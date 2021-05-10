華航諾富特群聚再添4例確診，指揮中心宣布「清零計畫2.0」檢疫所有前艙機組員

中央流行疫情指揮中心今（10）日召開記者會，宣布國內新增「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）3例本土、1例感染源調查中確診病例。本土中有1例為諾富特飯店接駁車司機，調查中則是華航機師。另外今日也新增11例境外移入。

鑑於華航機組員目前面臨多重感染風險，擔心有尚未察覺的傳播鏈存在，指揮官陳時中宣布今起對華航啟動「清零計畫2.0」，前艙機組員全數召回檢疫，相關人員進入社區須檢疫14天。陳時中表示，華航未來將陸續停飛14天。

華航諾富特群聚持續延燒，機師、飯店員工各增1名確診病例

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增3例本土及1例感染源調查中武漢肺炎確定病例，其中1例為諾富特飯店員工（案1186），1例為華航機師（案1187感染源調查中），2例為案1105同住家人（案1199、案1200）。

指揮中心表示，案1186為本國籍40多歲男性，為諾富特飯店接駁車司機，近期無出國史，今年4月23日至4月28日間曾分別接送過案1128及案1129，4月29日配合旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月7日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，5月8日由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診（Ct值20）。

個案發病前3日皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者，另為求慎重，已針對個案同住家人進行回溯採檢。

指揮官陳時中表示，由於案1186進入集中檢疫所前採檢是陰性，他評估對社區不會造成影響。至於案1186是被誰傳染，陳時中表示一種可能是經由案1128或1129傳染，但也不排除是在飯店內的傳播。

指揮中心指出，案1187為本國籍40多歲男性，為某航空公司機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183之居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值16），感染源調查中。

已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。

指揮中心表示，由於案1187可傳染期間曾有公共場所活動史（如下圖所示），提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

Photo Credit: 指揮中心提供

指揮中心指出，案1199及案1200為40多歲女性及10多歲女性，為案1105之同住家人，2人與另1名家人於4月26日匡列為居家隔離對象，當日採檢核酸檢測及血清抗體皆為陰性。2人隔離期間並無症狀，5月9日進行隔離期滿前採檢，於今日確診（案1199 Ct值：28；案1200 Ct值：33）。已掌握2人之同住接觸者1人，先前已列為案1105接觸者，5月9日採檢結果為陰性，將延長居家隔離日期至5月23日。

各縣市確診個案「公共場所活動史」 加上今日指揮中心公布之個案新增公共場所活動史，《關鍵評論網》匯整指揮中心所公布之個案足跡，讀者可依照縣市進行查詢：

啟動「清零計畫2.0」，陳時中：華航將陸續停飛14天

從近日華航諾富特群聚的情形，陳時中表示華航目前面臨來自境外感染、同住旅社等多重風險，他表示擔心在華航內部還有尚未完全察覺的傳播鏈存在，因此宣布啟動「清零計畫2.0」：

前艙機組員全數召回檢疫。 後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天。 相關人員進入社區須檢疫14天，期滿採檢陰性。

陳時中表示，會將華航機組員分為風險組與安全組兩群，兩群機組員不得混飛。陳時中在面對媒體提問時，也表示華航未來將陸續停飛14天。

境外移入案例新增11例

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增11例境外移入武漢肺炎確定病例，自菲律賓（案1188）、敘利亞（案1189）、印度（案1190至案1193）及印尼（案1194至案1198）入境。

指揮中心指出，案1188為本國籍20多歲女性，2019年5月至菲律賓工作，今（2021）年4月21日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至5月4日，檢疫期滿後，於5月7日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值33）。

個案在台期間並無症狀，檢疫期滿後除就醫採檢外無外出，就醫時接觸之人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1189為敘利亞籍50多歲男性，今年4月16日來台洽公，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至其他住所進行檢疫；因預計返回敘利亞，5月8日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值37）。

個案在台期間並無症狀，已掌握個案職場接觸者5人，列居家隔離。

指揮中心表示，案1190及案1191均為本國籍50多歲男性，去（2020）年9月至印度工作。案1190於今年4月28日起陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、肌肉痠痛及嗅味覺異常等症狀，5月3日在當地檢出武漢肺炎陽性，5月4日因呼吸困難至醫院就醫檢出肺炎；案1191於今年4月15日起陸續出現咳嗽、流鼻水、倦怠及腹瀉等症狀，5月3日在當地檢出武漢肺炎陽性，5月6日就醫檢出肺炎；2人於5月8日一同搭乘國際緊急醫療專機返台，入境後即收治住院隔離及採檢，於今日確診。

已掌握2人返國後送就醫之相關接觸者共6名，因均有適當防護裝備，列自我健康監測。

指揮中心表示，案1192及案1193分別為本國籍40多歲及20多歲男性，皆於今年3月至印度工作。案1192曾於4月26日出現喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等症狀；案1193曾於4月29日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀。2人同於5月8日返台，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢後，至集中檢疫所檢疫，於今日確診（案1192 Ct值：23；案1193 Ct值：31）。

已掌握同班機接觸者71人，列居家隔離。

指揮中心指出，案1194至案1198為印尼籍男性漁工，年齡介於10多歲至20多歲，今年4月26日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月9日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。5人在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

日本航空今天證實上午原訂從羽田機場到松山機場的航班（後轉降桃園機場），有29人是從印度出發到日本轉機返台。指揮中心發言人莊人祥表示，該航班上具有印度旅遊史的旅客29名，其中3位14天內有症狀已在機場採檢，26位無症狀。29位都已在今天下午1點40分搭乘防疫巴士前往集中檢疫所。

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