賽門西奈克《無限賽局》心得：人生是場「沒有贏家的遊戲」，向你嫉妒的人學習

想像一下,跟你同年紀的高中同學,在臉書上公布:終於拿到美國大企業的工作Offer,公司還願意幫他辦簽證,終於實現夢想,在美國生根。這時候,你心裡是什麼滋味?

如果你在貼文下留個不誠懇的恭喜,心中長出一絲不甘心和嫉妒,小心,你陷入「有限賽局思維」了。

《無限賽局》表面上是一本商管書,其中的思想用來思考人生也非常有幫助。

作者Simon Sinek先前在《先問,為什麼》提出的黃金圈理論,影響我非常多,這次他用更昇華的「無限思維」,偏重於「對世界發揮影響力」,鼓勵企業把崇高的願景放在財報之前。

《先問,為什麼》強調向內探求行為動機:我為什麼要這麼做?「無限思維」則是問自己:我能為世界貢獻什麼?這篇文章將和你分享無限賽局給我的共鳴:

什麼是無限賽局?

可敬的對手:向你嫉妒的人學習

無限賽局:沒有贏家的遊戲

Simon Sinek在開頭就提到,「無限賽局」的概念來自於美國哲學家詹姆斯・卡斯的書《有限與無限遊戲》。根據卡斯的想法,有限遊戲有明確規則,每個玩家都在這個規則裡,追求成為「贏家」,當贏家出現,遊戲就結束了,圍棋、麻將、橋牌這種會有贏家勝出的比賽,就是典型例子。

什麼是無限遊戲?無限遊戲沒有規則,玩家可以根據自己想做的事,自行設定遊戲目標;沒有規則,就沒有輸贏,遊戲也不會結束,只有玩家自己不想玩,或資源耗盡的時候,才自行退出遊戲。在無限賽局,玩家的終極目標只有一個:讓遊戲繼續進行下去。

《動物森友會》就是一個無限遊戲,玩家按照自己的想法,建造想蓋的建築、設計想穿的衣服、釣想釣的魚,通通都可以,《動物森友會》也沒有結束的一天,直到你不想玩了為止。

Sinek認為,想在商業界擁有無限思維,必須有五個條件:

崇高的信念:企業要擁有一個「永遠無法被實現」的願景,不是賺大錢、不是成為產業第一,而是幫助人類存活的更好、更安全、更方便。 信任的團隊:打造共同合作的信任關係,而不是強調個人績效。因為強調個人績效,團隊成員會把個人利益擺在企業利益之前,造成各種短視的決策和行為。 可敬的對手:無限思維的企業不把同業當成競爭者,而是共同開拓市場的夥伴,學習對方的好。 攸關存亡的應變:無限思維者主動尋找實現願景的方法,有限思維被環境推著走。 領導的勇氣:眼光放長遠,有些決策短期內是痛苦的,長期卻對實現願景有所助益。

這裡我不多談企業如何實踐無限思維,我想聊聊從這本書中,哪些知識可以應用在人生思考上。其中我最有共鳴的,就是第一點:崇高的信念和願景。

為願景工作,才有意義

我們常在全公司大會或尾牙、春酒等等,大老闆跑出來高談論闊、鼓舞士氣的時候(台下的你可能正在神遊放空或滑手機),聽到「我們公司的願景是⋯⋯」。願景、目標、核心價值這類高大上的名詞,總是讓人搞不清楚意義是什麼。無限思維中的願景是什麼呢?

願景的五個元素

願景不是短期目標,不是這一季的營收比上一季成長20%、流量成長10%,這是KPI;願景不是成為產業第一,「第一」代表的是打敗其他競爭者、成為「贏家」,這是有限思維的想法;願景也不是企業社會責任(CSR),對許多企業來說, CSR是賺錢之後才去做善事(甚至只是為了節稅),而不是打從一開始就有願景。

Sinek認為願景是一個具體的畫面,具備五個元素:

願景支持一個正面、樂觀的理念; 願景能夠號召夥伴,一起為實現願景努力; 願景是服務導向、是利他的; 願景經得起時間考驗; 願景永遠無法完全實現。

文謅謅的條列定義,讓人有點難理解吧?戶外登山品牌Patagonia就是具有無限思維、努力實踐願景的企業。

Patagonia:別買我們的夾克

Patagonia的願景是:We are in business to save our home planet.

Patagonia執行長卡特說:「如果我們希望公司可以活到下一個一百年,首先要讓地球也能活到下一個一百年,才有我們的立足之地。」

Patagonia曾經在《紐約時報》頭版刊登一則廣告,大大的標題寫著:「別買這件夾克」,底下是一件自家夾克的照片,配上長長的文案:

製作這件夾克需要135公升的水,如果一個人每天需要三杯水,製作這件夾克使用的水,可以滿足45個人的每日需求。



製作過程中,從最初的60%再生聚脂原料,到完成夾克、送到倉庫,排放了將近九公斤二氧化碳,等於夾克重量的24倍。



⋯⋯還有很多我們可以一起努力的事,別買不需要的東西,買任何東西都先想一想⋯⋯加入我們,重新想像一個世界,一個只取用自然可再生資源的世界。』

叫大家不要買自己的產品?如果沒有明確的願景,絕對寫不出這樣違反邏輯的吸睛文案。除此之外,Patagonia還做了很多違反商業直覺的決策:

承諾可以製造更耐用的高品質衣服,這樣消費者就不用經常更換、減少浪費,而不是讓商品容易損壞,期望消費者增加購買頻率;

免費為消費者維修產品,這樣顧客就不會把還能修的東西丟掉,減少購買;

主動與eBay合作,讓消費者買賣二手產品、重複使用。

或許你會想,這種企業能賺錢嗎?答案是,能。過去十年,Patagonia營收成長了四倍,獲利則成長三倍。為什麼?

Patagonia的明確願景,吸引全球無數關心環保議題的消費者,選擇把他們的鈔票投給Patagonia,他們知道他們買下的不只是登山用品,比起購買別牌產品,Patagonia的產品更為地球盡一份心力。

錢是推動願景的燃料,但錢本身不是願景,就像我們買車,不是為了加更多汽油,而是需要車子帶我們到去不了的地方。Patagonia做了最好的示範。

工作的熱情來自願景

我花了很長的篇幅討論「願景」,這跟人生思考有什麼關係?如果你覺得自己只是為了錢,做著討厭的工作、找不到工作的意義、不知道想做什麼工作,你的願景就扮演很重要的角色。

如果你非常關心環保議題,然後剛好在Patagonia工作,我相信有時你不會喜歡這份工作,但你將會熱愛這份工作,因為你知道自己在為什麼而努力──為了讓地球更好。

科學已經證實,貢獻感和利他就是幸福的來源,也是工作熱情的來源。為願景工作,「就像為自己的孩子付出,我們有時候可能會喜歡他們,有時候覺得他們很煩,但我每一天都愛著他。」Sinek的比喻非常貼切。

而我的願景又是什麼?我希望每個人都能擺脫迷惘,做自己喜歡的事情,發揮價值,並以此維生。儘管現在成果還不盡理想,我還沒有足夠的影響力,也還沒帶來足以維生的收入,但是為了願景,這些我都甘願,因為我知道還有很多可以努力。

最重要的是,我覺得每一天都過得很有意義,因為我知道現在做的一切,是在幫助過去曾跟我一樣的迷惘的人。

向你嫉妒的人學習

除了為願景工作,無限思維還有一個要素,給我很深的共鳴:可敬的對手。什麼是可敬的對手?不把對手當成「競爭者」,而是值得學習的對象,甚至是共同開創願景的夥伴。

這讓我想到,讀者來信很常提到「比較心態」,看到別人過得比較好,就會對自己不滿意,於是又把自己推回有限思維的迷惘賽道:我要過得比他好,賺更多錢、買更好的車、住更大的房子──把過得比較好的人,當成要打敗的敵人。

如果你擁有無限思維,要不是為了願景一起努力,就是彼此的願景不同、努力方向也不同,何來競爭者呢?

被有限思維侷限的眼界

我曾經做過甜點創業,開了個小工作室,在網路上販售歐式甜點。

同時間,另一位不算認識的朋友小藍,從外國糕點學校學成歸來後,也開始甜點創業。對方家境不錯,品牌一開始就在精華地段開工作室,而我沒有那麼雄厚的財力,只能在郊區民宅的陰暗小巷,租個小空間克難創業。

當時我就是典型的有限思維,心中總想著:哼!還不是家裡有錢,才能送她出國、在好地點開店?

其實,小藍背後還有很多我沒看到的努力,她PO在臉書的每一張照片,眼下都有濃濃的黑眼圈和眼袋;我自己也在廚房工作,知道站廚房的辛苦,但戴著有限思維眼鏡的我,完全忘記對方和我一樣辛苦,甚至比我更辛苦。

幾年過去,小藍已經是知名甜點品牌主理人,開了兩間實體店,管理一群甜點師和員工,用心打理的店面早已成為排隊一小時起跳的網美店,公關公司也搶著找她做記者會的精緻點心與佈置,逢年過節更是訂單大爆炸。這背後的付出與努力,光是家裏有錢是沒有用的。

而我呢?早就放棄甜點夢了。

學習對手,對自己幫助最多

如果當時我能抱著無限思維,我會向小藍學習如何建立品牌、如何做廚房管理、如何管理金流,也許現在我也能實踐當時的甜點夢?或許還能一起合作,共同開創新的甜點市場?

是,你嫉妒的人可能真的家裡有錢,但只有資源是不夠的,出身豪門的張國煒能在各大航空公司的夾殺下,開創差異化的星宇航空,還能讓星宇在一開航就碰上疫情的巨大挑戰下持續營運,光是有錢就辦得到嗎?張國煒還會開飛機呢。

那些被你嫉妒、比你厲害的人,永遠都有可以學習的地方,如果你願意摘下有限思維眼鏡,最後得到最多幫助的,是你自己。

人生是有限還是無限賽局?

最後,再複習一次有限和無限賽局的定義:有限賽局有明確規則,每個玩家都在這個規則裡,追求成為「贏家」。無限遊戲沒有規則,也沒有輸贏,玩家可以自己設定目標,直到意志和資源耗盡,才會退出遊戲。

人生是有限賽局,還是無限賽局?人生有贏家嗎?有人規定人生的規則嗎?

那為什麼我們還要追逐比別人更多的財富、名聲和成就?為什麼要活在別人為我們寫好的劇本裡,為什麼要嫉妒別人,而非從他身上學習?

用Simon Sinek藏在書封裡的一句話,為這篇文章總結:

我們無法選擇賽局,也不能決定規則,但我們可以選擇如何迎戰。

