中國不滿俄羅斯插手南海，俄能源巨頭放棄與越南海上油氣田合作

文：白樺

羅斯石油公司決定撤出南中國海。這家俄羅斯能源巨頭與越南在那裡的一些油氣合作項目位於中國所劃定的所謂九段線內。但這一舉動並不意味俄羅斯想完全放棄在當地利益。有分析認為，接手的另一家俄羅斯國有能源企業可能將繼續面臨中國壓力。

南中國海與越南合作項目6月末前易手

俄羅斯主要媒體文傳電訊社5月4日引述羅斯石油公司代表的話說，這家俄羅斯能源巨頭決定從南中國海地區撤走。羅斯石油公司將放棄在當地與越南的油氣合作專案。這些合作項目的股權會在6月末之前出售給另一家俄羅斯國有能源企業「海外石油公司」。

羅斯石油公司多年前開始與越南合作開採南中國海地區油氣資源。雙方的合作項目包括越南所設定的06-1區塊，05-3/11區塊，以及鋪設從南中國海到越南岸邊的天然氣管道等等。

從2013年和2019年起，羅斯石油公司開始分別在05-3/11區塊和06-1區塊開鑿探井。近些年來，越南領導人訪問俄羅斯時，也曾經拜訪參觀過在莫斯科的羅斯石油公司總部。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為羅斯石油公司的旗子，此處是該公司在莫斯科的總部。

深入九段線內 中國不滿

但06-1區塊恰好位於中國所劃定和聲稱的所謂九段線內。05-3/11區塊與06-1區塊相鄰，部分也位於九段線內。有俄羅斯能源媒體報導，06-1區塊專案的一處天然氣田甚至深入到了中國所劃定的疆界線內85公里，因此遭致中國激烈抗議和反對。羅斯石油公司則回應說，完全根據越南所發放的油氣開採許可證和越南法律，在越南境內水域從事油氣開採活動。

中國多年前就對俄羅斯能源企業在南中國海有爭議地區幫越南開採油氣資源公開表達過不滿。許多俄羅斯的中國和東南亞問題學者當時對中國的舉動感到詫異，他們認為，中國的明智做法應是在檯面下解決雙方分歧。

羅斯石油公司並不是在中國壓力下從南中國海撤走的唯一一家能源巨頭。與羅斯石油公司相似，在中國施壓之下，西班牙國家石油公司4年多前也同樣從南中國海撤走，放棄了與越南在南中國海有爭議地區的油氣合作專案。

羅斯石油公司目前是俄羅斯最大能源企業，這家公司的總裁謝欽更被認為是與普亭關係最為緊密的親信之一。羅斯石油公司雖然想從越南和中國兩個市場同時賺錢，但現在看來中國對羅斯石油公司變得越來越重要。羅斯石油公司目前主導通過石油管道向中國大量出口俄羅斯原油。近些年來，俄羅斯和沙烏地阿拉伯一直在相互競爭，交替成為中國市場最大的外國石油供應商。

早在80年代就進入南中國海

這次接手羅斯石油公司在南中國海有爭議地區與越南合作的是俄羅斯的「海外石油公司」。與羅斯石油公司在中國有巨大利益不同，百分之一百完全由俄羅斯國家控股的「海外石油公司」與中國沒有聯繫。但越南卻是「海外石油公司」最為重要的國外市場。

「海外石油公司」早在上個世紀60年代由蘇聯政府組建，當時的業務主要涉及在古巴，中東、非洲、東南亞等當時的蘇聯盟國地區勘探和開採油氣資源。特別是在中蘇交惡年代，以及中國與越南邊境武裝衝突之後，隨著蘇聯軍事力量當時大舉進入越南和使用越南金蘭灣港，蘇聯也開始幫助越南在南中國海地區勘探開採油氣資源。為此，蘇聯國營的「海外石油公司」在1981年與越南特別組建了合資企業「越南聯合石油公司」。

俄羅斯能源界人士和媒體說，蘇聯解體後到2000年之前這段時間，俄越合資企業「越南聯合石油公司」幾乎成為那段時間俄羅斯在海外最大，同時更是相當賺錢的合資企業。多年來，「海外石油公司」和「越南聯合石油公司」在南中國海地區的經營每年都能為俄羅斯國家財政帶來大筆可觀收入。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2018年11月14日，俄羅斯總統普丁出席者新加坡舉行的東亞峰會，與會者包括越南總理阮春福與新加坡總理李顯龍。

俄不會放棄南中國海 印度更有份額 爭鬥持續

羅斯石油公司雖然撤走，但這家公司在南中國海的業務卻由「海外石油公司」接手，顯示俄羅斯國有能源企業仍然與越南合作，繼續在有爭議的南中國海地區從事油氣資源勘探開發，相關舉動也說明了俄羅斯不想放棄在南中國海地區和越南的利益。此外，在06-1區塊，除了俄羅斯和越南能源企業，印度政府控股的「印度石油和天然氣集團」（ONGC）更擁有這一區塊45%的控股權。

俄羅斯能源界的一些分析認為，目前俄中兩國聯手對抗美國西方，羅斯石油公司從南中國海撤走，說明俄羅斯為了照顧俄中關係，對中國讓步。但「海外石油公司」接手後，這家俄羅斯國有企業可能同樣將繼續面臨中國壓力，俄羅斯未來如何反應值得關注。

在俄羅斯多年前開始轉向東方和亞洲的外交行動中，東南亞地區對俄羅斯越來越重要。發展與東南亞一些國家的關係可平衡俄羅斯與中國關係，避免俄羅斯過於依賴中國。在另一方面，俄羅斯也試圖扮演另一股獨立的力量的角色，讓東南亞國家在美國和中國兩強之外有另一種選擇。而越南又被俄羅斯認為是推廣東南亞外交的重要橋頭堡。

東南亞問題學者羅克申說，俄羅斯在越南的利益由來已久，特別是在能源合作和武器出口兩大領域。

羅克申：「至於說俄羅斯與越南的關係，這裡有非常好的能促進兩國關係發展的因素，比如雙方在石油天然氣和軍事技術領域的合作。因為在這些合作不但對俄羅斯有利，同時也更對一些東南亞國家有利。」

但俄羅斯的一些中國問題學者擔心，羅斯石油公司從南中國海撤走，這可能會導致中國外交更加咄咄逼人。中國接下來可能會在俄羅斯向越南以及印度出售武器這些領域向俄羅斯施壓。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：中國壓力下俄能源巨頭放棄南中國海與越南合作項目

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範