趙婷被視為「靠辱華上位」，突顯中國人「說不得」的脆弱玻璃心

華裔女導演趙婷此前榮獲奧斯卡獎，中國卻一反常態，對這件事冷處理。明明在趙婷被提名的時候，中國上下還熱衷討論過一陣，趙婷女士的繼母，中國著名女星宋丹丹在微博上表示：「趙婷是我們家的驕傲」，祝賀趙婷得獎。

趙婷是此獎項目前唯一一位女性獲獎者，又是華裔，原本是一件很值得中國人驕傲的事，但自趙婷得獎以後，除了家人的慶賀，中國對此討論度很低。

官方對於此番趙婷得獎，與之前莫言、屠坳坳得獎的態度大相逕庭。莫言獲得諾貝爾獎的消息，在當時引起全國極大討論度，並且他的作品迅速影視化，書店也出現一陣「莫言潮」；一時間，莫言如同民族英雄一般，成為中國人茶餘飯後的談資。

這更加顯得趙婷獲獎後的零討論度很奇怪。並不是中國人對於這個獎項不熱衷，或者是看不起這個獎項的含金量，而是趙婷此前被人發現說過一些「不當言論」，觸動中國人的敏感神經，所以此番中國上下自動屏蔽了有關她的任何消息。

所謂的「不當言論」，就是她曾說過「中國遍地是謊言」。僅憑這一句話，趙婷被中國人看作是「靠辱華上位」的人。這個說法相當微妙，眾所周知，中國人由於長期生活在假新聞的洗腦中，從小受戰狼教育，所以對於很多人權議題的看法都帶著共產黨的專制影響。

對於中國人來說，六四、香港的災難都是中國政府打擊分裂國家的壞人，是正義之舉，而國際上，支持六四和香港學生，無疑是為了引發中國的分裂，阻止中國的崛起。不管國際的聲音如何有理有據點明共產黨漠視人權，中國人始終相信，一切指責共產黨、說中國缺點的言論，都是藉著辱華迎合西方的叛國賊。顯然，趙婷也被歸入這個行列。

近年來中國的民族情緒被煽動得越來越高，中國前幾年有一部名叫《戰狼》的電影爆火了，電影展現了「中國軍人」一心為國、在民族和國家面前全身心投入的精神，在中國人眼裡，這是展現國民火紅愛國心的好電影，中國人一直以為西方稱其為「東亞病夫」，並對此稱號耿耿於懷，《戰狼》則刻意演繹中國武力強大的一面，秀了一把中國人的肌肉，把「見不得中國大國崛起」的「邪惡西方勢力」打得落花流水。在中西對立越來越明顯的今天，民族主義被點燃的中國人好好意淫了一把。

然而電影中的中國形象，並不是國際認同的中國形象，仔細看這部電影，一直在莫名其妙地樹立中西對立，把外國人臉譜化成為無腦、弱小又邪惡的壞蛋。之所以該影片受到歡迎，因為現在的中國人也常有「被害妄想症」，認為但凡說中國不好的人或國家都是想害中國。而公開讚揚中國、維護中國的人則被視作民族英雄，比如中國人心目中的明星官員：華春瑩、趙立堅之流。這類中國人被國際網民稱為「戰狼」，這個稱呼某些中國人十分恰當，表現出某些人的自以為是，和《戰狼》電影如出一轍的態度。

中國在國際上已經成為「說不得」，各方面的言論，但凡不符合中國式正確，就容易被貼上辱華的標籤，前不久台灣明星林志穎在微博上發了一張照片，背景中寫有「中華民國」等字，立刻刺痛中國網友的神經，後來林志穎把「中華民國」用馬賽克塗掉。在韓國女團出道的台灣女孩周子瑜，在節目中揮舞中華民國的國旗，也被中國網友全面抵制，最後逼得她不得不錄製視頻道歉，大喊「我是中國人」。

中國人的神經就是如此脆弱，迪士尼電影《花木蘭》是以中國女性花木蘭為主角，中國網友卻因電影中的民俗不符合實際中國文化，大罵迪士尼甚至西方世界只會臉譜化地看中國。

以中國人為主角的漫威英雄電影《尚氣》，男女主角都是亞裔，十足的中國面孔，卻被中國網友質疑兩位主演外貌不佳，因為演員的高顴骨像是典型的「反派面孔」，漫威疑似又在惡意醜化中國人。諷刺的是，電影演員更應該強調專業能力以及本人和角色的契合度，外貌美醜本來就是很主觀的印象，討論個人美醜本來就很不禮貌。

中國人像個網路警察，不允許任何人說中國不好，同時卻惡意貶低華裔演員外貌，中國人應當自省這無理的雙重標準。

中國人的玻璃心越來越嚴重，按照中國人的邏輯就是，中國是國際社會不可或缺的極大市場，所以理所應當地要求全世界都是應該顧忌中國人的感受。但同時中國人不必顧忌中國人的感受，他們可以因為華裔演員長相不符合中國主流審美標準而刻意貶低，可以因為華裔導演說了一句不中聽的話而稱其為「靠辱華上位」，也可以因為中國人買了不使用新疆棉花的品牌而孤立同胞。

中國人這種「唯我獨尊」的心態再不改變，學不會與人相處的禮貌之道，只會加快走出國際主流圈，變得孤立。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航