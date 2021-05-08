新增1例本土、1例來源調查中，41台人返國依「印度專案」集中檢疫

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增1例感染源調查中病例（案1183）與1例本土病例（案1184），為1183之同住家人。此外新增3例境外移入確定病例，分別自菲律賓（案1180及案1181）、荷蘭（案1182）入境。

新增感染機師，疑為擔任模擬飛行訓練教官時染疫

指揮中心表示，案1183為本國籍50多歲男性，為某航空公司機師，今年4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，4月28日擔任案1153華航機師之模擬飛行訓練教官。

案1183於4月24日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，4月29日接種第一劑AZ疫苗，5月4日出現全身倦怠，5月6日出現發燒，同日就醫採檢，於5月8日確診，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者2人列居家隔離。

案1184則為本國籍50多歲女性，為案1183之同住家人，因案1183檢驗陽性，於5月7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。相關接觸者目前正調查中。

指揮中心提供

此外，國內新增3例境外移入確定病例中，案1180為菲律賓籍30多歲女性移工，今年4月23日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月5日出現流鼻水症狀，5月6日進行檢疫期滿採檢，於今日確診。個案檢疫期間，未與其他人員接觸，故無匡列接觸者。

案1181則為菲律賓籍30多歲男性船員，今年4月21日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月6日檢疫期滿，同日由公司安排專車至醫院自費採檢，於今日確診。

案1182為印尼籍20多歲男性，今年4月21日自荷蘭搭機，於4月22日入境來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，檢疫期滿後進行自主健康管理，5月7日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32)。

以上兩個案在台期間均無症狀，疾管署已掌握同型接觸者各1人，分別進行自我健康監測與自主健康管理。

記者會中也提到，由於疫情逐漸升溫，台灣單日疫苗接種數屢創新高，統計5月7日國內共9865人接種疫苗，包括公費7504人、自費2361人，累計達91002劑，但被問到剩餘疫苗效期不夠讓接種者打第二劑的問題，陳時中僅回應將努力增購。

華航諾夫特群聚感染事件足跡表單：

印度台人返國，包機與醫療專機處理方式不同

鑒於印度疫情持續惡化，指揮中心規定14天內曾有印度旅遊史之本國籍與持我國居留證者旅客，應配合集中檢疫及採檢，同時外交部於7日第三度安排41位國人搭乘日航班機，5月8日中午返抵台北。

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指揮官陳時中表示，由於此一返國班機為民航機形式，不同於去年武漢封城期間運送台商回國的專案包機，依「印度專案」規定將全數送至集中檢疫所，機上除41名本國籍人士外，另有3名持居留證的外國籍人士，共計44人。

記者會中提到，該批乘客過程中皆配戴醫療用口罩，也有些人家上面罩或雨衣隔離衣，陳時中表示，雖然他本人沒有至現場，但根據畫面看起來都有足夠的防護，基本上安全無虞。

至於台灣駐印度代表處2位外交官確診之「醫療包機」計畫，後送確診人員的醫療專機已從德里機場起飛，預計8日傍晚將會到達台北，屆時會將病患直接後送醫院。指揮中心表示有進一步消息時，會再進行報告。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航