拜登維持川普禁令，中國三大電信將自紐約證交所下市

中國移動、中國聯通、中國電信三家電信公司自5月7日起陸續對外證實，紐約證交所（NYSE）並未改變川普總統任內啟動的「摘牌」決定，三家公司近期就會從紐約證交所下市。

《中央社》報導，中國移動、中國聯通與中國電信7日分別向港交所提交的公告中提到，「試圖推翻紐約證券交易所決定」的努力沒有成功，意指「摘牌」已成定局。

之後紐交所預計將向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，讓這三家公司的ADR（美國存託憑證，讓美股投資人可以購買非美國公司股票的憑證）下市。一般而言，下市將在SEC接到通知的10天後生效。

消息傳出後，包含中國基金報在內的多家陸媒報導不約而同形容，「責令中國三家電信運營商退市，更多是政治打壓」。

目前，紐約證交所尚未對此事發表評論。

川普時代禁令，拜登當選後仍未扭轉翻案

中國三大電信商面臨紐約證交所摘牌一事，最早可追溯至2020年11月間，時任美國總統的川普（Donald Trump）簽署行政命令，禁止投資涉解放軍相關中資企業。紐約證交所因此於2020年12月31日發布聲明表示，將展開中國電信、中國移動與中國聯通的除牌程序。

《華爾街日報》報導，在拜登於2021年1月就任總統後，三間電信公司即提出要求重新檢視除牌禁令，然而拜登政府並未取消川普時代的禁令，三間公司的ADR至今仍維持停用（suspended）狀態，股票交易停止。

除了中國三大電信公司外，生產3C商品與家電的「小米（Xiaomi）」也一度登上禁令的黑名單，但在今年3月聯邦法院判決，小米並無與中共黨營事業有直接關聯，認為禁止美國投資小米的禁令有瑕疵。

Credit: AP / TPG

中國三大電信的下一步：回防中國證交市場

雖然下市在即，在美國摘牌對三家電信公司並無太大的影響。主要由於這三家公司的ADR今年1月11日起就已經停牌，大型投資者持續將ADR換回可在香港交易的股票，持續在港股買賣。來自中國的投資者持續增加對這幾間公司的持股。

另一方面，據三家公司的公告揭露，中國聯通、中國電信目前ADR占比，分別只有0.2%和0.14%，無法在美國交易對公司而言幾乎沒有影響；中國移動雖未公布，但市場一般評估ADR占比應也很低。

根據中國基金報報導，雖然從美股退市，三大電信也已陸續啟動中國市場的相關布局。目前中國聯通已經在A股上市，中國電信也已遞交A股上市申請，市場預計中國移動未來也可能在A股上市。

在川普去年年底簽署後，三家電信公司在香港的股價產生不同變化，其中中國電信股價逆勢增加6%，中國移動跌5%，中國聯通則跌了15%。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航