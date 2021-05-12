【專訪】金曲作詞人葛大為：就像是鉛字的排列組合，寫詞就是為文字找到對的節奏和韻律

文：Stella Tsai

中文的博大精深，是華語世界始終玩不倦的工具。尤其當中文被運用在流行歌曲裡，更成了聚攏樂迷、撩撥大眾心弦的重要催化劑。短短幾句就能共鳴某一段回憶，韻腳的堆疊更助長歌曲的傳唱記憶，每當所有人都唱著同一首歌曲，就能映照出城市裡的千百種光景。

細看樂壇的作詞人，葛大為早已是華語樂壇熟悉的面孔，入行23年的他，早已經手無數唱片企劃，更曾以蔡健雅〈說到愛〉、張惠妹〈連名帶姓〉二度入圍金曲獎最佳作詞人獎。創作一字排開，更幾乎囊括檯面上一線歌手。葛大為又是一個特別的存在，他的文字總能在情感與故事的進退間，剛好地捏住七寸；也總能貼近歌手的唱腔語氣和專輯情緒，剛好地敲響聽者心弦。

Photo Credit: 圖片提供／葛大為

什麼都做的企劃工 開啟書寫的緣分

喜歡觀察別人的葛大為，從小就想知道大家在玩什麼、流行什麼，對世界充滿好奇，更從不停止讓自己熟習與世界溝通的語彙。高中畢業後，一心想當國文老師的他卻考上政大廣電系，彼時的他想得簡單：「攤開課表，通通都是我有興趣的東西，一點也不像在唸書。」這個決定不但改變了他的未來，更讓鏡頭的概念深深改變了他的書寫，從此他的文字，總是比別人多了畫面。

身為系學會會長的葛大為，因為籌辦演唱會結識了滾石唱片的員工，大三那年便順勢選擇了滾石作為實習單位，就這樣一路從實習到正職，從愛聽音樂到催生音樂，與華語樂壇結下難分難解的緣分，更開啟往後23年的歌詞創作人生。

葛大為的第一首詞是劉若英〈你說得對〉，起因只是製作人喚他幫忙寫，就這樣被印上歌詞本，與施人誠、朱冠綸一同名列歌曲作詞人，其實，葛大為此時的正職只是個「什麼都做」的唱片企劃，工作內容小至商借流動廁所、大到參與華語專輯的製作，但他很享受這種偉大的渺小。即使在「葛大為」三個字已經成為詞界品質保證之後，他仍不將自己視為創作者，而是一個「剛好能寫出貼合歌手狀態，並符合專輯主題設定」的歌詞書寫者。

貴人的信任 托起菜鳥的勇氣

不同於國際唱片的分工細密，滾石帶給葛大為的養分，是什麼都做、什麼都不算分外事的完整企劃洗禮。年紀輕輕的他，就曾被當時的老闆陳勇志（現相信音樂執行長）交付了辛曉琪韓劇歌曲翻唱專輯的重責大任。葛大為一直都記得當時設計做了兩款封面，他心中認定了一款，然而請示時，陳勇志卻選擇了另一款，當時也不知道哪裡來的勇氣，葛大為不顧一切地送印了自己認定的那款，完成了他心目中的《永遠》專輯。事後陳勇志不但沒有責怪葛大為，還笑說早知道他會這麼做。後來，《永遠》專輯大賣，辛曉琪更因此入圍了2002年金曲獎最佳女歌手獎。

「這並不是說我的決定比較好，我相信選另一款封面還是一樣會成功。」葛大為正色說：「這件事最大的意義，是那個創意被包容與尊重的過程，這也是我的許多同輩、甚至後輩難以獲得的經歷。」葛大為認為遇上陳勇志是他的幸運，讓青春的碰撞被溫柔地包容與承接，推著他更加自信且穩定地走在這條路上。

企劃的養分 催生創作的天分

「身為企劃，本身就會對歌手與專輯有些想法。」葛大為認為，歌詞是落實企劃最直接的方法。遊走經歷過滾石、華納、亞神等音樂公司，企劃過無數唱片的葛大為，他認為「企劃」的經歷讓他能很快地抓到歌手要唱出的訊息，以及專輯要講的重點，因而能快速又切題地寫出符合需求的詞。「寫詞並不是天馬行空，而是理性的拆解。」他強調：「我們是用理性來處理感性的背叛、三角戀等情緒，再加上視覺化的描摹，鉤織成歌詞的模樣。」

高中熱愛讀詩的葛大為，曾經將鄭愁予視為生命中不可或缺的養分，連當兵時都印在A4紙上隨身攜帶閱讀。後來的他沒有當成國文老師，卻在歌詞創作中完整了對書寫的熱愛，彼時對閱讀的興趣，也從純文學拓及至世界的各種新知。資訊時代的來臨助長了他對世界的好奇，從解剖學、心理學、天文學到古文物、山海經，都是他涉獵的範圍，聊起這些奇事軼聞更是雙眼發光，興奮不已。

「不要擁抱 切莫親吻

我會粉碎 再不完整

我不存在 就沒有

消失的可能」——楊乃文〈離心力〉

「你知道星體有大有小，彼此間的重力和距離會相互牽引，太近會爆炸碎裂；這個距離就叫洛希極限（Roche limit）。」這樣的畫面被寫入楊乃文的〈離心力〉，對應了情感間難以拿捏又必須剛好的距離，再加上配合楊乃文語氣聲線的文字韻律，寫下華語歌壇另一首經典。葛大為笑說，彼時唱片公司覺得「洛希極限」太難，所以改名「離心力」。後來真的用上〈洛希極限〉一詞的吳克群，一眼就看出〈離心力〉的出處，還主動找上葛大為討論了一番。

金句來自共鳴 文字的重量才是核心

熱愛日星鑄字行的葛大為，常會買鉛字送朋友，因為對他來說，寫歌詞就是找到文字的重量，「就像喜劇，要設計笑點、頓點的位置，牽引觀眾的情緒。」他形容，不能一直出重拳，打暈就無感了，反而要在重擊後安排舒緩的節點，讓歌詞如呼吸般自然分配情感的分佈，「就像是鉛字的排列組合，字有大有小、有重有輕，寫詞就是為文字找到對的節奏和韻律。」

「我最大的遺憾

是你的遺憾 與我有關」——陳奕迅〈我們〉

葛大為更認為，寫歌詞不是件「私我」的事情，而是要給某個人唱、為某張專輯作嫁。因此寫詞並不是坐著思考失戀、傷心，抒發自我情感的私事，「你必須借重感官吸收得來的素材，觀察人類的思考和行為細節，才能從中獲得書寫的主題。」

他認為生活中的每一吋觀察，都能被轉化成有感的創作主題；而日常中的視覺、嗅覺和聽覺體會，都能被搜集起來，在書寫時適時地關聯歌曲的需求。也因此儘管他寫下無數被視為金句的詞，他卻不認為這是「創造」而來，只是剛好地投射了最大公約數的記憶，掀起了大範圍的共鳴。

「這句別來無恙 我不能哽咽

想哭是因為 留戀

還是哭我們 本該是完美一對

兩個不成熟的人

最後不約而同

選擇臣服於安穩」——劉若英〈各自安好〉

剛發行新專輯《各自安好》的劉若英，主打歌〈各自安好〉就出自葛大為的文筆。他形容這首歌用了他最大、最重的鉛字，讓生命中的遺憾直球對決。寫得過程並不耗時，卻耗掉了他全部的心神，直到歌手試唱完，確定沒問題後，他直接回家睡了兩天，「我跟陳建騏說，寫完這首我半條命都沒了。」葛大為苦笑。

從1998年至今，四十出頭的葛大為已為華語樂壇貢獻了23年的青春與創作。人生少不了旅行充電的他，被疫情中斷了慣常的出國旅程，台南與宜蘭成為新的生活補給站，日常遊走於城市裏的咖啡館間。而始終不變的，是他從未停止觀察的雙眼，與涉獵新知的好奇心。「很多人在Instagram上問我『要怎麼創作？』、『沒靈感該怎麼辦？』但我覺得創作就是不要去想『我要創作』，而是去找到讓你有感覺的東西。」葛大為認為，找到創作的「自在」是最困難卻最必要的一環，不能老想著創作一定要被肯定或購買，自在地享受觀察並書寫，才是創作誕生的重點。

如今的葛大為，只要感覺一來，不管是躺在床上、走在路上，甚至是一張隨手撈到的信用卡帳單，都可以信手捻來。「世界這麼大，人類這麼有趣，就算華語歌曲都圍繞著愛情這個主題，也還有得寫呢！」說罷，葛大為的臉上泛起一抹微笑。

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航