緬甸軍方未實踐停止暴力承諾，局勢惡化恐讓東協公信力崩盤

文：石秀娟

東南亞國家協會4月底與緬甸軍方達成立即終止暴力等共識，但緬甸軍方仍持續鎮壓，邀緬甸軍方出席峰會已經遭質疑是幫助軍方合理化政變的正當性，若再無法落實協議，東協公信力恐崩盤。

簡稱東協的東南亞國家協會（ASEAN）邀緬甸軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）在4月24日召開峰會，達成5點共識，分別是：立即終止暴力，各方展現最大自制；各方展開對話，尋求有利人民的和平方案；東協主席指派特使赴緬甸促進、調解對話過程；東協提供人道援助；特使赴緬甸與各方會晤。

東協峰會達成「5點共識」後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）、馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）都說，敏昂萊做出「承諾」。然而緬甸軍方4月26日透過聲明說：「當情勢穩定後，會仔細考慮東協的建設性建議。」

實際上，緬甸軍方峰會後仍繼續以武力鎮壓和平示威民眾，對控制緬甸東部山區的克倫民族聯盟（Karen National Union）發動空襲，也製造爆炸案，暗殺反政變人士。

印尼奶茶聯盟（Milk Tea Alliance Indonesia）發言人、亞洲民主網路（Asia Democracy Network）專案顧問薩菲娜（Safina Maulida）日前接受中央社訪問時說，東協峰會後的情勢顯示，東協這種只想透過與緬甸軍方建立聯繫、對話的作法終將會「失敗」，「東協不能只有這種所謂的『東協作風』（ASEAN way），必須列出接下來怎麼做的具體步驟，讓外界知道」。

Photo Credit: 中央社 東南亞國家協會高峰會4月底與緬甸軍方領袖敏昂萊會商緬甸情勢。印尼奶茶聯盟發言人薩菲娜（左）指出， 東協也應與代表緬甸人民的全國團結政府對話，並提出解決危機的具體作法。圖攝於4月24日。

緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬的全國民主聯盟（National League for Democracy）去年11月國會大選大勝，緬甸軍方憂心失權，2月1日發動政變，關押翁山蘇姬在內逾4500名政治犯，鎮壓全國性示威潮，殺害逾760人。

緬甸民主派人士4月16成立全國團結政府（National Unity Government，NUG），成員包括翁山蘇姬、反政變抗議領袖以及少數族裔代表，呼籲國際社會承認，也要求出席東協峰會，但東協並未邀請全國團結政府代表參與。

薩菲娜指出，緬甸軍方出席峰會，在政治上意味東協承認緬甸由軍方統治。東協要採取「對話」的方式，「對話也必須要有意義，東協更必須與全國團結政府對話」，「東協可以這麼做，但不敢」，有些國家仍將緬甸情勢視為其內政，不願東協觸及軍權主義、威權主義等議題，擔心一旦他們國家出事，「可能搬石頭砸自己腳」。

東協峰會的「5點共識」未納入釋放政治犯，僅在主席聲明提及：「我們也聽到釋放包括外國人等政治犯的呼籲」。根據路透社報導，3名不具名的消息來源表示，峰會前夕的草案版共識有包括這項要點，其中兩人對於聲明文字生變感到訝異。

東協未在「5點共識」要求緬甸軍方釋放政治犯，外界質疑共識提到對話必須納入各方，東協特使赴緬甸必須與各方會晤等，都可能淪為空話。

薩菲娜說，緬甸軍方不知道什麼是正義、人權，恣意犯下法外處決、種族滅絕以及殺害平民、婦女和小孩等戰爭罪行，「讓緬甸軍方主導對話不可能會納入各方」，非政府組織必須更努力為緬甸人民發聲，「東協必須更嚴肅地看待緬甸危機」。

東協跨政府人權委員會（ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights，AICHR）印尼代表余雲（Yuyun Wahyuningrum）指出，東協未能將釋放政治犯納入「5點共識」，主席聲明中的文字陳述也很薄弱，引起許多批評。

但余雲認為，釋放政治犯的議題既已放入主席聲明，就表示「這也是未來要討論的議題」。她說，東協「5點共識」提到緬甸的各方都要參與對話，很多政治犯都曾任重要職位，是意見領袖，「沒有釋放政治犯，就不可能有各方參與的對話」。

緬甸政變引發國際社會譴責，但緬甸軍方視若無睹，也拒絕聯合國駐緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）入境，東協峰會是敏昂萊政變掌權後首度出訪，首度與各國領袖坐下來談。余雲說：「過去我們只能在門外一直敲門，現在門打開了，儘管屋主（緬甸軍方）目前還有不同的說法」。

余雲表示，在東協峰會達成「5點共識」前，國際社會只能發表聲明，緬甸軍方不當一回事，現在有「5點共識」為基礎，作為要求敏昂萊必須遵守承諾的依據。另外，東協在「5點共識」中使用「shall」（必須、應該）來要求緬甸，代表東協有強烈的意志，不會退讓，過去的東協聲明很少出現這個用詞。

余雲說，峰會後依例會召開外長工作會議，推動峰會結論，現在重要的是，東協主席特使的選任、特使赴緬甸會商的對象、討論的議題等「必須透明化」，也需要非政府組織監督。

根據東協峰會協議，東協主席、東協秘書處、東協人道援助中心（AHA Centre）等都有角色，要儘快動起來，將共識轉化為行動。

東協人權國會議員組織（ASEAN Parliamentarians for Human Rights，APHR）主席、馬來西亞的國會議員查爾斯（Charles Santiago）透過電子郵件指出，東協須盡快提出明確時間表，堅決要求敏昂萊實踐承諾，並且釋放政治犯。

查爾斯指出，「東協不能放任敏昂萊一再拖延」，或者逕行決定誰能參與對話、誰能接受東協的人道援助。東協特使必須包括聯合國特使，特使赴緬甸會商的對象必須納入全國團結政府、少數族裔代表等在內的相關各方。

Photo Credit: 中央社 東南亞國家協會24日就緬甸情勢召開領袖峰會，2月發動政變的緬甸軍政府領導人敏昂萊與各國領袖對話。 （印尼總統府提供）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範