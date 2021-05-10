緬甸詩人遭軍方審訊一夜離奇身亡，妻子控軍方摘除遺體器官
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緬甸詩人克席和妻子昭蘇5月8日被軍方帶走審訊，昭蘇先被釋放，沒想到接下來被通知見丈夫時，已是一具冰冷屍體，她也指控軍方已摘除克席的器官。
（中央社）緬甸軍方2月1日發動政變迄今持續鎮壓反抗者，反軍政府詩人克席（Khet Thi）家屬今天痛訴，克席遭拘留一夜後喪命，遺體送還時，器官甚至被摘除。
路透社報導，軍政府發言人並未對克席之死的置評要求做出回應。克席曾寫下「他們朝頭部射擊，卻不知革命其實在心中」的名言。克席的臉書（Facebook）頁面顯示他45歲。
克席的妻子昭蘇（Chaw Su）表示，自己和丈夫昨天在中部薩加因（Sagaing）城鎮稅布（Shwebo）遭武裝軍警帶走訊問，這裡是抵抗政變的核心地區。緬甸民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和多名文人政府高官都在2月的政變中遭到拘押。
昭蘇在約100公里外的城市摩尼瓦（Monywa）含淚接受英國廣播公司緬語版（BBC Burmese）訪問時表示，自己和丈夫都接受訊問，軍方表示丈夫人在訊問中心，「但他沒有回來，回來的只有他的遺體」。
她說：「他們早上打電話給我，要我到摩尼瓦的醫院見他。我原本以為他只是手臂骨折之類的…但當我抵達現場時，他卻在停屍間，內部臟器都被摘除。」
昭蘇表示，她在醫院時被告知克席有心臟問題，但她不想看死亡證明，因為她很清楚那不是真的。路透社無法聯繫上醫院取得院方說法。
昭蘇說，軍方本來打算將克席下葬，但她懇求軍方歸還遺體。她沒有說明自己如何得知丈夫器官遭摘除。
緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）在公告中表示：「他（克席）在訊問中心遭嚴刑對待後，於醫院裡斷氣。」協會統計，政變迄今遭殺害平民人數達780人。
自2月1日政變以來，克席至少是第3位在抗議行動中遭殺害的詩人。
克席原為工程師，2012年辭掉工作專注在詩作上，靠販賣冰淇淋和蛋糕謀生。
他曾於政變發生2週後寫下：「我不想當英雄，我不想當烈士，我不想當弱者，我不想當傻瓜。我不想支持不公不義。如果我只有1分鐘可活，我希望我的良知在那一刻是純潔的。」
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範