安撫失智長輩躁動情緒、降低憂鬱的七個方法

「阿嬷又在哭了，一直說阿公為什麼不來接她回家......」，謝老太太的孫女無奈地跟爸爸說。其實，謝老先生已經過世快兩年了，失智的謝老太太被接來跟兒子一起住，但她總認為丈夫還在世，一直吵著要回老家。這狀況三天兩頭就會發生，雖然家人也逐漸習慣了，可是就算哄了半天，還是很難讓她的情緒平靜下來。

失智症至目前為止，仍被認定是「不可逆」的，也就是無法恢復到往日的樣子。不過失智雖然無法治癒，但透過藥物及非藥物方式，仍可以緩和惡化的速度。其中，許多非藥物療法實行起來並不困難，對撫平情緒或是降低憂鬱、暴躁的頻率，都有不少的幫助。

一、光亮

老年人的睡眠品質較低，很容易造成情緒不佳，失智的長輩更容易有睡眠問題。白天如果能有充足的光照，可以減少白天褪黑激素分泌及增加血清素分泌，提升長者活動力、愉快感。

陽明大學研究也證實，失智者白天在特定光照環境下活動，不但可改善睡眠品質，精神症狀也明顯降低。建議家人多利用機會陪他出門曬太陽，白天室內也應有明亮的照明，傍晚後的燈光可調整成溫暖黃光，增加身體的晝夜變化感知。

二、毛小孩

「寵物療法」是目前廣泛應用在失智者身上的非藥物方式，許多失智長輩有了貓貓狗狗的陪伴後，跟牠們互動或是撫摸對方，可讓情緒鬆弛、穩定，甚至降低血壓、提高社交的能力。

還有案例顯示，罹患失語症的失智者透過與小夠對話，恢復了語言功能。另外，毛小孩也讓失智長輩產生被依賴感，可提升自我概念與滿足感。如果身體許可下，帶著小狗去散步，還能藉此運動有益健康。

三、花花草草

「園藝療法」對緩和失智症狀的效果也相當顯著，透過簡單的種花種菜活動，心裡會感到平靜，沒有負擔及壓力，有憂鬱、情緒緊繃者，透過與植物接觸更能放鬆心情。

植物生長過程，開花結果都讓人產生滿足感，栽種時也伴隨著視覺、嗅覺、觸覺等感官刺激，對於失智退化狀況也能提供一定的緩和效果。

四、唱歌

「音樂療法」就不用說了，唱歌帶來愉悅是顯而易見，尤其是跟著失智長輩一起唱他喜愛的老歌，總能讓他打開心房露出笑容。

唱歌時，可提升語言能力、注意力，並想起自身過往的經歷，對失智的幫助是多方面。另外，傾聽和緩悅耳的音樂也能提供撫平情緒的效果，帕海貝爾最著名的「卡農」，在許多護理之家照顧失智者時，就常常播放來降低情緒激動或不安的狀況。

五、老舊事物

「懷舊療法」也是近年常被提到的方法，利用舊相片、古早味的食物、老人家的骨董收藏品，或是包粽子、做年糕等民俗活動。

另外還有老電影，老西裝、旗袍等等，喚起長輩以往的美好回憶，趁機聊聊陳年往事，都有助於改善不良情緒。

六、簡單創作

「藝術療法」在台灣算是比較新的方式，陪著長輩用簡單的繪畫、拼貼、黏土彫塑等方法，一邊傾聽他的心聲，或是以過往的人生經歷及回憶，融入創作之中。

作品美好與否不是目的，而是在過程中提升他的自尊與信心，及表達自我想法與心情的意願，或是面對過往的創傷，並坦承揭露與家人關係再加以重建，進而改善情緒困擾。

藝術治療需要透過一些教材或訓練，較容易進行，可參與相關活動，或是在「優照護」這類的平台上，找尋「藝術輔療師」到家中協助，會有更明顯的效果。

七、動一動

適當的運動或身體活動，除了對健康有益，對失智長輩的情緒穩定也有幫助。以有氧運動來說，簡單的散步或爬樓梯，體力許可下的騎腳踏車或游泳都很適合。長期保持運動習慣，也可提高睡眠品質，減少東想西想的狀況。

此外，目前有不少針對失智長者設計的體適能運動，還能同時增加肌力，降低退化速度，如果是團體性活動，還能提供社交功能。目前台灣有許多職能治療師，都可到社區或是居家中，指導長輩做身體活動，透過學習後，自己或跟著家人動一動，情緒煩惱自然少。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航