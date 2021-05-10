緬甸詩人遭軍方審訊一夜離奇身亡，妻子控軍方摘除遺體器官

（中央社）緬甸軍方2月1日發動政變迄今持續鎮壓反抗者，反軍政府詩人克席（Khet Thi）家屬今天痛訴，克席遭拘留一夜後喪命，遺體送還時，器官甚至被摘除。

路透社報導，軍政府發言人並未對克席之死的置評要求做出回應。克席曾寫下「他們朝頭部射擊，卻不知革命其實在心中」的名言。克席的臉書（Facebook）頁面顯示他45歲。

Poet Khet Thi (also known as Ko Zaw Tun) was killed after being detained by junta forces on Saturday night in Sagaing Region’s Shwebo Township and taken to an army camp. He died in transit to Monywa hospital with torture wounds, according to a relative.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/hRgTRmMWeg — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) May 9, 2021

克席的妻子昭蘇（Chaw Su）表示，自己和丈夫昨天在中部薩加因（Sagaing）城鎮稅布（Shwebo）遭武裝軍警帶走訊問，這裡是抵抗政變的核心地區。緬甸民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和多名文人政府高官都在2月的政變中遭到拘押。

昭蘇在約100公里外的城市摩尼瓦（Monywa）含淚接受英國廣播公司緬語版（BBC Burmese）訪問時表示，自己和丈夫都接受訊問，軍方表示丈夫人在訊問中心，「但他沒有回來，回來的只有他的遺體」。

她說：「他們早上打電話給我，要我到摩尼瓦的醫院見他。我原本以為他只是手臂骨折之類的…但當我抵達現場時，他卻在停屍間，內部臟器都被摘除。」

昭蘇表示，她在醫院時被告知克席有心臟問題，但她不想看死亡證明，因為她很清楚那不是真的。路透社無法聯繫上醫院取得院方說法。

昭蘇說，軍方本來打算將克席下葬，但她懇求軍方歸還遺體。她沒有說明自己如何得知丈夫器官遭摘除。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）在公告中表示：「他（克席）在訊問中心遭嚴刑對待後，於醫院裡斷氣。」協會統計，政變迄今遭殺害平民人數達780人。

自2月1日政變以來，克席至少是第3位在抗議行動中遭殺害的詩人。

克席原為工程師，2012年辭掉工作專注在詩作上，靠販賣冰淇淋和蛋糕謀生。

他曾於政變發生2週後寫下：「我不想當英雄，我不想當烈士，我不想當弱者，我不想當傻瓜。我不想支持不公不義。如果我只有1分鐘可活，我希望我的良知在那一刻是純潔的。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範