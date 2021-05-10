國際學生申請美國大學獎學金，最重要的是什麼？

到美國攻讀大學，花費並不便宜，對很多家庭來說是項重大投資，如果學生能申請到獎學金，相信多少能減輕一些經濟負擔，這篇來談談國際學生申請獎學金該注意的事項，並分享一些查詢獎學金的網路資源，希望讓有興趣的讀者更有方向。

國際學生如何申請美國大學獎學金？

美國有不少大學提供獎助學金，可是非公民身份的國際學生能申請獎學金比較有限，最常見的是校內或私人機構提供的獎學金。美國大學的獎學金大致分為兩種，第一種是助學金（Need-Based Scholarship），指的是學生提出家庭經濟狀況證明，有機會獲得半工半讀機會、助學金或貸款。

另一種則是獎學金（Merit-Based Scholarship），會依學生的在校成績及特殊領域的表現，予以頒發。這一種獎學金，是大部份沒有美國公民身份的國際學生，獲得財務補助的主要來源。

如果對申請獎學金有興趣，我們都建議學生，第一步就是查詢你感興趣大學的財務補助辦公室（Financial Aid Office）網頁，瞭解學校的獎學金政策及申請截止日，有些獎學金的截止日在年初，有些則是在獲得錄取後才可提出申請。如果在網頁上找不到相關資訊，也可以打電話或寄email給財務補助辦公室，相信他們會知道更多網頁上沒有詳列的訊息。

如果你已經想好未來的主修科系，也可以查詢該科系的網站，有時一些私人機構會提供攻讀特定科系、領域學生申請獎學金的機會；或者你也可以瀏覽美國大學的國際事務辦公室網頁，找尋獎學金相關資訊。

如果你找到獎學金的相關訊息，下一步就是查看自己是否符合資格，有些學校會要求國際學生申請獎學金時，必須達到一定的TOEFL測驗分數或者GPA等，有些獎學金只開放給特定國家的學生申請。

確定申請資格後，接著你可能需要另外繳交申請獎學金的表格、論文，有些學校則只需要在申請文件中的申請獎學金欄位勾選有意願即可，每間學校規定不同，想要申請務必到學校官網確認。

經過我們實際與美國大學招生官詢問，發現國際學生申請獎助學金不如想像中困難，只是金額多寡的差別，像是顧問畢業的賓州大學，校長Amy Gutmann就在校友會上表示，賓大有高達將近七成的畢業生，畢業時沒有負債，可見學校的獎助學金很充足。

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申請獎學金，最重要的是什麼？

找到符合資格申請的獎學金，只是第一步，因為每年有許多優秀的學生都在申請獎學金，競爭激烈的程度不在話下，該如何從眾多申請者中脫穎而出，絕對需要好好下功夫。

我們曾聽過美國大學招生官分享，會申請獎學金的學生基本上學業成績都非常優秀，所以他們更看重申請獎學金的論文，希望從中看到申請者的團隊合作力、領導能力，讓學校能預見你會是個讓學校驕傲的傑出校友。

美國大學向來強調領導能力，因為他們期待學生能互相帶領，讓學習不只發生在課堂上，甚至希望你在畢業後能夠創業、帶領成功團隊，成為百大企業的CEO，所以他們想要儘早從學生身上看到更多領袖特質。我們輔導過的學生，有人是校隊隊長、校刊社主編甚至參加過創業競賽，這些都是能讓人看出領袖潛力的具體表現。

當然要寫出一篇言之有物、吸引招生官目光的申請獎學金論文，你必須在事前培養一定的自我覺察能力，並透過良好的寫作技巧，在有限的字數中表達你的亮點。申請獎學金的論文題目多元，例如「解釋人生中目前對你造成最大影響的事件」、「描述讓你印象最深刻的一本書及原因」，也有些學校會讓申請者自訂題目，不管題目為何，只要能掌握自己的獨特優勢，並善用寫作技巧，維持原創性，就能增加獲得獎學金的機會。

申請獎學金競爭激烈，截止日期也依各校規定不同，我們會建議學生可以在11年級就開始搜尋及準備，深度思考自己想要攻讀這間美國大學的原因、未來的職涯目標為何等問題，才能寫出有深度、可說服人的申請獎學金論文。

申請獎學金有時也需要額外繳交老師的推薦信，所以千萬別等到截止日前的幾週才開始準備，因為那時你可能需要同時面對學校課業、申請美國大學、申請獎學金的多方壓力，能夠早點做好準備絕對只有好處，沒有壞處。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

小心獎學金詐騙，善用正規的獎學金查詢資源

越來越多國際學生都希望申請獎學金，因此近年來也出現不少獎學金詐騙的新聞，有些公司或機構會要求學生先預付一筆申請費，或打出保證獲取獎學金的廣告口號等手法，吸引國際學生申請。

我們建議學生，如果有些公司和機構主動向你提供獎學金訊息，不要擅自提供個人資訊或銀行帳號，因為這很有可能是詐騙。你可以先查詢該公司的網站或email的真實性，遇到不確定的獎學金消息，也可以向大學財務補助辦公室確認。

在這篇文章的最後，我們也提供一些正規的獎學金查詢資源，供有興趣的學生、家長參考，希望想申請獎學金的學生，都能儘早開始準備，交出完整且具競爭力的申請文件，還是很有可能拿到理想的獎學金！

獎學金查詢資源：

延伸閱讀

本文經火箭教育RocketAdmit授權刊登，原文rocketadmit.com/college-scholarships-for-international-students/

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航