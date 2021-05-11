「兩件內衣撐五天」的教召，顯示陸軍的落伍心態

文：局外人

日前媒體報導〈2件內衣撐5天！基層後備幹部「開箱」教召模範單位〉引述網友在PTT軍旅版記述參加教召的經歷，對於軍方在教召的諸多作法表達不滿，批評軍方在教召訓練上未能提供召員完備的後勤設施、換洗衣物，甚至未能利用有限的時間教導召員熟練使用武器，而是將大部分時間用於行軍，而且是不顧及召員體能狀態下，趕鴨子上架似的進行行軍。

該位網友批評：「召員是在訓練環境不佳的情況下受訓，沒有好的環境、休息如何有效吸收訓練內容，而且五天來有九成的時間在走路，每一位後備軍人除了步槍還有其他武器專長，這些武器如果戰時臨時要用，該如何使用？應該加強召員武器的訓練，不是走走路、唱唱軍歌這種體能訓練，就可以提高戰力。」

對此，相關單位則尷尬地表示「這是國防部立定的課程，也希望民眾能多支持國軍。」

這則報導凸顯出不少問題，如軍方未能提供召員完善的補給、訓練環境，也未能提供召員合理且合乎實際情況的訓練，而是著重過去為人詬病的形式主義如行軍、軍歌、內務檢查等方面。

這也讓人想到更早之前電視媒體報導〈惜彈如金？！國軍打靶遭批少 前美軍士官：美軍光新兵就2千發〉，指出軍方在訓練步槍兵的射擊訓練、實彈射擊等方面都有亟待改善之處，事後卻傳出國防部私下透過管道對於該媒體的報導表達不滿，也引起軍武評論者趙武靈、Allen Lin批評國防部聞過則怒的態度。

從教召到步槍兵訓練等等都出現不足或需要改進之處，在在反映出軍方主事者，特別是陸軍主事者對於基層地面部隊的態度是有極大的問題，也讓人想起過去軍中流傳的「空軍是少爺兵，海軍是流氓兵，陸軍是乞丐兵」戲言。這次網友經歷的教召經驗只是再次凸顯問題的存在。

其實不只是召員在教召面臨的訓練、後勤問題，還有目前陸軍部隊的情況亦同樣有不少問題，例如主事者是否在訓練上、裝備（如單兵裝備、快速瞄準鏡、夜視鏡等）上，滿足所有陸軍現役士官兵的需求？還是停留在觀念、心態的窠臼認為這些召員乃至於現役士官兵「只要拿一支步槍就是有效戰力」、「有什麼打什麼，有什麼用什麼」、「我們不是美軍，不要有少爺兵心態」等落伍思維，而無視部隊的實際情況和今日戰場的變化呢？

Photo Credit: 中央社

而吾人不得不更進一步的質疑，這些長年為人詬病已久的問題為何都未能得到根本的改善？軍方主事者為何始終未能聽進外界的建言？難道陸軍的沉痾已經到積重難返的地步嗎？

見微知著，這次網友在教召的經歷只是再次證明僵化、不知反省的軍方主事者思維，正是讓陸軍沉痾難起的根源。

去年美國觀察家Tanner Greer在〈Why I Fear For Taiwan〉一文中直言台灣的陸軍在訓練方式等諸多方面的落伍跟故步自封，是讓許多台灣年輕人乃至於軍中有志者都為之灰心、挫折的根源。當今日台海面臨中國侵略的風險升高，而使得恢復徵兵制的呼聲升高之際，主政者乃至於台灣各界必須先正視今日陸軍的沉痾，以及軍方主事者落伍脫節的思維，對症下藥的推動改革，才能建立真正堅實而得到民眾信任的國防戰力。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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