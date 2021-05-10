點光明燈、請看護可以扣稅嗎？報稅時常發生的五種錯誤行為

文：Chloe

五月報稅季來臨，你想好今年要怎麼申報所得稅了嗎？2021年雖新增「手機報稅」管道，但其實大家最煩惱的還是看不懂報稅規定，尤其申報錯誤、漏報所得還會因此受罰。今天筆者整理納稅人最常在報稅時發生的五種錯誤行為，也提醒大家在送出申報書前，一定要再次檢查確認，以免屆時還要補稅受罰。

首先，相信大家在報稅旺季最常遇到的問題之一，就是「我到底要選標準扣除額還是列舉扣除額呢？」「這些專有名詞又是什麼意思呢？」其實這不僅攸關可以幫自己扣除掉多少所得總額，如果經國稅局核定後也不能再做更改，因此一定要在申報所得稅前事先搞清楚喔！

一、報稅時，標準扣除額和列舉扣除額差在哪？

當你在報稅時最想知道的資訊，無非就是想了解「自己要不要繳稅？」「如果要繳稅，要繳多少錢？」這時你需要明白的就是所得稅中的「一般扣除額」，其實有分成「標準扣除額」或「列舉扣除額」，並且，無論你是臨櫃到稅務機關申報，還是直接在網路上報稅，都可以二擇一、選擇對自己較有利的報稅方式。

而若以109年度的綜所稅申報標準為例：

1. 標準扣除額：

意指不需要提供任何單據就可以直接扣除。每位單身民眾享有12萬元的扣除額；如果是夫妻合併報稅的話，則合併計為24萬元。

2. 列舉扣除額：

簡單來說，就是檢附單據、改採取一一列舉各個項目來扣除。其中，包括：保險費、醫藥及生育費、房貸利息、房租支出、捐贈、政治獻金等10項可列舉申報。換言之，只要納稅人可申報的列舉扣除額合計總額，超過每人標準扣除額的12萬元，選擇列舉扣除額就會比較划算！

二、年收符合這金額的人免繳稅

接下來，若你是按照上述筆者提到的，以「一般扣除額」申報所得稅，那麼只要年收入或年薪低於以下金額，那麼今年五月就可以不用繳稅喔！

1. 單身小資族──年收低於40.8萬元

以今年為例，個人所得免稅額為8.8萬，以及綜合所得稅標準扣除額為12萬元、薪資所得扣除額20萬元，加總起來為40.8萬元。因此，若你去年的年收入在40.8萬元以下，今年就可以免繳稅。

2. 雙薪夫妻──年收低於81.6萬元

由於夫妻除非有特殊狀況（例：家暴已取得緊急保護令），否則均須一起申報所得稅。舉例來說，夫妻兩人免稅額為17.6萬元（8.8萬x2）、加上兩人的綜合所得標準扣除額24萬元（12萬x2）與薪資扣除額40萬元（20萬x2），總共免稅額為81.6萬元。若你剛好是新婚或是頂客一族，兩人年收低於81.6萬元即可不用繳稅。

3. 四口小家庭──年收低於123.2萬元

假設小陳和妻子育有兩個五歲以下小孩，是個雙薪的四口之家，那麼只要年收入在123.2萬元以下，也可以不必繳稅。

因為夫妻加兩個小孩，四人免稅額共 35.2萬（8.8萬x4）、夫妻綜合所得標準扣除額24萬（12萬x2）、兩人薪資扣除額40萬（20萬x2），加上五歲幼兒學前特別扣除額24萬（12萬x2）。

三、點光明燈、請看護可以扣稅嗎？五大報稅錯誤

針對五月報稅季，財政部官員也提醒納稅人，這幾年報稅最常發生的錯誤，包括錯誤列報扣除額、扶養親屬、漏報所得等情形，因此民眾申報時千萬要格外留意，以免被國稅局補稅處罰。

1. 列報扶養的子女、親屬不符規定

列報扶養親屬並不是越多越好，前提是必須同居且有扶養的事實，尤其當你要申報成年子女時，更要特別注意。譬如不少民眾報稅時，會誤報扶養年滿20歲無工作、未在學、服役中或在補習班補習的子女免稅額；或是兄弟姊妹重複申報扶養父母；又或者是申報未同居一家無實際扶養的其他親屬，如姪子、姪女等。

2. 醫藥、生育費申報錯誤

另外，國稅局官員也提醒，像是美容整型支出、看護支出、坐月子支出等，因為不屬於醫療費用，都不能申報列舉扣除。除此之外，若醫藥費有保險給付，也應該先減除，不足的部分才能申報。

3. 漏報海外收入或投資所得

由於國內仍有不少民眾是在海外工作，或是投資海外的金融商品，在此申報所得也應留意，如果是中國來源所得，應併入年度綜合所得總額，按適用累進稅率課稅；如果是海外所得，同一申報戶金額超過100萬元，就需全額列入個人基本所得額申報。

4. 虛報捐贈扣除額

另一方面，若民眾直接捐款給中央或各縣市政府設立的救災專戶，是可以100%列舉扣除的，譬如捐款給之前發生的太魯閣號出軌意外，但申報金額不能超過所得總額20%。並且須留意的是，如果是過年到廟宇點光明燈、安太歲，或是支付塔位的款項，因為屬於有對價關係，是不能申報捐贈扣除。

5. 房貸利息申報錯誤

如果你是去年剛買房的朋友也要留意啦！因為自用住宅購屋借款利息，每戶每年最多只能申報30萬元，並且需先減除儲蓄投資特別扣除額，且不能同時申報房貸利息及房租支出，也不能申報修繕或消費性貸款的利息。

最後，筆者也要再次提醒準備報稅的朋友，雖然所得稅可列舉扣除額的項目實在不少，但也因為每列舉一個項目，基本上都需要檢附收據，大家不妨趕緊試算看看，哪一種方式才能減輕稅負、對自己的荷包比較有利。以上有關2021年的報稅攻略就提供給你參考了！

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本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航