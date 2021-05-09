【更新】中國「長征五號火箭」殘骸今返大氣層，近30年最大的太空垃圾墜落在哪？

2021/05/09 12:00更新 責任編輯：朱家儀｜核稿編輯：羅元祺

《紐約時報》報導，中國航天局表示，在9日上午11點30分左右，長征五號B遙二火箭的殘骸已墜落在馬爾地夫附近的印度洋。航天局表示，大部分的殘骸碎片已經在通過大氣層時焚毀。

中國4月29日發射的長征五號B遙二火箭失控偏離軌道，很可能在今（9）日上午至中午重返大氣層。目前推估可能的墜落範圍涵蓋北緯41.5度至南緯41.5度，台灣的國研院太空中心表示，從目前模擬軌跡看來，距離台灣很遠，對台灣應沒什麼影響。

部分科學家則認為，中國在過去30年裡，屢屢將如此大型的火箭送入地球軌道，之後卻任由它們失控墜落，是不負責任的做法。

失控「長征五號火箭」預計今日重返大氣層，中國：不太可能釀災

根據各方預測，中國4月29日發射的長征五號B遙二火箭失控偏離軌道，很可能在今日上午至中午重返大氣層。

《中央社》報導，美國非營利組織「航太公司」（The Aerospace Corporation）在官方推特指出，火箭會在台灣時間9日中午12時19分重返大氣層，不過誤差值有正負8小時。美國國防部的說法，則是火箭預料會在台灣時間9日上午7時重返大氣層，誤差正負9小時。

中國外交部發言人汪文斌7日表示，屆時火箭殘骸大部分會燒盡，不太可能造成任何傷害。

《中央社》報導，而根據中國官方自己的預測，長征五號B遙二火箭預計重返時間為5月9日上午10時12分，誤差約前後15分鐘，重返區域中心點位於東經28.38度，北緯34.43度，約在地中海區域。

日前嘲笑印度的「中國點火」主角

諷刺的是，這枚火箭正是中共中央政法委日前嘲笑印度的「中國點火」主角。

《中央社》報導，中共中央政法委新聞網站官方微博「中國長安網」5月1日發布「中國點火 vs. 印度點火」圖片，並寫下「印度單日新增確診40萬例」字樣，有意對比中國能在4月29日成功發射搭載天和核心艙的長征五號B遙二運載火箭；而同時間印度卻是抗疫不力，導致大批民眾染疫死亡。

雖然事後中國長安網刪除此則貼文，但經常評論中美關係的復旦大學教授沈逸，1日晚間在微博上發文說，這張對比圖其實「挺好的」。《環球時報》總編輯胡錫進則表示：「以這樣的方式博流量，我不認為是官方機構帳號應當做的。」

近30年最大的失控太空垃圾，「長征五號火箭」將墜落在哪裡？

《自由時報》報導，目前推估可能的墜落範圍涵蓋北緯41.5度至南緯41.5度，北至美國紐約、義大利羅馬、中國北京，南至紐西蘭與智利，但比較可能落在無人海域。其中最大的殘骸長約29.9公尺、寬約5公尺、重約21公噸。它將是自1990年代以來，墜落地球的最大太空飛行器。科學家評估，殘骸落在有人居住地區的機率極小，約為百萬分之一。

美國哈佛－史密森尼天文物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）學者麥道威（Jonathan McDowell）指出，通常推進器中較低一節會在發射後立即落回地球，高一節則會在地球軌道釋放酬載後，再次啟動引擎，引導它們墜落至地球的無人區域，但中國在過去30年裡，屢屢將如此大型的火箭送入地球軌道，之後卻任由它們失控墜落。一些科學家也認為，這是不負責任的做法。

《蘋果日報》報導，國研院太空中心也持續關注長征五號火箭殘骸墜落狀況。科技部轄下國研院國家太空中心代理主任余憲政表示，根據太空中心模擬，火箭殘骸將在上午11點左右開始進入大氣層。從目前模擬軌跡看來，距離台灣很遠，對台灣沒什麼影響，而今天火箭殘骸就會全部落地，太空中心將會持續密切監測後續狀況。

過去最嚴重的威脅是什麼？

《中央社》報導，在過去歷史上，曾有重達76噸的美國國家航空暨太空總署（NASA）Skylab太空站，在1979年重返大氣層，是最嚴重也是最廣為人知的意外事件，這起失控的意外造成殘骸散落在印度洋與西澳洲（Western Australia）。

2020年，另一枚長征火箭的殘骸落在非洲國家象牙海岸的村莊，雖然毀損了建築物，但沒有造成人員傷亡。

從60多年前人類進入太空時代至今，約有6000個失控物體重返地球大氣層，只有一次殘骸打到人。

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