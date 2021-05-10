文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

小時候，媽媽在我生命中佔了很重要的地位。我讀下午班，滿以為可以日上三竿才起床。可是弟弟讀上午班，大清早便要乘校巴返學。由於爸爸天未亮已離家開工，媽媽不願把我獨留家中，所以我每天便被媽媽從被窩「鏟起」，跟她一起帶弟弟上學去。早起床的一點安慰獎便是媽媽讓我在街邊吃「豬腸粉 」（即現今的齋腸粉）。熱烘娂、皮薄爽口的豬腸粉，加上甜醬和花生醬，絕對是極品！兒時的豬腸粉總是比現今的什麽鮮蝦或帶子腸粉好吃得多。

媽媽的學歷只有小學程度及幾年夜校的學習經驗，可是她卻肩負為我補習的重擔。當年她手執籐條，坐在我身旁「嚴刑」監督我做功課，經常要求背默課本至深宵。還記得她用間尺以紅筆間着艱深的中英文字（當年還沒有螢光筆），要求我重複練習。最痛苦的功課算是毛筆書法，媽媽經常撕掉我的作業，要求我從頭再寫直至她滿意為止。老師及同學笑我總是滿身籐條痕，幸好我練得皮韌肉厚，把别人嘲笑當唱歌，自小已學識「橫眉冷對千夫指」的心態。

Photo credit: 陳家亮Facebook圖片 頭上戴了水桶的孩子是院長陳家亮兒時

由於家境清貧，媽媽每天只給我兩毛錢，買了汽水便沒錢買零食，所以我自小便學會精打細算，每星期小心計劃究竟應該買汽水、「拮」魚蛋還是吃花生糯米飯？放學回家經常覺得肚餓，有時候媽媽會配給我們幾塊「積及克力架」，那個鐵盒可以廢物利用，我的寶貝「公仔紙」便存放在這些耐用的盒子。吃光了克力架怎麼辦？媽媽還有絕招，就是豬油加豉油撈飯！這種兒時美食至今仍是我的至愛，添上兩份豬油一份豉油，我隨時可以吃兩大碗白飯。

偶爾媽媽也會帶我和弟弟「出外旅遊」。當年由官塘去元朗單程連候車時間要花上兩至三小時，所以媽媽經常對我說去元朗比去日本差不多，不必要花錢買機票。其實我們的行程也多姿多采，從官塘乘14號巴士到佐敦道碼頭，然後轉乘50號單層巴士去元朗。途中先往十一咪半海灘游泳，再前往十七咪的「青山酒店」流連，最後一站便是元朗大馬路逛街，冬天於元朗馬路旁吃熱烘烘的老婆餅簡直是滋味無窮。

長大了，媽媽的孩子當了醫生，可是媽媽眼中的我還是當年的黄毛小子，她寧願返回屋邨找診所的相熟醫生，也不相信她家裏在醫院工作的醫生兒子。歲月不饒人，媽媽老了，記憶力日漸衰退，每天打十多次電話問着我相同問題。當年手執籐條、目光凌厲的媽媽如今扶着手杖、白髮蒼蒼，許多往事已變得模糊不清，兒時跟她一起走過的日子只剩下零碎的共同回憶。

母親節，是否只代表與媽媽出外吃一頓飯？

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