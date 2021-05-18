賽門西奈克《無限賽局》心得：人生是場「沒有贏家的遊戲」，向你嫉妒的人學習

文：王木木｜人生研究所

想像一下，跟你同年紀的高中同學，在臉書上公布：終於拿到美國大企業的工作Offer，公司還願意幫他辦簽證，終於實現夢想，在美國生根。這時候，你心裡是什麼滋味？

如果你在貼文下留個不誠懇的恭喜，心中長出一絲不甘心和嫉妒，小心，你陷入「有限賽局思維」了。

《無限賽局》表面上是一本商管書，其中的思想用來思考人生也非常有幫助。

作者Simon Sinek先前在《先問，為什麼》提出的黃金圈理論，影響我非常多，這次他用更昇華的「無限思維」，偏重於「對世界發揮影響力」，鼓勵企業把崇高的願景放在財報之前。

《先問，為什麼》強調向內探求行為動機：我為什麼要這麼做？「無限思維」則是問自己：我能為世界貢獻什麼？這篇文章將和你分享無限賽局給我的共鳴：

什麼是無限賽局？

什麼是願景？ 願景的五個元素 案例：Patagonia──「別買我們的夾克」 願景是工作的熱情來源

可敬的對手：向你嫉妒的人學習

無限賽局：沒有贏家的遊戲

Simon Sinek在開頭就提到，「無限賽局」的概念來自於美國哲學家詹姆斯・卡斯的書《有限與無限遊戲》。根據卡斯的想法，有限遊戲有明確規則，每個玩家都在這個規則裡，追求成為「贏家」，當贏家出現，遊戲就結束了，圍棋、麻將、橋牌這種會有贏家勝出的比賽，就是典型例子。

什麼是無限遊戲？無限遊戲沒有規則，玩家可以根據自己想做的事，自行設定遊戲目標；沒有規則，就沒有輸贏，遊戲也不會結束，只有玩家自己不想玩，或資源耗盡的時候，才自行退出遊戲。在無限賽局，玩家的終極目標只有一個：讓遊戲繼續進行下去。

《動物森友會》就是一個無限遊戲，玩家按照自己的想法，建造想蓋的建築、設計想穿的衣服、釣想釣的魚，通通都可以，《動物森友會》也沒有結束的一天，直到你不想玩了為止。

Sinek認為，想在商業界擁有無限思維，必須有五個條件：

崇高的信念：企業要擁有一個「永遠無法被實現」的願景，不是賺大錢、不是成為產業第一，而是幫助人類存活的更好、更安全、更方便。 信任的團隊：打造共同合作的信任關係，而不是強調個人績效。因為強調個人績效，團隊成員會把個人利益擺在企業利益之前，造成各種短視的決策和行為。 可敬的對手：無限思維的企業不把同業當成競爭者，而是共同開拓市場的夥伴，學習對方的好。 攸關存亡的應變：無限思維者主動尋找實現願景的方法，有限思維被環境推著走。 領導的勇氣：眼光放長遠，有些決策短期內是痛苦的，長期卻對實現願景有所助益。

這裡我不多談企業如何實踐無限思維，我想聊聊從這本書中，哪些知識可以應用在人生思考上。其中我最有共鳴的，就是第一點：崇高的信念和願景。

為願景工作，才有意義

我們常在全公司大會或尾牙、春酒等等，大老闆跑出來高談論闊、鼓舞士氣的時候（台下的你可能正在神遊放空或滑手機），聽到「我們公司的願景是⋯⋯」。願景、目標、核心價值這類高大上的名詞，總是讓人搞不清楚意義是什麼。無限思維中的願景是什麼呢？

願景的五個元素

願景不是短期目標，不是這一季的營收比上一季成長20%、流量成長10%，這是KPI；願景不是成為產業第一，「第一」代表的是打敗其他競爭者、成為「贏家」，這是有限思維的想法；願景也不是企業社會責任（CSR），對許多企業來說， CSR是賺錢之後才去做善事（甚至只是為了節稅），而不是打從一開始就有願景。

Sinek認為願景是一個具體的畫面，具備五個元素：

願景支持一個正面、樂觀的理念； 願景能夠號召夥伴，一起為實現願景努力； 願景是服務導向、是利他的； 願景經得起時間考驗； 願景永遠無法完全實現。

文謅謅的條列定義，讓人有點難理解吧？戶外登山品牌Patagonia就是具有無限思維、努力實踐願景的企業。

Patagonia：別買我們的夾克

Patagonia的願景是：We are in business to save our home planet.

Patagonia執行長卡特說：「如果我們希望公司可以活到下一個一百年，首先要讓地球也能活到下一個一百年，才有我們的立足之地。」

Patagonia曾經在《紐約時報》頭版刊登一則廣告，大大的標題寫著：「別買這件夾克」，底下是一件自家夾克的照片，配上長長的文案：

製作這件夾克需要135公升的水，如果一個人每天需要三杯水，製作這件夾克使用的水，可以滿足45個人的每日需求。



製作過程中，從最初的60%再生聚脂原料，到完成夾克、送到倉庫，排放了將近九公斤二氧化碳，等於夾克重量的24倍。



⋯⋯還有很多我們可以一起努力的事，別買不需要的東西，買任何東西都先想一想⋯⋯加入我們，重新想像一個世界，一個只取用自然可再生資源的世界。』

叫大家不要買自己的產品？如果沒有明確的願景，絕對寫不出這樣違反邏輯的吸睛文案。除此之外，Patagonia還做了很多違反商業直覺的決策：

承諾可以製造更耐用的高品質衣服，這樣消費者就不用經常更換、減少浪費，而不是讓商品容易損壞，期望消費者增加購買頻率；

免費為消費者維修產品，這樣顧客就不會把還能修的東西丟掉，減少購買；

主動與eBay合作，讓消費者買賣二手產品、重複使用。

或許你會想，這種企業能賺錢嗎？答案是，能。過去十年，Patagonia營收成長了四倍，獲利則成長三倍。為什麼？

Patagonia的明確願景，吸引全球無數關心環保議題的消費者，選擇把他們的鈔票投給Patagonia，他們知道他們買下的不只是登山用品，比起購買別牌產品，Patagonia的產品更為地球盡一份心力。

錢是推動願景的燃料，但錢本身不是願景，就像我們買車，不是為了加更多汽油，而是需要車子帶我們到去不了的地方。Patagonia做了最好的示範。

工作的熱情來自願景

我花了很長的篇幅討論「願景」，這跟人生思考有什麼關係？如果你覺得自己只是為了錢，做著討厭的工作、找不到工作的意義、不知道想做什麼工作，你的願景就扮演很重要的角色。

如果你非常關心環保議題，然後剛好在Patagonia工作，我相信有時你不會喜歡這份工作，但你將會熱愛這份工作，因為你知道自己在為什麼而努力──為了讓地球更好。

科學已經證實，貢獻感和利他就是幸福的來源，也是工作熱情的來源。為願景工作，「就像為自己的孩子付出，我們有時候可能會喜歡他們，有時候覺得他們很煩，但我每一天都愛著他。」Sinek的比喻非常貼切。

而我的願景又是什麼？我希望每個人都能擺脫迷惘，做自己喜歡的事情，發揮價值，並以此維生。儘管現在成果還不盡理想，我還沒有足夠的影響力，也還沒帶來足以維生的收入，但是為了願景，這些我都甘願，因為我知道還有很多可以努力。

最重要的是，我覺得每一天都過得很有意義，因為我知道現在做的一切，是在幫助過去曾跟我一樣的迷惘的人。

向你嫉妒的人學習

除了為願景工作，無限思維還有一個要素，給我很深的共鳴：可敬的對手。什麼是可敬的對手？不把對手當成「競爭者」，而是值得學習的對象，甚至是共同開創願景的夥伴。

這讓我想到，讀者來信很常提到「比較心態」，看到別人過得比較好，就會對自己不滿意，於是又把自己推回有限思維的迷惘賽道：我要過得比他好，賺更多錢、買更好的車、住更大的房子──把過得比較好的人，當成要打敗的敵人。

如果你擁有無限思維，要不是為了願景一起努力，就是彼此的願景不同、努力方向也不同，何來競爭者呢？

被有限思維侷限的眼界

我曾經做過甜點創業，開了個小工作室，在網路上販售歐式甜點。

同時間，另一位不算認識的朋友小藍，從外國糕點學校學成歸來後，也開始甜點創業。對方家境不錯，品牌一開始就在精華地段開工作室，而我沒有那麼雄厚的財力，只能在郊區民宅的陰暗小巷，租個小空間克難創業。

當時我就是典型的有限思維，心中總想著：哼！還不是家裡有錢，才能送她出國、在好地點開店？

其實，小藍背後還有很多我沒看到的努力，她PO在臉書的每一張照片，眼下都有濃濃的黑眼圈和眼袋；我自己也在廚房工作，知道站廚房的辛苦，但戴著有限思維眼鏡的我，完全忘記對方和我一樣辛苦，甚至比我更辛苦。

幾年過去，小藍已經是知名甜點品牌主理人，開了兩間實體店，管理一群甜點師和員工，用心打理的店面早已成為排隊一小時起跳的網美店，公關公司也搶著找她做記者會的精緻點心與佈置，逢年過節更是訂單大爆炸。這背後的付出與努力，光是家裏有錢是沒有用的。

而我呢？早就放棄甜點夢了。

學習對手，對自己幫助最多

如果當時我能抱著無限思維，我會向小藍學習如何建立品牌、如何做廚房管理、如何管理金流，也許現在我也能實踐當時的甜點夢？或許還能一起合作，共同開創新的甜點市場？

是，你嫉妒的人可能真的家裡有錢，但只有資源是不夠的，出身豪門的張國煒能在各大航空公司的夾殺下，開創差異化的星宇航空，還能讓星宇在一開航就碰上疫情的巨大挑戰下持續營運，光是有錢就辦得到嗎？張國煒還會開飛機呢。

那些被你嫉妒、比你厲害的人，永遠都有可以學習的地方，如果你願意摘下有限思維眼鏡，最後得到最多幫助的，是你自己。

人生是有限還是無限賽局？

最後，再複習一次有限和無限賽局的定義：有限賽局有明確規則，每個玩家都在這個規則裡，追求成為「贏家」。無限遊戲沒有規則，也沒有輸贏，玩家可以自己設定目標，直到意志和資源耗盡，才會退出遊戲。

人生是有限賽局，還是無限賽局？人生有贏家嗎？有人規定人生的規則嗎？

那為什麼我們還要追逐比別人更多的財富、名聲和成就？為什麼要活在別人為我們寫好的劇本裡，為什麼要嫉妒別人，而非從他身上學習？

用Simon Sinek藏在書封裡的一句話，為這篇文章總結：

我們無法選擇賽局，也不能決定規則，但我們可以選擇如何迎戰。

本文原發表於人生研究所

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航