染疫機師足跡新增：5月1日下午1點曾至桃園「華泰名品城」

指揮中心今（9）日公布國內新增1例境外移入「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確定病例，自菲律賓（案1185）入境。

有關案1183、1184活動史調查部分，指揮中心更新了時間上的資訊，當中案1183足跡也新增桃園華泰名品城。指揮中心提醒曾出入這些場所者，5月19日前須注意自身狀況。

案1183機師足跡新增桃園「華泰名品城」

疫情中心陳時中指揮官於今日記者會報告華航擴大採檢的結果，目前剩下21人尚未採檢，當中有3人正在派飛中，預計最晚5月10日會完成相關檢驗；其他有9人在國外休長假，留職停薪者有6人，體檢不合格停飛中的有3人。陳時中表示，這些人等他們回來會再陸續做檢測。

而有關諾富特飯店外包工讀生的採檢情形，目前業已採檢完畢，共計採檢82人，當中1人核酸檢驗陽性（為已知的案1145），其餘皆為陰性。

至於案1153機師的接觸者採檢情形，目前48人皆已採檢完畢，當中除了已知驗到的陽性個案1154、1183，其餘皆為陰性。

而案1183、1184接觸者採檢情況，應採共19人，當中已驗出3名為陰性，剩下的16人結果尚在檢驗中。案1183、1184活動史調查部分，指揮中心在調過錄影帶之後，更改了時間上的資訊。當中案1183足跡也確認曾在5月1日下午1點至1點30分，到過桃園華泰名品城，提醒曾出入這些場所者5月19日前須注意自身狀況：

Photo Credit: 疫情指揮中心

各縣市確診個案「公共場所活動史」 加上今日指揮中心公布之個案新增公共場所活動史，《關鍵評論網》匯整指揮中心所公布之個案足跡，讀者可依照縣市進行查詢：

台灣駐印度代表處2名確診官員搭乘醫療專機返台就醫，莊人祥表示，兩位一位原本是輕症，另一位為重症，目前狀況皆屬良好。至於其餘搭乘印度包機返國的僑胞檢疫部分，目前仍在持續中，預計會是明天進行結果報告。

馬來西亞籍帆船進港檢疫作業延遲？陳時中做出回應

《蘋果日報》報導，徐姓男子等7人8日駕駛馬來西亞籍帆船「A Votre Sante 1」（阿弗特桑提一號）進港遭拒、檢疫流程疑似延遲引發議論。

南部航務中心及相關單位協調後，認為該船為高風險船隻必須泊靠在原地管制，但准許5位船員入境居家隔離，另2位船員留在船上不得上岸。

陳時中於記者會上回應此事，表示今早有看到媒體報導，一艘從馬來西亞開回台灣的船舶遇到檢疫等很久的事情。陳時中說，船舶要進來停靠哪一個碼頭，不是指揮中心或是地區的疾管中心去決定的；而是要在一個入境管制區域，有一個嚴謹的管制。

陳時中表示，確實有接到一些聯繫的電話，但還是要確定其船隻已進入入境檢疫的管制區域，整個檢疫流程才有辦法開始。該船舶是在上午8點56分進到安平碼頭的入境管制區域，9點半時檢疫小組就會同移民署、海巡署港警、台南市政府衛生局局長，在安平7號碼頭現場執行檢疫任務。

新增1例境外移入，自菲律賓入境

指揮中心今日公布國內新增1例境外移入武漢肺炎確定病例，自菲律賓（案1185）入境。

案1185為菲律賓籍20多歲女性，今（2021）年5月6日因親屬重病來台探親，持有搭機前3日內檢驗陰性報告。入境後至防疫旅館進行檢疫，因有探視親人需求，5月7日搭乘防疫計程車外出至醫院自費採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計1184例確診，包括1037例境外移入。確診個案中12人死亡、1089人解除隔離、83人住院隔離中。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺