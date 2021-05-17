「丟掉中國」的馬歇爾（上）：自以為能調停國共內戰，馬歇爾犯了天真與狂妄的錯誤

在中國共黨行為之純中國方面，與全世界共黨通用技術之型態間，甚難劃一明顯之界限，然在余使華期間，中國共產黨於對美行動中，毫無疑問地，具有此兩者之要素。其純中國方面之型態，最易說明者，為激起中國人民，使其相信美國，將替代其敵人日本地位之宣傳。彼等以為，此乃共禦外侮之呼籲，最易攫取中國人民之心理，使其贊同彼等之立場。但至終局，則純中國之型態，似乎多少埋沒於世界各地共黨所利用之技術之中，尤其與美國有關者，大率相同。——喬治・馬歇爾（George Marshall）

一九五一年四月十一日，韓戰的緊要關頭，美國總統杜魯門（Harry S. Truman）將聯合國軍統帥麥克阿瑟（Douglas MacArthur）免職。麥克阿瑟回到美國，受到民眾盛大歡迎。反之，杜魯門及其國防部長馬歇爾遭到輿論的猛烈抨擊。馬歇爾被傳至國會，受到嚴厲質詢，但他堅持稱，罷黜麥克阿瑟是因為其策略「要使美國和中國、蘇俄掀起大戰。」

麥克阿瑟則在聽證會上指出，美國為對華戰略的失策，引起一連串災難，是美國百年來政治的最大敗筆：「我們未來幾代人要為此付出代價：或許要一百年之久。」

馬歇爾與麥克阿瑟兩位五星上將之爭論，是幾年前「誰丟掉了中國」的餘音續唱。（註1）蘇聯的全球擴張和共產黨中國的為虎作倀，美國不斷遭受挫敗，激起美國民眾的危機感和對民主黨政府外交政策的不滿。

參議員麥卡錫（Joseph McCarthy）公開指控馬歇爾「賣國」：「馬歇爾放棄國民政府，使中國淪於中共；罷黜麥帥，使美國輸掉韓戰。」麥卡錫還出版了一本名為《美國從勝利中的潰退：馬歇爾將軍的故事》的專著，指控馬歇爾參與了「一個如此巨大的陰謀集團，犯下了如此黑暗的惡行，使得人類歷史上任何先前的冒險行為都相形見絀。」

麥卡錫對馬歇爾的指責過於誇張。馬歇爾不是賣國者——對於指控，他只回應了一句話：「如果我必須在此刻解釋自己不是美國的叛徒，那麼我認為是不值得。」但馬歇爾確實對丟掉中國負有相當之責任。儘管馬歇爾計畫在歐洲大獲成功，馬歇爾隨後榮獲諾貝爾和平獎，但這些光輝無法抹煞他在中國失敗的污點。

馬歇爾自詡為中國通，卻從未真正了解中國；反倒是沒有在中國任過職的麥克阿瑟，一眼看穿了中國的本質：「在過去五十年中，中國人的觀念和理想變得日益軍事化，變成了一種全民一致的、越來越具有支配慾和好戰傾向的民族主義。」麥帥進而認為，馬歇爾使命鑄成了一個根本性錯誤：「那就是天真地以為共產黨不過是群土地改革者，因此犧牲國民黨來同共產黨妥協。這個錯誤原本可以得到糾正，但可悲的是我們白白浪費了良機。放棄原則的做法鞏固了共黨對中國大陸的統治，幫助其發展壯大，使其在爭奪世界的鬥爭中很可能成為軍事天平另一端的砝碼。」（註2）

美國「丟掉中國」這個命題只成立一半——美國從未真正「擁有」過中國（所謂「擁有」，不是指將中國作為殖民地，而是指中國成為美國的真正盟友，如二戰中的英國、二戰後的日本那樣），既然不曾「擁有」，何談「失去」？

但是，這個命題也成立一半：美國與中華民國政府儘管時有齟齬，中華民國政府至少願意身處美國領導的自由陣營（雖然其自由「多乎哉，不多也」）；但內戰後奪權的中共政權，則毫不掩飾地將美國當作敵人，而且它確實將自己鍛造成美國建國以來最危險的敵人（在這一點上，超過了軍國主義的大日本帝國、納粹德國和史達林主義的蘇聯），此種局面的形成，確實跟美國對華戰略的一錯再錯有關。

「丟掉中國」的第一責任人當然是腐敗無能、進退失據、「民主無量、獨裁無膽」的蔣介石及其國民黨團隊，當然還有投向共產黨的大部分中國民眾。其次，則是簽署《雅爾達密約》，導致滿洲乃至整個中國赤化的小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）和史達林（Joseph Stalin）。再其次，就是在中國奔波一年之久、最後「揮一揮手，不帶走一片雲彩」的馬歇爾。

一九四七年一月七日，蔣介石設晚宴餞別因調停失敗而決定離開中國的的馬歇爾，再次邀請馬歇爾重返中國擔任其特別顧問，並答應賦予馬歇爾所需要之一切權力，「共同為使中國成為中美兩國人民所想望之國家而努力。」馬歇爾當然知道這是場面話，笑而不答。

次日，馬歇爾黯然離開中國返回美國，蔣介石夫婦親至機場送行，場面雖隆重，但辭別者和送行者心中都知道，事態已然不可收拾。此時此刻，回首一年多之前出使中國時的眾望所歸，宛如過眼雲煙。

為什麼調停國共內戰是一項不可能完成的任務？

馬歇爾出使，對其個人來說，有特別之考量：接受這一遠程任命，離開華盛頓這個是非太多的政治泥潭——當時，馬歇爾面臨國會對其在珍珠港事件中失察責任之調查，其處境頗為尷尬難受。（註3）而且，享有出使中國這一亞洲第一大國的「欽差大臣」的榮光圈，且為這個文明古國帶去和平，何樂而不為呢？

對杜魯門來說，任命功勛卓著的馬歇爾（杜魯門稱之為「二戰中我國乃至所有國家中最偉大的人物」，邱吉爾〔Winston Churchill〕則將其譽為真正的「最高貴的羅馬人」和「勝利建築師」）使華，取代突然辭職、並發表批評當局對華政策、讓華府極為難堪的共和黨人赫爾利（Patrick Hurley），既可擺脫共和黨之攻勢，亦可轉移民眾之視線。杜魯門說，他「想不出其他更適合前往中國擔任這一艱難使命的人選。」

一九四五年八月，二戰剛一結束，身心俱疲的馬歇爾即向杜魯門寫信要求卸任，同時推薦艾森豪（Dwight D. Eisenhower）作為繼任者。十一月，白宮舉行進行隆重的卸任儀式，杜魯門宣讀馬歇爾的過往以及獎令狀，並為其戴上橡樹葉勛章。儀式之後，杜魯門祝馬歇爾退休愉快，並說「我不會再打擾你」。

馬歇爾夫婦在維吉尼亞的利斯堡購買了一處農莊，開始安享退休生活。（註4）但杜魯門很快就食言了。十二月的某一天，杜魯門打來電話，只說了一句話：「將軍，我要你為我到中國去。」為人嚴肅內斂的馬歇爾的回答也是一句話：「知道了，總統先生。」然後迅速掛掉電話，他不想打擾夫人凱瑟琳（Katherine Boyce Tupper Brown）的午睡。

夫人午睡一小時後，來到起居室，發現丈夫正半靠在躺椅上聽收音機的新聞，播音與宣布：「杜魯門總統任命五星上將馬歇爾為駐華特使。他即將赴任。」接受此一任命，馬歇爾感到最愧疚的是凱瑟琳——有一次，他對副手、後來出任國務卿的迪恩・艾奇遜（Dean Acheson）說：「我沒有感情，僅有的一點是留給馬歇爾夫人的。」

馬歇爾出發前，杜魯門特意發出訓令明確其使命：「鄙人對於中國情勢之關切，只就鄙人邀請閣下赴華之一舉而論，已足證明。予與國務卿皆深望中國能依和平民主之方法，及早實現其統一。望閣下以特使之身份，以適當而現實之態度，運用美國之影響力，達到上述之目的。具體言之，閣下宜敦促中國政府召開全國政治分子會議，使中國得到統一，尤其在華北方面停止敵對之行為。」

杜魯門並鼓勵說：「當茲閣下離美赴華前夕，鄙人對於閣下願承此一艱鉅使命，重申感慰。鄙人對於閣下處理此一艱鉅使命之能力，至具信心。深願盡其心力，以為閣下之後盾。」（註5）

總統的信任固然重要，但馬歇爾為何認為自己可以承擔且完成此一使命？

首先，馬歇爾自以為很了解中國。他在四十四歲時（一九二四年）出任駐天津美軍第十五步兵團參謀主任，一度兼代司令官，在華兩年半，算是美軍高層中少有的「知華派」（其實，他居住在封閉的軍營中，沒有中國朋友，對中國所知有限）。

當時，他在給母校維吉尼亞軍校校長考克（William H. Cocke）准將的一封信寫道：「在中國任職是件快樂、有趣，有時甚至令人興奮的事情。從政治上說，這裡是當今世界最受關注和最危險的地方；從軍事上說，在中國服役比在任何地方都更能獲益。」他聲稱自己的漢語水平不錯，「在法國待了兩年後，我的法語還遠不如漢語說得好」，但隨軍牧師米勒及上尉海恩斯指出，馬歇爾只是「熱愛漢語」而已，並不能用漢語進行日常交流。

馬歇爾十分珍視一九二五年中國民眾贈送給第十五步兵團的一件禮物——一尊大理石牌樓（後來被運回美國，安置於班寧堡基地），那是本地人感謝這支外國駐軍保護他們免受本國軍閥之害的見證。馬歇爾在一九二七年五月四日團體日發表講話時指出，這個小型紀念品證明第十五步兵團駐華任務的性質，美國陸軍是「一支和平之師，捍衛公民的生命和財產以妥善發展公民的權利。」這一觀念「可能孕育了此後的馬歇爾計畫」。（註6）

其次，馬歇爾以為他的功勛與聲望可以壓制國共兩黨內的激進派，讓兩黨中的溫和派達成協議。他對善意和理性的力量過於樂觀，而僅憑這些不足以將敵對的雙方聯合起來。他過分依賴自己在二戰期間與歐洲盟國進行談判的經驗。但是，他用來對付邱吉爾、來自史達林的手段，放在毛和蔣的身上卻未必行之有效。（註7）

魏德邁（Albert Wedemeyer）將軍一九五八年在回憶錄《魏德邁報告》中指出：「馬歇爾是一軍人，既無研討共產主義之時間與興趣，又缺乏辨識國際鬥爭之智能，更眛於共產黨假仁心而行暴政之邪僻。」除了過於天真之外，魏德邁寫道，「對大多數位高權重者易犯的錯誤」，馬歇爾也「未能倖免」。

二戰結束後，「馬歇爾的聲名如日中天，政治影響力……如此巨大，使他認為自己能夠完成其他人不可能完成的任務。」魏德邁認為，這位前任上司犯了「天真」和「狂妄」的錯誤。（註8）

駐華記者約翰・梅爾評論說，儘管馬歇爾是一名「偉大的戰士」，但畢竟是個「其視野和精力都受到職業軍人身份限制」的人，他缺乏邱吉爾那樣對共產主義本質的深刻認識，也沒有在戰場上與共產黨對壘過——與其說他是戰士或名將，不如說他是擅長後勤保障和組織管理的技術專家。

所以，小羅斯福任命諾曼第登陸行動的總司令時，沒有選擇馬歇爾，而選擇了艾森豪。馬歇爾傳記的作者、歷史學家波格（Forrest C.Pogue）中肯地指出：「馬歇爾的長處在組軍有方，用人多當；而其短處，則在未讀兵學，不諳將略。對於極權主義之理論與權術，以及國際政治之倚伏與鉤鬥，皆鮮探索，重執行而乏變化，受其時代軍事教育之限制。」

第三，馬歇爾處事老辣，設計謹密，他深知在華任務的成功，端看他手中握有多少王牌、能對國共雙方施加多大的壓力。所以，他在出使之前就從杜魯門那裡獲得完全的授權，壟斷中美之間互動的一切渠道和美國的對華援助。

一方面，他在華盛頓設置聯絡員與後勤員，專門負責直通白宮的電信與文件，不受其他任何部門的審核與阻撓，能得到直接來自總統的迅速回應。另一方面，他封閉其他接洽援華之門路，使此後一切對華事務，皆由其一人掌控。（註9）此兩條都與美國憲法及政府權利架構有所衝突，但杜魯門都慨然答應。

艾森豪（左）與馬歇爾（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

馬歇爾由此在中國擁有太上皇般的權威。但他用切斷美援來阻止國民黨收復失地，卻是一種飲鴆止渴的做法——美援中斷，國民黨的實力立即被削弱，而共產黨卻能源源不斷地得到蘇聯的軍事和經濟援助，國共的強弱態勢立即翻轉。這一策略最終證明是得不償失。

歷史學家蘇珊娜・佩珀（Suzanne Pepper）評論說：「一九四年年武器禁運的姿態，既不能誘使政府方面對其戰爭計畫作出重要改變，也不能從共產黨方面贏得任何友好表示。」（註10）另外，美國政府的政策是，美軍在任何情況下都不得進行干涉，以迫使其中任何一方接受和解。按照計劃，美國海軍陸戰隊駐紮的時間十分有限，也只能開展有限的行動。沒有可以動用的武力，馬歇爾就成了「紙老虎」。

在馬歇爾出使之前和出使之初，各種不祥之兆已逐漸浮現。馬歇爾的參謀長、陪同他前往中國的拜德羅上校告訴他，他成功的可能性只有百分之二。馬歇爾的老上級、二十年代駐華美軍司令艾薩克・紐厄爾（Allen Newell）特意致信告之，「你已經接受了一個難題（調停中國內戰），其難度同你剛剛解決的那個（組織美軍打贏二戰）不相上下。」

當馬歇爾於一九四五年聖誕節前夕抵達上海和平飯店時，剛安定下來沒幾分鐘，就安排盟軍中國戰區參謀長魏德邁到其套房內長談。「我告訴馬歇爾將軍，」魏德邁後來回憶說，「他絕不可能在共產黨和國民黨之間做出一項可行的安排，因為仍然掌握著大部分權力的國民黨是鐵了心不會放棄一丁點權力的，而共產黨這邊在蘇聯的幫助下，同樣也是鐵了心要奪取所有權力。」正躊躇滿志的馬歇爾聽了這種懷疑論調，面露慍色，一改慣有的彬彬有禮，給出嚴厲的回答：「我要完成我的使命，你要幫助我。」（註11）

國民黨方面亦有相當之隱憂。陳立夫得知馬歇爾使華的消息以後，特別向蔣介石進言三點意見：「第一，國、共間的問題，宜直接商諸蘇聯，反易解決；第二，美方對共黨問題，見解不深，易受其欺；第三，國、共問題，調解成功之機會極小，馬歇爾將軍英雄人物，為世所稱，此番出任調人，只能成功，不能失敗，一旦失敗，如何收場？其咎若諉之於我方，我又將何以自處？」蔣深以為然，卻對美方做出的決定無能為力——此前，蔣已逼迫小羅斯福換掉史迪威（Joseph Stilwell）；如今，面對不太友好的杜魯門，他不可能逼其換掉馬歇爾。

十二月二十一日，馬歇爾抵達南京，與蔣介石夫婦討論國共停戰問題。他表示，美國的軍事援助及幫助戰後中國的重建，都取決於國民政府與共產黨達成和解。至於共產黨，如果他們不願配合「他們將很快失去美國的所有同情。」

蔣略帶疑慮地回應說，共產黨擁有一支獨立的軍隊，而且得到蘇聯的幫助，所以在近期的幾次衝突中取得了勝利。馬歇爾對此提出異議，他並不認為蘇聯人有意削弱國民黨政權。他說，二戰期間，他曾經與史達林直接打過交道，以個人經驗來看，「這位領導人值得信賴。」（註12）馬歇爾一度認為史達林是一個通情達理、信守承諾的人，西方有可能與蘇聯達成妥協，直到幾年後全球冷戰態勢形成，他才從對蘇聯的幻想中夢醒。

次年二月，蔣介石在日記中寫道：「唯馬歇爾與職工商談已有月餘，其對中共欺人之手法，或已漸瞭解乎？」數週後，他明確表示這位特使過於天真：「然其受共黨之麻醉日甚，美國民族之易受人欺誑，其老練如馬氏尚且如此，其他更可知矣。」

隨即，馬歇爾飛往中國在戰時的陪都重慶，在那裡建立了他的總部。馬歇爾首先會見的共產黨人是周恩來。周是一位英俊瀟灑、有禮貌、技巧嫻熟的外交官，具有對西方的知識與經驗，立即迷惑了馬歇爾。周恩來告知，中國完全同意將所有軍隊收歸國有，但這指的是必須有一個真正的民主政府。

周甚至說，他希望中國能建立美國式的民主，中國有三件事情需要學習：第一是學習華盛頓（George Washington）時代的獨立精神；第二是自由的精神，即林肯（Abraham Lincoln）總統所表現的民有、民治、民享的政府；第三是農業改革並效仿美國的工業化。周恩來的口蜜腹劍，如同一九八九年面對上街要求民主的學生時背誦美國《獨立宣言》的江澤民一樣。馬歇爾被周恩來祝酒詞中的「為中美永久的只有而乾杯」深深打動了。（註13）

一九四六年一月，在馬歇爾倡議下，在重慶成立「三人小組」，三名成員包括馬歇爾、國民黨代表張群和共產黨代表周恩來。「三人小組」被指定起草有關停戰的協議，然後再交由蔣介石和毛澤東批准。一月十日，雙方簽訂了停戰協議。為了貫徹這項決定，在北京成立一個「執行部」，該機構經常派駐小組到一些衝突熱點地區去監督停戰狀況。

馬歇爾對該協定寄予厚望，他在三個月內便幫助中國敲定了實現全面和解的框架，成功似乎唾手可得。魏德邁雖然承認，馬歇爾「表現出色，贏得了所有與他接觸過的人們的尊重與讚賞」，但他又警告說，蔣介石和毛澤東只不過是利用停戰協定來重新結集各自的兵力以發動新的進攻，該協定相當脆弱。

在此期間，馬歇爾的健康每況愈下，經過無休止的奔波和談判，加上不計其數的會議與宴請，他看上去被過去更加憔悴，需要回國稍事休息。三月中旬，他返回華盛頓，受到媒體英雄般的對待。然而，正如魏德邁所說，「（馬歇爾）所取得成就的時間長短，取決於它在當地停留時間的長短」，他的病假和離開極大地影響了他的使命。

參與「執行部」工作的美國駐華武官吉勒姆將軍發現，中國人對已經做出的承諾沒有責任感，美方除了弄到簽字外別無他事可做，因為事先已經知道協議和文件毫無實際意義。「執行部」的共產黨委員葉劍英將軍告訴蘇聯駐華使館官員列多夫斯基說，共軍不會執行停戰令，「共產黨人對停止敵對行動不感興趣。」（註14）當馬歇爾於四月中旬返回中國之時，發現「雕欄玉砌應猶在，只是朱顏改」，局勢已然極度惡化。

馬歇爾不可能做到「不辱使命」，他面臨的困難超過他的解決能力及可運用的資源。首先，馬歇爾無法解開《雅爾達密約》之魔咒——小羅斯福與史達林聯手在密約中傷害中國之主權，密約規定「蘇聯應該恢復以前俄羅斯帝國之權利」，包括對大連、旅順、中東鐵路和南滿鐵路的控制等。而「得滿洲者得中國」，蘇聯一旦控制滿洲，必以滿洲的資源武裝中共，中共遂不再受制於任何協定。難怪魏德邁後來反思說：「我們在遠東所犯的戰略上付出最高代價的錯誤，乃是我們堅持要求俄國參加對日戰爭。」

其次，國共兩黨都相信成王敗寇、「槍桿子裡出政權」，這是由中國的政治傳統和政治現實，源遠流長的民情民風、觀念秩序，以及兩黨都是列寧式政黨的本質所決定的。中國人既沒有選舉的經驗，也對三權分立的政治模式缺乏認識，更沒有現代民族國家「國防軍」只能對外的憲制規定。馬歇爾不可能在一夜之間改變中國的民情和權力邏輯，更不能硬生生地將美國制度移植到中國。用親共的資深外交官約翰・戴維斯（John William Davis）的話來說，即使馬歇爾以「像奧林匹斯山神的威望」，也不可能改變中國。

第三，在國共之外，馬歇爾找不到任何將中國帶往民主自由方向的健康力量。馬歇爾在中國與各種政治及意識形態傾向的政黨和團體的代表會見並交談，在此過程中發現了妨礙其實現任務的嚴重困難。他特別指出，中國對話人除了就中國的主要尖銳問題進行「有創見的討論」外，誰也想不出克服危機的出路，所有的中國人都持有需要民主的共同觀點，但誰也不曾提出過實現這一目標的具體方法，中國人對民主的真諦並無明確的概念。

馬歇爾為了提高「第三方面」的反對派的地位，竭力遊說蔣介石吸收他們加入政府，同時又勸告蔣「不能照老一套的做法，以有誘惑力的任命收買他們以消除反對派。」然而，「第三方面」並不爭氣，很多人早已待價而沽，青年黨的曾琦當面要求蔣：「行政院必須改組，吾輩無所謂，吾輩部下就希望分得幾部做官吃飯。」這就是馬歇爾寄予厚望的自由主義反對派，馬歇爾如若有知，當做何感想？

沒有人能改變中國，美國人不能，甚至中國人自己也不能。戴維斯（John Paton Davies Jr.）的回憶錄以「抓住龍尾」來自嘲，他雖是傳教士之子，卻早已喪失基督信仰，對基督信仰改變中國之願景亦不抱希望。戴維斯以如此陰晦的筆調結束其回憶錄，他前半生在中國的事業付之於流水且成為一筆無法擺脫的負面資產：

一九四九年毛在內戰中獲得勝利後，美國人認為，因為他們已經「失掉了」中國，史達林「贏得了」它。史達林知道得更清楚。但是如果他以為毛已經「贏得了」中國，他就錯了。的確，毛征服了中國，繼而重建了中國。但他未能得到他最想要得到的東西，沒有它，他相信，其它一切成就最後都會化為泡影的。 在中國，這個崇高的、以為了不起的目標，就是去改造人的難以捉摸的天性。隨著六零年代末文化大革命的失敗，救世主毛澤東把中國「喪失」給將軍們和官僚們了。 事實的真理是，自從清帝國被推翻以來，中國就一直是一個巨大而又有誘惑力的實際的笑柄。西方的商人、傳教士和教育家試圖使它現代化和基督教化，失敗了。日本軍國主義者試圖征服它，失敗了。美國政府試圖使它民主化和統一它，失敗了。俄國統治者試圖孤立它，失敗了。蔣失敗了。毛失敗了。（註15）

「丟掉中國」的馬歇爾（中）：強迫打勝仗的蔣介石在東北停戰，是馬歇爾犯下的最大錯誤

「丟掉中國」的馬歇爾（下）：馬歇爾對中國的誤判，使他調停時有意無意地偏向中共

註釋

註1：麥克阿瑟和馬歇爾在三十年代即早有芥蒂。兩人同齡（都出生於一八八零年），但麥克阿瑟的仕途更為順遂，一九二五年即成為美軍最年輕的少將，一九三零年升任陸軍參謀長。而馬歇爾一直在軍校任教官，升職緩慢，曾請求老上司潘興向小羅斯福和麥克阿瑟進言推薦。麥克阿瑟讓主管審查馬歇爾的履歷，認為其缺乏領軍經驗，將其調任第八團團長，之後直到五十八歲，馬歇爾才得以出任第三師第五旅旅長，尚不能獨當一面。一九三零年代末，麥克阿瑟從軍中退伍，轉任菲律賓自由邦軍事顧問；而馬歇爾獲得小羅斯福青睞，躍升為陸軍參謀長，任此職比麥克阿瑟晚了九年。在二戰期間，馬歇爾成了麥克阿瑟的上級，英國參謀長委員會主席、陸軍元帥阿蘭布魯克委婉地指出：「馬歇爾談不上有多喜歡麥克阿瑟。」但麥克阿瑟曾直言：「在美國陸軍中，沒有哪個將領像馬歇爾這樣受到了過分高估。」戴比和歐文・翁格爾夫婦、史丹利・赫什森，《喬治・馬歇爾傳記》，頁188。

註2：道格拉斯・麥克阿瑟，《麥克阿瑟回憶錄》，（上海）上海社會科學出版社，2017年版，頁394。

註3：珍珠港事件之前，身為陸軍總參謀長的馬歇爾較為輕敵，當天他還外出騎馬五十分鐘，以致遲遲未收到陸軍情報局轉去的已破譯的東京發給駐美大使野村的開戰密電。當他將此密電再轉給夏威夷的駐軍時，日軍的飛機已飛臨珍珠港上空。在戰後國會進行的調查中，馬歇爾在作證時流露出的不只是疲憊，還有一絲躊躇不決和令人不安的防禦姿態。他的舉止或許表明，在珍珠港事件爆發前，他的表現並非無可指摘，因此他對自己產生了某種程度的懷疑或良心上的譴責。戴比和歐文・翁格爾夫婦、史丹利・赫什森，《喬治・馬歇爾傳記》，頁288。

註4：此故居保存完好，古木參天，繁花似錦，離我在維吉尼亞的家僅半小時車程，我曾前往參觀。

註5：梁敬錞，《馬歇爾使華報告書箋注》，（台北）中央研究院近代史研究所，1994年版，頁616-617。

註6：阿爾弗雷德・考尼比斯（Alfred Emile Cornebise），《扛龍旗的美國大兵：美國第十五步兵團在中國》，（北京）作家出版社，2011年版，頁93-94、98。

註7：戴比和歐文・翁格爾夫婦、史丹利・赫什森，《喬治・馬歇爾傳記》，頁299。

註8：梁敬錞，《馬歇爾使華報告書箋注》，頁611-612。

註9：梁敬錞，《馬歇爾使華報告書箋注》，頁629。

註10：費正清、費維愷主編，《劍橋中華民國史》（下），（北京）中國社會科學出版社，1993年版，頁840。

註11：理查德・伯恩斯坦（Richard Bernstein），《中國1945：中國革命與美國的抉擇》，（北京）社會科學文獻出版社，2017年版，頁382-383。

註12：戴比和歐文・翁格爾夫婦、史丹利・赫什森，《喬治・馬歇爾傳記》，頁292。

註13：梁敬錞，《馬歇爾使華報告書箋注》，頁48-50。

註14：列多夫斯基，《斯大林與中國》，（北京）新華出版社，2001年版，頁396-397。

註15：約翰・佩頓・戴維斯（John Paton Davies Jr.），《抓住龍尾：戴維斯在華回憶錄》，（北京）商務印書館，1996年版，頁436。

責任編輯：羅元祺

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