「丟掉中國」的馬歇爾（下）：馬歇爾對中國的誤判，使他調停時有意無意地偏向中共

一九四九年，國民黨在中國的統治迅速瓦解。在國民政府開始撤退和流亡的最後數月裡，無論是對美國還是他的中國的朋友，馬歇爾（George Marshall）幾乎沒有任何建樹。

後來出任國務卿的艾奇遜（Dean Acheson）認為，由於不能直接遏制中國的共產主義運動，美國只能轉而防止中國成為蘇聯力量的附庸。另一方面，他又擔心美國過多捲入中國事務，陷入中國這個克里姆林宮為美國設置的「戰略泥潭」，浪費美國有限的資源，且危及美國在更加重要地區的目標。

而且，美國不可能幫助國民黨克服其致命的缺陷，正如史密斯參議員所說，甚至最狂熱地支持國民黨的美國人，「實際上也認為，向國民黨政府提供進一步的援助就等於把錢傾倒進『老鼠洞』裡去。」

美國的對華政策舉棋不定，但時不我待：中共在短短三年間就獲得了內戰的勝利，並全面倒向蘇聯，成為共產集團的第二把手。

於是，馬歇爾和美國決策層選擇一種自欺欺人的方式自我開脫：他們認為中共只是一個「農民改革黨」或「儒家式的共產黨」，而非史達林式的、原教旨主義的共產黨。戴維斯（John Paton Davies Jr.）給國務院的報告中反覆強調，中共政策溫和，不主張迅猛的革命，不是蘇聯意義上的共產黨，不是「馬克思教會中新的耶路撒冷」，他們是「有號召力的農民民族主義者」——如此定位中共，似乎美國就不必太過緊張了。

中共是「農民改革者」之偽說，來自史達林（Joseph Stalin）與美國駐蘇聯大使哈里曼（W. Averell Harriman）的一段對話：史達林輕蔑地說，中共是一個「人造奶油式」的共產黨。史達林從骨子裡瞧不起「小農主義」的中共和毛澤東，但他對中共的蔑視其實也可移用到蘇共自己身上——若以馬克思主義原典衡量，俄國是歐洲工業化程度最低的國家，是落後的農業國，最沒有資格建立共產黨並完成社會主義革命。

說者無意，聽著有心，經西方傳媒廣泛報導，史達林的一句戲言給西方政策制定者和公眾傳達了一個強烈的信息：世界共黨陣營的領袖稱中共只是一個假共產黨。耐人尋味的是，延安從未就此闢謠，因為這個說法在當時反倒有利於改善共黨的暴戾形象，史達林無意中幫助中共打出一張宣傳統戰的好牌。

儘管大獲全勝的毛澤東興沖沖地赴莫斯科朝聖，並與史達林簽署《中蘇友好同盟互助條約》，但美國仍對中國「脫蘇」、中共是「非典型共產黨」充滿幻想。在國務院中長期存在著關於中國的狄托主義者的誇張論斷，此後更形成「楔子」理論，即通過壓力在兩個最大的共產黨國家之間打楔子。

艾奇遜在對華政策《白皮書》中加入一段充滿戲劇性的段落，認為「中國悠久的文明和民主個人主義，最終一定會再次顯現，中國也將會擺脫外國（蘇聯）的羈絆」。

十多年後，中國與蘇聯確實鬧翻了，兩國在紙上爆發殺氣騰騰的宣傳戰，在邊境爆發小規模的武裝衝突，甚至一度走到蘇聯要用核武器懲罰中國的邊緣（反倒是美國出面阻止了蘇聯的這一冒險），但中國與蘇聯翻臉，絕非因為「中國悠久的文明和民主個人主義」的驅動，而是因為毛澤東在史達林死後要爭當世界革命領袖的權力慾望，以及中共本身比赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）執政時期軟化與西方的衝突、倡導「和平共處」的、「修正主義」的蘇共更加原教旨主義。

換言之，中國企圖取代蘇聯成為美國和西方的首要敵人（儘管那時中國的國力遠遠配不上這個地位）。

在某種意義上而言，中共確實是農民黨——毛澤東及其戰友們十有八九都是農民，中共黨員中佔絕大多數的都是農民，中共奪取權力之後的若干年，中國仍是一個前現代農業國，產業工人數量相當有限。但農民黨的特質並不意味著中共的極權主義成分，就比蘇聯東歐的共產黨國家更弱。

反之，農民的愚昧和野蠻，以及東方專制主義的慣性，讓中國、北韓、越南、柬埔寨、寮國等亞洲共產黨國家比歐洲共產黨國家更暴虐兇殘。

中共也是儒家黨——西方世界對儒家中國抱有無限美好的想像，正如周恩來以其士大夫氣質征服無數西方名流，連馬歇爾也是如此，「就個人角度而言，他與周恩來的關係非常融洽，極具政治家風範。」

一九四六年四月二十三日，馬歇爾與周恩來晤面，周告訴馬：「中央不單方面偏於蘇聯，而願為美蘇兩國之橋樑。同時，中共並不欲獨佔東北，但不欲東北為國民黨反共、反蘇之根據。」（註1）馬信以為真。

西方始終未能明白的一點是，儒家特質並不能讓中共免於像蘇共那樣殘暴。儒家的本質不是民本，而是專制主義，是唯我獨尊的天朝大國、天下秩序、朝貢體系，它一旦與共產主義完成磨合，中國必定變成一個升級版的邪惡帝國——這就是習近平時代的中國，它取代了衰落中的俄羅斯，它即便不與俄羅斯結盟，也足以具備冷戰時代的美國戰略家們所描述的那個最危險的敵人的全部力量。

中共在相當程度上具有農民黨、儒家黨之特質，但此一特質絕不意味著中共比蘇共更良善，恰恰相反，中共比蘇共更邪惡、更頑劣、更長命、對西方和民主世界危害更大。中共將共產主義與民族主義完美融合在一起。

馬歇爾對中國的誤判，使他在調停過程中常常有意無意地偏向中共一邊。馬歇爾在離開中國後通過國務院發表的「個人聲明」中，對國民黨中的「極端分子」（也就是所謂的「逆行集團」）進行了嚴厲譴責，但是對共產黨的態度卻相對溫和。他甚至認為共產黨內「既有自由派，也有激進派」——在紀律嚴明的共產黨內，最多有因利益和權力形成的派系，而不可能有因觀念和價值不同而茶能的分歧。

這一點從事後國共雙方對馬歇爾的不同評價即可看出：敗退台灣的國民黨集團對馬歇爾發出諸多惡評；而獲勝的共產黨方面雖然對馬歇爾有所攻擊——這一趨勢後來導致了使用「杜魯門馬歇爾集團」這樣的樣板措辭，來指意圖在中國建立帝國主義統治的美國境內的所謂反動派。

但中共對馬歇爾的個人態度始終留有餘地，毛澤東的秘書胡喬木說：「毛主席對馬歇爾的態度始終非常慎重，從未聽到毛主席說過馬歇爾的壞話，即使後來我們黨與美國當局的關係很壞了也沒說過他個人什麼。」在先後使華的幾位美國重要人物當中，得到中共「嘴下留情」的，除了立場偏左、同情中共、厭惡蔣介石的史迪威（Joseph Stilwell）以外，大概就只有馬歇爾了。（註2）

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中國為何無法實行美國式的兩黨制？

當初，馬歇爾使華的消息傳出後，蔣介石對馬歇爾與史迪威的友誼略感不安，卻仍指示國民黨控制的媒體對馬歇爾大肆吹捧。《中央日報》在題為〈歡迎馬歇爾元帥使華〉的社論中，稱馬歇爾所任美軍總參謀長一職，是「曾任此一職務者中最偉大傑出並且勛業極昭著的一個」，美國在二戰的勝利，「在政治上是羅斯福的勝利，在軍事上是馬歇爾的勝利」，馬歇爾是「美國陸軍之母，傑克遜以後最偉大的軍事天才，華盛頓以後最負人望的軍人。」

好聽的形容詞都用盡了，若杜魯門（Harry S. Truman）看到一定會感到嫉妒。不過，事後看，這種東方式的恭維對於馬歇爾並無效果。（註3）

作為「第三勢力」的自由派知識分子代表的學者馬寅初則評論說：「舉國人民的目光都注視到他，寄以無窮的希望，好像中國之命運已經掌握在他的手中。最高領袖的地位，好像已轉移給他。」這個時候，馬寅初似乎放棄了民族主義的立場。地位獨立的《大公報》亦在社論中說：「勞動馬歇爾將軍來華，促成中國之民主團結，其事本身，實足令知恥的中國國民汗顏無地。」

有趣的是，國民政府軍令部長及後來出任國防部長的徐永昌在日記中寫道：「此次馬歇爾來華，我人之上書控訴政府失敗者三千馀件，此輩皆屬各黨各派人物。既可上書政府，亦可申於輿論，極其所至，亦可起而革命，乃厚顏無恥為假此取媚於外人。一國之民多無人格，其國亦必無國格。」

徐永昌用「人格」和「國格」等儒家道德主義及現代民族主義理念，來批駁國人向馬歇爾「告洋狀」之舉，卻未能理解此一事實已然表明國民黨極度僵化和腐敗，已然喪失民心。民眾寧願信任馬歇爾，也不信任蔣介石。國民黨高層均未能理解這一細節背後的危機與警示。

中共最初也假扮出對馬歇爾畢恭畢敬的模樣。一九四六年一月，馬歇爾的使命才展開短短幾個星期，史達林指示中國說，永遠不要低估美國的實力，要小心別激怒美國，使美國站在蔣介石一邊，在中國實施大規模干預。

二月九日，在毛澤東告訴政治局，與國民黨簽署的軍事協議實際上只是一紙空文的三天之前，他對一名美國記者唱的卻是不同的調子——「總的來說，」他說道，「中國已經步入民主階段。馬歇爾在結束內戰、促進和平、團結民主桑做出的努力無疑是傑出的。」

三月初，在馬歇爾訪問延安之前，中共《解放日報》稱讚馬歇爾的「輝煌成就」，說他「受到中國人民熱情歡迎的原因在於他的努力方向與中國人民的根本利益相符，也和美國人民的根本利益以及世界和平相符」。然後，是毛澤東那廣為人知的讚譽之詞，毛發誓要「全心全意遵守所有的協議」。

馬歇爾抵達延安時，延安廣播電台報導說：「成千上萬的人擠進現場看一眼這位五星上將大使，共產黨方面把他看作當前中國和平的領導人。」（註4）

在那一年多時間裡，馬歇爾多次往返於中美之間，以及廣袤的中國的不同省份。談判進展不順利時，他在兩邊奔走，先是與蔣進行長達幾個小時的會晤，然後與毛的副手周恩來一起飛往延安，同毛直接交涉，之後又換乘飛機、船、吉普車和轎子去往蔣在南京郊外的山間別墅。一位旁觀者形容馬歇爾「頑強地堅持做著看似無望的工作」、「更多的會議和更多的徒勞」，另一位旁觀者在日記中寫道：「我真不知道將軍怎麼能忍受這些。」

隨後，馬歇爾返回華盛頓向杜魯門匯報工作。馬歇爾在新聞發布會上說，中國領導人「成功地終止了過去二十年的敵對行動」，國共雙方「現在正忙於遣散大批軍隊並將剩下的軍隊統一整編成一支中央軍隊。」他的使命似乎「馬到成功」。

馬歇爾很快就要為他的過度自信付出沉重代價。

馬歇爾使華的主要任務是制止中國內戰。在美國看來，中國內戰的原因，主要是未能實行美式的民主政體尤其是兩黨競爭模式。因此，在中國推定若干西式民主制，成為馬歇爾解決中國問題的入手之處。

杜魯門在回憶錄中說：我派馬歇爾將軍到中國去是為了設法制止戰爭，以幫助國民黨和共產黨簽訂協定，組織一個聯合政府。馬歇爾後來多次說，他使華時是希望「建立一個兩黨政治體制，以共產黨為少數派成為處於合法地位的反對黨。」也就是在中國推行類似於美國式的兩黨制。因此，馬歇爾帶來的西方政治原則必然與中國自身的政治邏輯發生碰撞。

歷史學者鄧野提出「民國的政治邏輯」這個概念。他認為，民國政治的基本特徵在於，政治與武力高度統一，政黨作為政治集團的同時，又是一個武裝集團，武力是政治的觸發點和最終依據。這一點構成民國政治的基本邏輯。同時，這個邏輯本身又構成了民國政治基本的歷史局限。（註5）

但是，鄧野未能區分一九二七年前後「兩個民國」的政治邏輯是不同的——一九二七年之前如走馬燈式地登台的北洋軍閥頭子們，只能算是半現代化半傳統的威權人物；一九二七年之後爭鬥不已的國民黨和共產黨，則已然進化成黨軍合一、黨政合一的現代獨裁政黨。

馬歇爾使命的難題和國共和談的困境，乃是由一九二七年之後的政治邏輯和政治格局所決定的：國共兩黨都是效仿蘇共建立的列寧式政黨，只是成色有所不同。

馬歇爾曾對周恩來說：「我唯一的目標是在中國終止衝突和建立一個兩黨制政府，必須要有一個反對黨，因為這是保證一個像我們在美國所理解的那種民主政府成為可能的唯一途徑。……國民黨不可能自上而下自行改革，必須要有反對黨。因此，我曾想到，關心農民、關心中國這個最大階級的共產黨，可以作為一個有組織的合法的反對黨而為中國人民做出非常重大的貢獻。」馬歇爾將民主的核心解釋為必須要有一個反對黨，他是以美國式的反對黨的觀念來認識並設計中共未來的地位的。

然而，馬歇爾對中共的這一看法錯得一塌糊塗。他不知道，中共並不關心農民，雖然其領導層大都出身農民，但中共只是將農民當作奪權的工具，此後中共的農民政策將比中國漫長歷史上的任何暴君都更為殘暴。中共也不會滿足於當聯合政府中作為少數派的反對黨，中共的目標是在中國建立一個一黨獨裁的極權主義政權。

馬歇爾關於中國建立兩黨制和扶持反對黨的設想，本身就難以成立。因為國民黨和共產黨這兩個政黨是列寧式政黨，所謂列寧式政黨就是掌握軍隊、依賴暴力革命奪取權力，而不是靠選舉而在議會政治中獲得權力的政黨。

這樣，馬歇爾的中國的努力就如同尋找一個試圖撬動地球的支點，永遠不可能成功：在中國，沒有真正的反對黨，這不符合美式民主制；而反對黨在中國的存在又必須依靠武力，這又不符合美式民主。可惜，直到其使華任務末期，馬歇爾才意識到，中國處於若干世紀內形成的落後和組織不善的情況下，難以期望很快將民主形式引入政府結構和法律框架中去。

美式民主並非放之四海而皆準的「普世價值」。美國在中國的失敗，以後還會在越南、伊朗、阿富汗、伊拉克、利比亞等國重演。

一九四六年十二月十八日，馬歇爾在即將離開中國之際，對「第三勢力」民盟的領袖羅隆基說：「過去我常常覺得，國民政府願意有美國的調解，是為了給它的軍事行動充當盾牌，現在我覺得，共產黨已不需要美國的調解，但如果正式拒絕這樣一種調解，又擔心因此而陷於不利地位。因此，我說，正像以往我一度為國民黨所利用，現在我已經在為共產黨所利用。……但是，我不能聽任我被任何一方當作一種便宜來利用。」這是馬歇爾對其調停活動及其在華地位的最終認識。

馬歇爾的悲劇在於：試圖改造中國政治邏輯的西方原則及其執行者，在中國的命運十分尷尬，只能輾轉於國共之間，反覆被「當作一種便宜來利用」。（註6）

對此，庫爾茨－費倫（Daniel Kurtz-Phelan）在《中國任務：喬治・馬歇爾未完成的戰爭》一書中指出，馬歇爾對國民黨的影響力從一開始就很有限，因為蔣介石相信（得益於他與華盛頓的朋友們的私下溝通），美國將最終別無選擇，只能支持他（這是美國政策制定者第一次面對二戰後反覆出現的一個問題：如何推動一個弱小、腐敗、嚴重依賴美國的附庸國改革，以應對有著強大動力的無情對手）。

回想起來，似乎同樣十分明顯的是，儘管馬歇爾十分努力，但蔣和毛都只是在拖延時間，等待最合適的時機，結束二十年的爭鬥。（註7）

馬歇爾並未看透中國的政治邏輯和支配此一政治邏輯的觀念秩序——東方專制主義、天下帝國主義與現代極權主義的結合；同時，馬歇爾也對「美國之為美國」的政治邏輯、觀念秩序和信仰傳統霧裡看花。

雖然他的第二任妻子凱瑟琳（Katherine Boyce Tupper Brown）是牧師的女兒，但他本人在信仰上僅僅維持最低的禮儀而已。

他對美國的清教徒傳統所知甚少——如果他仔細研讀過亞當・史密斯（Adam Smith）、埃德蒙・伯克（Edmund Burke）、漢密爾頓（Alexander Hamilton）、麥迪遜（James Madison）、托克維爾（Alexis de Tocqueville）、海耶克（Friedrich Hayek）和柯克（Russell Kirk）的著作，或許就能透徹地意識到美國的優勢和美國的限度（以及美國的獨特性），從而對到中國調停內戰這一不可能完成的使命有清醒的認識。正如史家所言：

也許，馬歇爾使團的最大不足之處，並不是它對中國內戰進程的影響是如此的微不足道，而是美國人本來就該想到，他們調解努力的實際效果可能就只會如此。 這種錯誤的界定就很多美國人來說，是根深蒂固信念的一部分，這種信念來源於美國在第二次世界大戰中充當亞洲命運主要仲裁人的角色，這使美國的政策制定者有權力和責任以這樣或那樣的方式，去決定中國的政治命運。（註8）

美國人成功地改造了日本，卻失去了中國。這首先是因為坐鎮日本的是麥克阿瑟（Douglas MacArthur），而主導中國政策的是馬歇爾。作為共和黨人的麥克阿瑟，對美國的政治邏輯和觀念秩序的理解，遠比作為親民主黨人的馬歇爾要深刻，麥克阿瑟對戰後國際政治格局及美國應當採取的戰略的認識，也遠比馬歇爾要深刻。

當然，更根本的原因乃是因為日本不是中國，日本本身的民情民風、觀念秩序遠比中國更接近西方。美國海軍准將培理（Matthew Perry）率領「黑船」敲開日本的門戶時，發現日本人是西方之外唯一比西方人更整潔的民族——在十九世紀的歐美社會，整潔乾淨和虔誠信仰的地位一樣重要。

日本人無可挑剔的優雅舉止、高貴的禮節，對於美國人和他們所帶來的新技術的強烈好奇，以及他們的智慧和整潔，都讓美國人始料未及。培理和他的船員們一致認為，日本是「所有東方國度中最有道德、最有教養的國家」，這個判斷影響了美國人近一個世紀，直至日本偷襲珍珠港。（註9）

戰後，作為戰敗國的日本迅速向美國低頭、向美國學習，從明治維新時代的「脫亞入歐」轉向「脫亞入美」，在政治經濟等各方面迅速完成「美國化」，並成為美國在亞太地區穩如磐石的盟友。與之相比，中國的「美國化」依是可望而不可即的海市蜃樓。

註釋

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航