《劉炯朗開講：3分鐘理解自然科學》：「打嗝」可能是動物從水生進化到陸生的殘餘現象

文:劉炯朗

意志和反應

眼睛會說話

語言是人類表達思想和感情最重要的媒介,口就是表達思想和感情最重要的工具。用口,我們可以傳遞資料和訊息,可以傳遞感情,如快樂、悲傷、憤怒、焦急或失望;也可以展示我們的健康狀況,是聲如洪鐘,還是氣若游絲;還可以經由狂笑、冷笑、淺笑,或者嚎啕大哭、啜泣,道出我們的心情。興高采烈時,口沫橫飛;吐一口痰,往往是輕視不屑的意思。

除了口之外,我們還有許多肢體語言,雙手一攤是「完結了、沒辦法了、沒輒」的意思,聳肩表示莫可奈何、滿不在乎,蹺起二郎腿是舒適輕鬆的姿勢,腳抖不停大概是心情有點緊張,嗤之以鼻就是「我才不甩你呢!」的意思。

眼睛、耳朵有看和聽的功能,是最重要的資訊接受工具, 但眼睛同時也是傳遞訊息的工具。心理學家花了很多工夫研 究、探討「眼睛接觸」(eye contact)所傳遞的訊息和感情。例如,女性和別人眼睛的接觸通常比男性多;下屬對上司的眼睛接觸比較少,甚至是零;在餐廳裡,服務員和客人的眼睛接觸相當少,一方面是表達卑微的待客態度,一方面是在表達:「趕快點菜吧!不要多囉嗦。」

依照現代社會的禮貌規範, 不熟識的異性間,眼睛的接觸不應過多;和別人講話時,通常會在快講完時,才與對方有直接的眼睛接觸,等於告訴他:「我講完了,換你了。」當你講話、不希望有旁人插嘴時,你會瞄他一眼,讓他知道你還沒講完;在人群中,兩人間眼睛的接觸,代表一個開始;有眉目傳情,有關愛的眼神,有冷眼旁觀,有目露凶光等不同的表達。

英國桂冠詩人瓊生(Ben Jonson) 有首知名小詩, 開頭兩句是「Drink to me only with thine eyes, and I will pledge with mine.」(用你的眼波邀我共醉,我將凝眸相隨。)

一首英文歌〈Strangers in the night〉(深夜裡的陌生人) 的前幾句是:

Strangers in the night exchanging glances,

Wondering in the night,

What were the chances, We’d be sharing love,

Before the night was through.

深夜裡的陌生人,眼神交會一瞬間,

真情待共享?夜正闌珊。

宋代王觀的〈卜算子.送鮑浩然之東〉,有「水是眼波橫,山是眉峰聚。欲問行人去那邊?眉眼盈盈處。」之句。

心理學家發現,用眼睛固定盯住一個人,往往傳遞的是不友善、恐嚇的訊息;猩猩、猴子也是如此。被盯住看的對象會產生一種恐懼、被壓迫,甚至屈服的反應。心理學家曾做過實驗:當你開著汽車,停在紅燈前面時,有一個人停在你旁邊, 目不轉睛地盯住你,你的反應是如何?很多人都會在紅燈轉綠燈的一剎那,趕快加速闖過去。心理學家也發現,在紅燈前面被旁邊騎機車的人盯住的人,紅燈一轉,趕快衝過十字路口的時間,比不被盯住的時間短一.二秒。心理學家的解釋是,當別人盯著你看,傳遞的是不友善、讓你不舒服的訊息,你的反應就是趕快衝過十字路口擺脫他。

或許你會問:「被盯住看的人的反應,不一定是恐懼不安,他會不會以為盯住他的人是在向他挑戰,看在紅燈轉綠燈時,誰先衝過十字路口?」所以,心理學家又設計了另一個實驗,他們找了一個人站在人行道,同樣盯著你看,結果呢?也是一樣,紅燈轉綠燈時,被盯的人會闖得較快,一路衝過十字路口。

當心理學家研究「人類如何獲得從別人眼睛傳遞過來的訊息時」,他們發現從嬰兒時期開始,大腦就有判斷別人眼睛所看的方向的能力。二○○二年的一項研究,心理學家發現, 嬰兒比較喜歡別人用眼睛直接看著他們。同樣一個人的兩張照片,其中一張人的眼睛是直接向前看,另一張人的眼睛往斜看,嬰兒對第一張照片會多看、也看得比較久,因為嬰兒覺得照片中的人正在看著他。他們還錄下四、五個月大的嬰兒看這些照片時的腦波,結果發現:當嬰兒看著第一張,也就是照片裡的人直視嬰兒的那張照片,嬰兒的腦波和成人正在看別人臉的腦波吻合度最高。換句話說,心理學家發現,嬰兒已經有判斷別人目光方向的能力,而且他們比較喜歡別人正視的目光。

了解從靈魂之窗開始

大腦如何決定別人目光的方向?顯而易見,最重要是靠眼珠的位置。眼睛裡有顆眼珠和旁邊的眼白,當眼睛兩邊的眼白大小一樣時,我們就知道眼珠在眼睛中間,向前直看;當然,頭部的位置和方向也有關係。大腦有能力從眼珠和頭部位置, 做出判斷。

講到眼珠和眼白,其中就有很大的學問。首先,眼睛裡有一層保護眼球的纖維膜,叫做「鞏膜」。鞏膜是乳白色的,所以鞏膜露在外面的部分就是眼白。嬰兒的鞏膜帶一點藍色,老人的鞏膜漸漸變黃,得了黃疸症的病人,鞏膜變黃就是最明顯的病徵。有兩位日本科學家,比較人類和不同猩猩、猴子的眼睛,發現只有人類的鞏膜是白色的,而且人類露在外面的鞏膜面積最大。當眼珠顏色和鞏膜顏色比較接近時,別人較難判斷眼珠的位置,因此不容易判斷目光的方向。對那些要靠捕食別的動物維生的動物而言,這是個有助牠們捕食的掩蔽。對人類來說,眼珠和鞏膜黑白分明,可以幫助別人知道我們視線的方向,因而有傳遞消息的功能。

眼睛的接觸不局限於眼睛視線的方向,以及視線的固定和轉移。觀察到眼睛的接觸,帶動的則是大腦的接觸。達文西(Leonardo da Vinci)說過:「眼睛是靈魂之窗。」這句話不只是有詩意、有哲理的話。從醫學和心理上的觀點來看,我們知道經由視覺的接觸,大腦會觀察到對方的情緒和動機,是快樂、還是悲傷?是誠實、還是欺騙?這個互動機制非常複雜, 但這個機制的存在和運作非常明顯。

專家指出,許多患有孤獨自閉症的小孩,缺乏方向感,以及與別人做視覺接觸和互動的能力,這背後相關聯的就是缺乏和別人溝通互動,了解別人的思想、情緒和動機的能力。我不是醫學專家,這幾句話只是籠統的一點常識,不過毫無疑問, 眼睛和大腦間的互動,是醫學上、心理學上一個廣大深遠的研究領域。即使是簡單的前提,例如眼睛盯著別人,傳遞的是什麼訊息和情緒,都得花上許多的努力才能了解。

不由自主的動作

打噴嚏是個半自動的生理反應,當鼻子裡黏膜的末梢神經受到刺激時,這些刺激可能源自外來的雜物,像花粉、塵埃等,身體的反應就是把肺裡大量的空氣往外推,好把外來的雜物驅逐到體外。

當傷風引起鼻子黏膜腫脹、強烈的味道、突然的溫度下降,甚至突然的亮光,都可能誤導鼻子的末梢神經,以為有外來的雜物,必須透過打噴嚏的動作來排除。

打噴嚏時,空氣速度可以高達每小時一百五十公里,噴在空氣中的唾液有二千到四萬顆,當中的細菌就可能傳染疾病, 正是傷風、感冒、SARS 等疾病傳染的方式。多數人打噴嚏時,眼睛會閉起來,一個說法是避免淚腺導管和微血管受傷。

古希臘時代,打噴嚏被視為好預兆。因為噴嚏不是自己主動引發的,當時的人相信這是上帝帶來的好兆頭;中國和印度人相信,打噴嚏代表別人在想你。在西方國家,當別人打噴嚏時,旁邊的人會說:「God bless you!」(上帝保佑你)。這些不同解釋,說出了古代人怎麼看待打噴嚏這個動作。一個說法是,打噴嚏會把人的靈魂從體內逼出來,說「上帝保佑你」就是不讓魔鬼把靈魂帶走。另外一個說法正好相反,打噴嚏是要把身體裡邪惡的魔鬼趕出去,所以說「上帝保佑你」就是不讓魔鬼逃回你的身體。還有一個說法是打噴嚏時,心會停止跳動(其實不會),說「上帝保佑你」是希望你的心跳恢復正常。

現代的社會,當別人打噴嚏時,「God bless you!」就變成一句滿適當的口頭禪。在德國,別人打噴嚏時,旁邊的人會說:「Gesundheit!」就是「Good health to you.」(身體健康) 的意思。

打噴嚏的聲音是achu,英文裡打噴嚏是sneeze,不過,在其他不同語言,打噴嚏這個詞的發音和achu很接近。例如阿拉伯文是atsa,西班牙文是atchis,土耳其文是aksirik,臺語是par kat chu,廣東話是「打乞嗤」,都很接近achu的聲音。在文字學裡,如果一個動作產生一個聲音,描述這個動作的詞的發音正是這個聲音的話,就叫做擬聲詞。中文打噴嚏、英文sneeze都和打噴嚏的聲音achu不接近,都不是擬聲詞,但在阿拉伯文的atsa、西班牙文的atchis、土耳其文的aksirik,都是擬聲詞。

打嗝的英文是hiccup,是個擬聲字,因為打嗝的聲音就像hiccup裡hic的聲音。打嗝是人體的橫隔肌不自主地痙攣,空氣突然進到肺裡,引起喉嚨肌肉的開合,而產生hic這個聲音。吃東西、喝東西太快,冷和熱的東西一起吃,大笑、喝酒過度都會引起打嗝;打嗝不像打噴嚏,幾乎沒有生理上的好處。

科學家對人類為什麼會打嗝,還沒有完整的解釋。近年來的一個說法是,對有肺又有腮的動物來說,打嗝是防止水進入肺的一種機制。所以,打嗝可能是動物從水生進化到陸生的殘餘現象。平常我們打嗝,幾分鐘後就會停止,不過按照金氏世界紀錄,有個美國人歐斯朋(Charles Osborne)從一九二二年至一九九○年,連續打嗝六十八年,快則每分鐘四十次,慢則每分鐘二十次。他過著正常的生活,有兩個太太、八個小孩, 在一九九○年打嗝停止後的第二年就去世了。

早上起來,會打一個呵欠;工作了一整天,又會打幾個呵欠,打呵欠是我們不能自主控制的肢體動作,這個動作倒是很容易描述:張開嘴深深呼入,短短吐出,然後閉上嘴。很多脊椎動物包括魚、烏龜、鱷魚、鳥都會打呵欠。大人會打呵欠, 三個月的胎兒在媽媽肚子裡也開始打呵欠。從生理、醫學的觀點來看,打呵欠的原因是什麼?目前為止,科學界還沒有定論。多年來的一個理論是,當體內二氧化碳過多而氧氣不足時,會打呵欠,好把更多氧氣帶到肺裡,但這項理論目前還沒有確切地證實。另外一個理論是,打呵欠是由於體內某些化學成分的作用。還有一個說法是,打呵欠是幫助調整肺裡某些可以協助呼吸的機制。

打呵欠傳遞了什麼樣的訊息呢?最普通的解釋是一個人累了,工作過度,壓力太大。甚至有個理論說,聚合在一起生活的野獸,會用打呵欠來傳遞疲倦的訊息,透過這個訊息把睡眠和活動的時間同步。打呵欠傳遞的另一個訊息是枯燥無趣,在課堂、看電影,感到厭煩無奈時,都可能會打呵欠。打呵欠還傳遞另一個訊息,是不喜歡交際往來,當你去參加餐會、酒會,不願意與那些人交際應酬時,就會不自覺地打起呵欠;甚至當你是主人,面對無趣的客人,也會不知不覺地用打呵欠來下逐客令。

從社會學的觀點來看,打呵欠是有傳染性的。在一個房間裡,當一個人開始打呵欠時,別人會自動跟進。有位學者做了兩個有趣的實驗,實驗一是讓兩群學生,一群在看打呵欠的電影短片,一群在看笑的電影短片,結果看打呵欠短片的那群, 呵欠打得比較多。實驗二是讓兩群學生,一群讀一篇關於打呵欠的文章,一群讀一篇關於打嗝的文章,結果讀打呵欠文章的那群,呵欠打得比較多。順便一提,打嗝則是沒有傳染性的。

打鼾的生理原因是,當正常的呼吸通道受到阻礙時,我們會張開口來呼吸,引起口腔後面一塊垂下的肉球振動,而產生 或大或小、或斷或續的聲音。老年人幾乎都會打鼾,因為這塊肉球附近的肌肉鬆弛,比較容易振動。睡覺前吃了安眠藥、喝了酒或過度疲倦的人,都特別會打鼾,因為他們會睡得比較熟,熟睡時肌肉較平時放鬆。胖子比較會打鼾,因為脂肪堆積使呼吸管道變小。抽菸的人容易打鼾,因為抽菸造成咽喉黏膜腫脹,分泌物增加,間接造成呼吸管道狹小。男人比女人會打鼾,主要原因是生活習慣不同,也的確成為許多人離婚的主 因。市面上有不少防止打鼾的工具,效果如何就很難說了。

我們談打噴嚏、打嗝、打呵欠、打鼾,或多或少也提到醫學、心理學、社會科學,甚至化學、文學。這些粗俗的題目, 似乎很難融合在文字、詩詞裡。讓我試著舉幾個例子:英文裡的「to sneeze at」是輕視、看不起的意思。我們會說:「This is not something to sneeze at.」(這不是可以輕視的事情)。在英文裡的「hiccup」也代表小小的困難和挫折,我們會說:「There is a hiccup in the production process.」(在製造過程中碰到一點小問題)。英文的「It makes me yawn.」(讓我打呵欠),就是枯燥無趣的意思。

蘇東坡有一首詞〈臨江仙〉:

夜飲東坡醒復醉,歸來彷彿三更。

家董鼻息已雷鳴,敲門都不應,倚杖聽江聲。

長恨此生非我有,何時忘卻營營。

夜闌風靜縠紋平,小舟從此逝,江海寄餘生。

其中描寫他喝醉了回家,家中僕人已經鼾聲大作,敲門不應,只得拄了拐杖聽江水聲的情景。

