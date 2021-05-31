海洋能發電，是台灣下個兼顧國際化與在地化的能源產業

文：莊閔傑（天容寶節能科技技術部經理）

海洋能系統根據能量來源與裝置形式不同，可區分為波浪能、海流能、潮汐能等不同系統。台灣與全球海洋能技術發展雖然已超過2、30年，但是實際上仍然屬於「零經驗」，主因是各種海洋能系統尚未優化及規格化，因此海洋能產業鏈中的各產業尚無法成形與整合，甚至某些配套產業對海洋能發電事業還很陌生或不具信心。

但這也代表著，未來我國海洋能發電產業有著極高比例與機會，可以國產化與在地化。

這幾年台灣在離岸風電的開發經驗已經逐步成熟，在離岸風電供應鏈建構過程中所面臨的困難與挑戰，亦已一一克服，未來海洋能系統技術成熟後，可以將這些離岸風電的相關經驗轉移至海洋能產業上，加速海洋能產業鏈的發展。

海洋能發電產業鏈包括：上游設備製造業、中游整合服務業以及下游發電業三部分，如下圖示：

莊閔傑製作整理 海洋能產業鏈

上游：從系統、材料，到零組件

海洋能發電產業的上游主要是設備製造供應商，最主要的關鍵便是海洋能系統。海洋能系統包含波浪能、海流能、潮汐能等不同類型。以波浪能為例，主要由浮筒、發電機與其他零配組件所組成，再輔以監控與電力系統等次系統及輔助設備，構建成完整的波浪能機組設施。

原材料包含鋼材、玻璃纖維/碳纖維、樹脂塗料（防鏽蝕、生物附著）、銅、鋁、鑄鐵、水泥等，用以建造波浪能系統的浮筒、波浪能裝置主結構體、發電機、液壓裝置等零組件。

零組件與配件則涵蓋海洋能系統相關之葉片（海流能）或浮體（波浪能）、齒輪箱、發電機、液壓設備、海底電纜、錨錠鋼纜及其他配件，輔助設備包括水下基礎與錨碇系統，次系統則包括監控系統、電力系統、功率轉換系統等。

中游：規劃、工程、維護

海洋能發電產業鏈的中游為整合服務業，包括海洋能場域規劃、海事工程、設備維護等業者。

海洋能場域規劃是業者在預選定的發展區域，根據基本環境資料（諸如海象、漂沙及海床地質、水深、生態、社會人文等）所進行之海洋能場址選擇、規模與發電量評估、採用機組評估與布置方案、電源線路規劃及後續施工規劃等業務。

海洋能海事工程根據海洋能系統的不同進行施工規劃，在預定場址進行基礎結構、建築設備安裝及土木工程之興建、改建等活動。

海洋能廠維護業者是在海洋能發電廠完成相關硬體設施並營運後，由海洋能設備供應商或第三方業者提供設備之後續保固、檢測與維修替換等服務。

下游：開發與營運

海洋能發電產業的下游，包括海洋能發電的綜合開發業者及發電營運業者。

綜合開發業者多為能源服務供應商，針對欲開發之海洋能場域進行包括海洋能場域潛能、技術、工程、財務等可行性評估與分析，統籌海洋能場域規劃、營造乃至於營運活動等顧問諮詢服務。

發電營運業者包括綜合電業廠商以及獨立電力供應商（Independent Power Producer, IPP）兩類，綜合電業業者為具備發電、輸電、配電三個部份的垂直整合業務之廠商。

Photo Credit: 中央社

海洋能具有多樣性，涉及的產業類別多，也許每種海洋能系統都必須發展各自的供應鏈，因此業者可以超前部署，除了可以主導開發不同形式的海洋能裝置（波浪能、海流能）之外，海洋能系統的建置還包含了水下基礎、組裝與施工、設備運維、併網…等許多項目。

未來若台灣自行開發的海洋能系統技術發展成熟，產業發展成功，將可創造數萬就業機會，除了台灣的海洋能市場外，更進一步可以有機會拓展至亞洲甚至是全球的海洋能市場。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航