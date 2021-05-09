北捷偷拍、性騷擾發生率前三名站別出爐，警隊建立「癡漢資料庫」辨識累犯

台北市捷運警察隊表示，在分析2017年開始，至2021年4月為止的捷運偷拍、性騷擾案發生站別後，顯示發生最多的前三名依序是忠孝復興站、台北車站與忠孝新生站。時間部分，則是上下班時段人潮密集時，最容易發生。

近5年捷運偷拍或性騷擾案，發生率第一名：忠孝復興站

《中央社》報導，台北市警察局捷運警察隊指出，分析近5年捷運偷拍或性騷擾案，發生最多的站體，第一名為忠孝復興站。

捷運警察隊表示，大台北捷運每天旅運量高達220萬人次，大數據分析近5年偷拍或性騷擾案件，發生最多的站體前三名依序是忠孝復興站、台北車站、忠孝新生站，均為旅運量較高的轉運站，且性騷擾案以車廂、電扶梯最多，偷拍涉犯的妨害秘密案則以電扶梯、站體進出口最多。

若依發生時段分析，性騷擾案以上午6至10時最多，偷拍等妨害秘密案則以晚間6至10時最多，都是上下班時段人潮密集，歹徒容易下手所致。

圖片來源：台北市捷運警察隊

圖片來源：台北市捷運警察隊

警隊建「癡漢」資料庫：一接獲報案，就啟動「累犯辨識」

《中時新聞網》報導，捷運警察隊更建立「癡漢」資料庫，一旦接獲民眾報案，就會啟動「累犯辨識」，並與站務人員建立緊急調閱窗口，像是今（2021）年3月發生在大直站的性騷擾案，就因站務人員，2天後認出嫌犯搭乘捷運，經警方到場確認影像就是他，將人移送法辦。

《風傳媒》報導，為有效防制捷運系統內的偷拍及性騷擾情事，捷運警察隊統計相關案件並建立騷擾及偷拍犯嫌資料庫，以利接獲民眾報案後可以儘速比對嫌疑人是否有過不良紀錄，且可儘速與站務人員聯繫，追查犯嫌蹤跡。

此外，也規劃16個重點站體守望及車廂巡邏勤務，加強防堵。

捷運警察隊透露，3月就偵破一起70多歲簡姓累犯的性騷擾案，另一起發生在大直站的女學生性騷擾案，也是站務人員兩天後透過系統資料比對後指認出嫌犯搭乘捷運，經警方到場確認影像就是曾在大直站犯案的乘客，將嫌犯移送法辦。

《聯合新聞網》報導，捷運警察隊提醒，民眾在尖峰時刻或上下車廂宇電扶梯時，應隨時保持警覺並適度以隨身物品與他人隔絕，既可自保也能免於爭議。

倘若感覺遭到侵犯，最好即刻出聲制止，並尋求周遭旅客協助；或是直接按壓車廂門邊緊急按鈕通報站務人員，捷警將即刻到場協助，確保旅客人身安全。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺