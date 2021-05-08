《Error自肥企画》癲喪背後的真誠

很久沒有在看電視時笑得如此開懷、癲喪，可能是因為公仔箱裏的人也是如此的開心和癲喪。這是我這星期看《Error自肥企画》的最大感受。

是的，只是短短5集，已經足夠感受到這班底的癲喪：青春、暴走、夕陽、柒頭皮、鳳凰不死鳥，鬼王之王、恒星彈、初號機⋯⋯他們的厲害，就是你看完每集，都總有些「關鍵詞」會記住，然後想起這些關鍵詞時，又會再笑一次。不過也要公道點說，我看《膠戰》、《考有feel》時同樣也大笑，但總覺得笑位是有點意料之內，2019年時看《花姐Error遊》第一季時，亦會因為他們的Cosplay造型而笑到肚痛，以及覺得「癡鬼線邊爐」、「昆蟲料理」等而覺得：「嘩，使唔使呀，做個節目啫。」但這星期看《Error自肥企画》，依然會為著其癲喪而大笑，依然會期待著有更多更癲喪的內容出現。亦正是這期待，令我開始反思何以我會有「使唔使呀，做個節目啫」的想法。

也許是我們都習慣了電視節目的「保險」。綜藝節目無非是要營造開心，那既然低質扮嘢和改歌詞都已經足夠穩住收視，何必去冒險、創新？也許是我們都預設了電視節目的「假」。不過是做個節目，不是現場直播，長則也不過是數分鐘的一個鏡頭，將將就就，過到「骨」就可以了，哪需去到盡？也許我必須承認，我依然是用著上世紀的標準去評價現今香港的電視節目，才會有這樣的判斷落差；所以，並不是「使唔使呀」，而是真正認真做的綜藝節目，根本就要這樣。

撇開了「使唔使呀」這局限後，我再思考為何這次《Error自肥企画》會令我看得如此過癮。我覺得是因為節目中的真、團隊和弱勢。

真，相信不用我多說了，但假如真要舉例，我建議去看看第三集「忍者打飛機」和第四集「Error遊詐詭」。

團隊，說的不只是Error，因為作為創意產業的產物，只將目光投放在演出者身上，無疑是見樹不見林；事實上，格仔導演、RainP、Agent L等「幕後團隊成員」都是節目中的重要元素，而更重要的是，這節目中的「幕前」與「幕後」界線已經變得模糊：團隊成員都會登場，有其角色，而且一般所認知的「唔出街片段」亦會出現在節目當中；而這些花絮一樣的元素，吸引力不輸本身已構思好的內容。

弱勢，不是指與TVB相比時沒有慣性收視的弱勢，而是指沒有「筆直」、沒有如以往兩集一樣的日本外景。弱勢，那就用腦、用心去度橋，去在有限的空間做到盡；無日本靚景，但原來看著不同的香港街景、城市景，一樣可以將荷蘭番茄變出叉雞飯，看得人熱血沸騰、欲罷不能。

形勢很壞，那就再努力一點、拚命一點，堅持一點。結果也許不是最好，但起碼在實踐的過程中，參與其中的人都是在做最真誠的自己——只因我覺得，在拍攝時，他們都在真誠做自己，真誠地自肥。

謝謝Error，謝謝無制限OT編集団。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook。

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