅資料、防止逃漏稅的法律。

嗯？防逃漏稅？聽起來很正當啊？不過，魔鬼就藏在細節裡。

翻開草案第三條：

「電子支付機構就其經營代理收付實質交易款項業務，應提供稅捐稽徵機關與海關確認使用者及特約機構身分程序所得資料之範圍。」

這些資料有什麼呢？再翻開第四條與第五項：

「電子支付機構就其經營代理收付實質交易款項業務，應提供稅捐稽徵機關與海關使用者及特約機構必要交易紀錄之範圍如下；五、付款方支付工具之種類、帳號或卡號及支付之金額、幣別、時間。」

如果是個人使用者的話，必須提供姓名、國籍、身分證明文件種類及號碼、行動電話號碼、電子支付帳戶註冊日期；如果非個人使用者的話，機構名稱、註冊國籍、登記證照或核准設立文件種類及號碼、聯絡方式、電子支付帳戶註冊日期都要記錄。

如果是徵稅需求，其實提供稅捐機關「收款方」的資料是合理的，因為有營收就有營業稅、所得稅，但竟然要求提供「付款方」的資料，這跟徵稅有何關係？

又翻開草案第五條：

「電子支付機構應依稅捐稽徵機關或海關提供之媒體檔案格式及遞送單，於每年二月底前與八月底前，分別提供前一年七月至十二月及當年一月至六月（以下簡稱資料所屬期間）之前二條所定身分資料及必要交易紀錄予財政部財政資訊中心。」

Photo Credit: AP / 達志影像

講白話一點，不管是消費者還是商家，雙方的個資跟交易紀錄，都得在每年2月底、8月底「被提供」前一年的資料給財政部。這符合比例原則嗎？當蘋果的作業系統、瀏覽器越來越在乎使用者的隱私和個資，怎麼財政部卻越來越倒退，索取了逾越徵稅需求的資料，這麼一來財政部幾乎可比中情局，掌握全民的消費路徑與資料了，會有人覺得不可怕嗎？

翻開《個資法》第6條，「公務機關蒐集或處理個人資料應在法令職掌必要範圍內為之，且不得逾越特定目的必要範圍，且採取方法應有助於目的達成，並應選擇對人民權益損害最少，且造成損害不得與欲達成目的利益顯失均衡」。

事實上曾有判例表示，就連稅捐稽徵機關向醫療機構請求提供病患資料時，都必須遵守比例原則在「調查具體課稅案件」之「必要範圍」內。像電子支付這樣放地圖炮一次全要，竟然不覺得已經超過基本權利侵害最小之方法，逾越必要範圍？這到底是在個資保護上認知不足？還是打算透過電子支付將台灣變成政府掌握所有消費紀錄的監控國家？

你難道希望只是到巷口用LINE Pay買罐飲料，就這樣被強留個資和揭露隱私嗎？

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財政部公告：預告「電子支付機構提供稅捐稽徵機關與海關身分資料及必要交易紀錄管理辦法」草案

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航