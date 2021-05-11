缺乏生兒育女的友善環境，讓我拒絕在台灣當個母親

母親節在每一年同樣的時間，都會如同四季一樣地到來。

個人身當母親將近16年，才知道這個角色其實錯綜複雜，不能一言以概之。在台灣現今少子化之際，常常聽到大家討論，怎樣增加婦女生產意願，可是卻很少有人想到當母親到底會有什麼困難，為什麼婦女在台灣如果可以不生就不生。

另外，母親到底是要做什麼，才不會喪失她神聖的意義，生了小孩的女性成了母親，她的生活與事業上會有什麼變化？另外母親之所以偉大，就是有母愛。母愛是天生的嗎？還是無條件的母愛，也可以在其他照護上看到呢？

母愛行為關鍵五分鐘

之前研究動物的行為時，有個實驗讓我印象深刻。實驗中他們把剛生下的幼小動物放在母性動物的身邊，另一個實驗是把剛生下來的幼小動物馬上從母體身旁帶走，用以觀察母體的反應。

這組實驗結果是，如果生下動物五分鐘之內讓母性動物接觸不到自己的幼體，母體會在生下幼體的五分鐘內把所看到的其他幼體，無論是否是同類都會視為代替幼體而疼愛有加、視如己出。如果生下的幼體在五分鐘之內沒有出現在母體的身旁，當她再接觸到幼體時，也不會有特別想要加以保護的行為。

這種情形在現今醫院生產照護尤為重要。個人在德國醫院剖腹生產之後，醫護人員馬上把新生兒送到清醒的我眼前，讓我看到新生兒的臉頰一、兩秒，之後馬上處理新生兒，再過個幾分鐘他們把新生兒放到我臥床的臉頰邊，讓我感受自己嬰孩在身邊，不久我安然睡去。

我想，他們那樣做的目的應該是為了建立良好的母子親密關係。

過去在台灣當護理人員時，很少注重這一層的心理因素。經常我們把處理新生兒生存作為第一，處理完嬰兒之後就把新生兒帶到新生兒室，沒有再讓他和母親短暫相處或認識。這是我們認為母親生產過後體力太衰弱，而沒讓母親馬上和新生兒即時相處。這樣的處理，某種程度上是剝奪了母親和自己新生兒的親密關係，日後也會影響其關係建立。

母親的角色

在台灣經常會習慣把新生下來的嬰兒讓長輩帶，甚而會認為年輕母親什麼都不會，還是花錢給專人帶。這個迷思，其實也讓新手父母失去與新生兒相處的機會。

對自己沒有信心照顧好嬰幼兒的想法，大多國家的人都有，但這不過是缺乏事前的知識與教育而已。在德國大多會有助產士負責產前與產後的教育，產後一個月內助產士還會到家庭來訪視，進而適時了解嬰幼兒照護狀況與生長，陪伴新手父母度過育兒艱難期。

在台灣拒當母親

身為在台灣生長的女性，老實說當年就告訴自己，如果要生，就不要讓自己的小孩在台灣出生。原因很簡單，台灣根本就沒有給女性一個友善環境使之生兒育女，而生下的孩子也被視為是傳宗接代的工具，對小孩性別的歧視與教育環境的競爭都讓人退避三舍。這個理由每個台灣婦女都明明白白地經歷過，也在每個女性身上畫下刻痕。

看看台灣過去與現今最擁有權勢的兩位女性­——前副總統呂秀蓮與蔡英文總統，她們都未婚而且也沒有生子。台灣女人要有了婚姻，就是夫家的人，連離婚都不敢，因為離了婚，她們相信自己死了以後就沒有家，會變成孤魂野鬼沒人祭拜。這類陳舊的觀念到現在都還會聽到，也造成一部分台灣婦女不能、也不願離婚的理由。

此外在台灣結了婚以後，要生男孩的心理壓力大，如果生不出來或生女兒，那夫家的臉色就是婦女終身要面對的課題。如果這些課題都無解，光只要求女性生小孩，那麼有事業的女性何須搬石頭砸自己的腳？

目前台灣是女性總統當政，其實對這樣的議題不會沒有感觸，但是陳腐的家庭觀念與廉價的生育補助金，仍是台灣社會自認方便的不二法門，難怪女性寧可不婚不生。

另類母愛

另外，當我看到照護流浪貓狗的人，他論颳風下雨，都會給浪浪一們無頓好吃，救助流浪犬貓。他們跨界的愛是給和自己沒有任何血親的流浪貓狗。許多人看他們是傻子，我卻讚佩他們的愛心，他們的母愛是給流浪動物最好的滋養，也是台灣最美的風景。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航