《劉炯朗開講：3分鐘理解自然科學》：「打嗝」可能是動物從水生進化到陸生的殘餘現象

文：劉炯朗

意志和反應

眼睛會說話

語言是人類表達思想和感情最重要的媒介，口就是表達思想和感情最重要的工具。用口，我們可以傳遞資料和訊息，可以傳遞感情，如快樂、悲傷、憤怒、焦急或失望；也可以展示我們的健康狀況，是聲如洪鐘，還是氣若游絲；還可以經由狂笑、冷笑、淺笑，或者嚎啕大哭、啜泣，道出我們的心情。興高采烈時，口沫橫飛；吐一口痰，往往是輕視不屑的意思。

除了口之外，我們還有許多肢體語言，雙手一攤是「完結了、沒辦法了、沒輒」的意思，聳肩表示莫可奈何、滿不在乎，蹺起二郎腿是舒適輕鬆的姿勢，腳抖不停大概是心情有點緊張，嗤之以鼻就是「我才不甩你呢！」的意思。

眼睛、耳朵有看和聽的功能，是最重要的資訊接受工具， 但眼睛同時也是傳遞訊息的工具。心理學家花了很多工夫研 究、探討「眼睛接觸」（eye contact）所傳遞的訊息和感情。例如，女性和別人眼睛的接觸通常比男性多；下屬對上司的眼睛接觸比較少，甚至是零；在餐廳裡，服務員和客人的眼睛接觸相當少，一方面是表達卑微的待客態度，一方面是在表達：「趕快點菜吧！不要多囉嗦。」

依照現代社會的禮貌規範， 不熟識的異性間，眼睛的接觸不應過多；和別人講話時，通常會在快講完時，才與對方有直接的眼睛接觸，等於告訴他：「我講完了，換你了。」當你講話、不希望有旁人插嘴時，你會瞄他一眼，讓他知道你還沒講完；在人群中，兩人間眼睛的接觸，代表一個開始；有眉目傳情，有關愛的眼神，有冷眼旁觀，有目露凶光等不同的表達。

英國桂冠詩人瓊生（Ben Jonson） 有首知名小詩， 開頭兩句是「Drink to me only with thine eyes, and I will pledge with mine.」（用你的眼波邀我共醉，我將凝眸相隨。）

一首英文歌〈Strangers in the night〉（深夜裡的陌生人） 的前幾句是：

Strangers in the night exchanging glances,

Wondering in the night,

What were the chances, We’d be sharing love,

Before the night was through.

深夜裡的陌生人，眼神交會一瞬間，

真情待共享？夜正闌珊。

宋代王觀的〈卜算子．送鮑浩然之東〉，有「水是眼波橫，山是眉峰聚。欲問行人去那邊？眉眼盈盈處。」之句。

心理學家發現，用眼睛固定盯住一個人，往往傳遞的是不友善、恐嚇的訊息；猩猩、猴子也是如此。被盯住看的對象會產生一種恐懼、被壓迫，甚至屈服的反應。心理學家曾做過實驗：當你開著汽車，停在紅燈前面時，有一個人停在你旁邊， 目不轉睛地盯住你，你的反應是如何？很多人都會在紅燈轉綠燈的一剎那，趕快加速闖過去。心理學家也發現，在紅燈前面被旁邊騎機車的人盯住的人，紅燈一轉，趕快衝過十字路口的時間，比不被盯住的時間短一．二秒。心理學家的解釋是，當別人盯著你看，傳遞的是不友善、讓你不舒服的訊息，你的反應就是趕快衝過十字路口擺脫他。

或許你會問：「被盯住看的人的反應，不一定是恐懼不安，他會不會以為盯住他的人是在向他挑戰，看在紅燈轉綠燈時，誰先衝過十字路口？」所以，心理學家又設計了另一個實驗，他們找了一個人站在人行道，同樣盯著你看，結果呢？也是一樣，紅燈轉綠燈時，被盯的人會闖得較快，一路衝過十字路口。

當心理學家研究「人類如何獲得從別人眼睛傳遞過來的訊息時」，他們發現從嬰兒時期開始，大腦就有判斷別人眼睛所看的方向的能力。二○○二年的一項研究，心理學家發現， 嬰兒比較喜歡別人用眼睛直接看著他們。同樣一個人的兩張照片，其中一張人的眼睛是直接向前看，另一張人的眼睛往斜看，嬰兒對第一張照片會多看、也看得比較久，因為嬰兒覺得照片中的人正在看著他。他們還錄下四、五個月大的嬰兒看這些照片時的腦波，結果發現：當嬰兒看著第一張，也就是照片裡的人直視嬰兒的那張照片，嬰兒的腦波和成人正在看別人臉的腦波吻合度最高。換句話說，心理學家發現，嬰兒已經有判斷別人目光方向的能力，而且他們比較喜歡別人正視的目光。

了解從靈魂之窗開始

大腦如何決定別人目光的方向？顯而易見，最重要是靠眼珠的位置。眼睛裡有顆眼珠和旁邊的眼白，當眼睛兩邊的眼白大小一樣時，我們就知道眼珠在眼睛中間，向前直看；當然，頭部的位置和方向也有關係。大腦有能力從眼珠和頭部位置， 做出判斷。

講到眼珠和眼白，其中就有很大的學問。首先，眼睛裡有一層保護眼球的纖維膜，叫做「鞏膜」。鞏膜是乳白色的，所以鞏膜露在外面的部分就是眼白。嬰兒的鞏膜帶一點藍色，老人的鞏膜漸漸變黃，得了黃疸症的病人，鞏膜變黃就是最明顯的病徵。有兩位日本科學家，比較人類和不同猩猩、猴子的眼睛，發現只有人類的鞏膜是白色的，而且人類露在外面的鞏膜面積最大。當眼珠顏色和鞏膜顏色比較接近時，別人較難判斷眼珠的位置，因此不容易判斷目光的方向。對那些要靠捕食別的動物維生的動物而言，這是個有助牠們捕食的掩蔽。對人類來說，眼珠和鞏膜黑白分明，可以幫助別人知道我們視線的方向，因而有傳遞消息的功能。

眼睛的接觸不局限於眼睛視線的方向，以及視線的固定和轉移。觀察到眼睛的接觸，帶動的則是大腦的接觸。達文西（Leonardo da Vinci）說過：「眼睛是靈魂之窗。」這句話不只是有詩意、有哲理的話。從醫學和心理上的觀點來看，我們知道經由視覺的接觸，大腦會觀察到對方的情緒和動機，是快樂、還是悲傷？是誠實、還是欺騙？這個互動機制非常複雜， 但這個機制的存在和運作非常明顯。

專家指出，許多患有孤獨自閉症的小孩，缺乏方向感，以及與別人做視覺接觸和互動的能力，這背後相關聯的就是缺乏和別人溝通互動，了解別人的思想、情緒和動機的能力。我不是醫學專家，這幾句話只是籠統的一點常識，不過毫無疑問， 眼睛和大腦間的互動，是醫學上、心理學上一個廣大深遠的研究領域。即使是簡單的前提，例如眼睛盯著別人，傳遞的是什麼訊息和情緒，都得花上許多的努力才能了解。

不由自主的動作

打噴嚏是個半自動的生理反應，當鼻子裡黏膜的末梢神經受到刺激時，這些刺激可能源自外來的雜物，像花粉、塵埃等，身體的反應就是把肺裡大量的空氣往外推，好把外來的雜物驅逐到體外。

當傷風引起鼻子黏膜腫脹、強烈的味道、突然的溫度下降，甚至突然的亮光，都可能誤導鼻子的末梢神經，以為有外來的雜物，必須透過打噴嚏的動作來排除。

打噴嚏時，空氣速度可以高達每小時一百五十公里，噴在空氣中的唾液有二千到四萬顆，當中的細菌就可能傳染疾病， 正是傷風、感冒、SARS 等疾病傳染的方式。多數人打噴嚏時，眼睛會閉起來，一個說法是避免淚腺導管和微血管受傷。

古希臘時代，打噴嚏被視為好預兆。因為噴嚏不是自己主動引發的，當時的人相信這是上帝帶來的好兆頭；中國和印度人相信，打噴嚏代表別人在想你。在西方國家，當別人打噴嚏時，旁邊的人會說：「God bless you!」（上帝保佑你）。這些不同解釋，說出了古代人怎麼看待打噴嚏這個動作。一個說法是，打噴嚏會把人的靈魂從體內逼出來，說「上帝保佑你」就是不讓魔鬼把靈魂帶走。另外一個說法正好相反，打噴嚏是要把身體裡邪惡的魔鬼趕出去，所以說「上帝保佑你」就是不讓魔鬼逃回你的身體。還有一個說法是打噴嚏時，心會停止跳動（其實不會），說「上帝保佑你」是希望你的心跳恢復正常。

現代的社會，當別人打噴嚏時，「God bless you!」就變成一句滿適當的口頭禪。在德國，別人打噴嚏時，旁邊的人會說：「Gesundheit!」就是「Good health to you.」（身體健康） 的意思。

打噴嚏的聲音是achu，英文裡打噴嚏是sneeze，不過，在其他不同語言，打噴嚏這個詞的發音和achu很接近。例如阿拉伯文是atsa，西班牙文是atchis，土耳其文是aksirik，臺語是par kat chu，廣東話是「打乞嗤」，都很接近achu的聲音。在文字學裡，如果一個動作產生一個聲音，描述這個動作的詞的發音正是這個聲音的話，就叫做擬聲詞。中文打噴嚏、英文sneeze都和打噴嚏的聲音achu不接近，都不是擬聲詞，但在阿拉伯文的atsa、西班牙文的atchis、土耳其文的aksirik，都是擬聲詞。

打嗝的英文是hiccup，是個擬聲字，因為打嗝的聲音就像hiccup裡hic的聲音。打嗝是人體的橫隔肌不自主地痙攣，空氣突然進到肺裡，引起喉嚨肌肉的開合，而產生hic這個聲音。吃東西、喝東西太快，冷和熱的東西一起吃，大笑、喝酒過度都會引起打嗝；打嗝不像打噴嚏，幾乎沒有生理上的好處。

科學家對人類為什麼會打嗝，還沒有完整的解釋。近年來的一個說法是，對有肺又有腮的動物來說，打嗝是防止水進入肺的一種機制。所以，打嗝可能是動物從水生進化到陸生的殘餘現象。平常我們打嗝，幾分鐘後就會停止，不過按照金氏世界紀錄，有個美國人歐斯朋（Charles Osborne）從一九二二年至一九九○年，連續打嗝六十八年，快則每分鐘四十次，慢則每分鐘二十次。他過著正常的生活，有兩個太太、八個小孩， 在一九九○年打嗝停止後的第二年就去世了。

早上起來，會打一個呵欠；工作了一整天，又會打幾個呵欠，打呵欠是我們不能自主控制的肢體動作，這個動作倒是很容易描述：張開嘴深深呼入，短短吐出，然後閉上嘴。很多脊椎動物包括魚、烏龜、鱷魚、鳥都會打呵欠。大人會打呵欠， 三個月的胎兒在媽媽肚子裡也開始打呵欠。從生理、醫學的觀點來看，打呵欠的原因是什麼？目前為止，科學界還沒有定論。多年來的一個理論是，當體內二氧化碳過多而氧氣不足時，會打呵欠，好把更多氧氣帶到肺裡，但這項理論目前還沒有確切地證實。另外一個理論是，打呵欠是由於體內某些化學成分的作用。還有一個說法是，打呵欠是幫助調整肺裡某些可以協助呼吸的機制。

打呵欠傳遞了什麼樣的訊息呢？最普通的解釋是一個人累了，工作過度，壓力太大。甚至有個理論說，聚合在一起生活的野獸，會用打呵欠來傳遞疲倦的訊息，透過這個訊息把睡眠和活動的時間同步。打呵欠傳遞的另一個訊息是枯燥無趣，在課堂、看電影，感到厭煩無奈時，都可能會打呵欠。打呵欠還傳遞另一個訊息，是不喜歡交際往來，當你去參加餐會、酒會，不願意與那些人交際應酬時，就會不自覺地打起呵欠；甚至當你是主人，面對無趣的客人，也會不知不覺地用打呵欠來下逐客令。

從社會學的觀點來看，打呵欠是有傳染性的。在一個房間裡，當一個人開始打呵欠時，別人會自動跟進。有位學者做了兩個有趣的實驗，實驗一是讓兩群學生，一群在看打呵欠的電影短片，一群在看笑的電影短片，結果看打呵欠短片的那群， 呵欠打得比較多。實驗二是讓兩群學生，一群讀一篇關於打呵欠的文章，一群讀一篇關於打嗝的文章，結果讀打呵欠文章的那群，呵欠打得比較多。順便一提，打嗝則是沒有傳染性的。

打鼾的生理原因是，當正常的呼吸通道受到阻礙時，我們會張開口來呼吸，引起口腔後面一塊垂下的肉球振動，而產生 或大或小、或斷或續的聲音。老年人幾乎都會打鼾，因為這塊肉球附近的肌肉鬆弛，比較容易振動。睡覺前吃了安眠藥、喝了酒或過度疲倦的人，都特別會打鼾，因為他們會睡得比較熟，熟睡時肌肉較平時放鬆。胖子比較會打鼾，因為脂肪堆積使呼吸管道變小。抽菸的人容易打鼾，因為抽菸造成咽喉黏膜腫脹，分泌物增加，間接造成呼吸管道狹小。男人比女人會打鼾，主要原因是生活習慣不同，也的確成為許多人離婚的主 因。市面上有不少防止打鼾的工具，效果如何就很難說了。

我們談打噴嚏、打嗝、打呵欠、打鼾，或多或少也提到醫學、心理學、社會科學，甚至化學、文學。這些粗俗的題目， 似乎很難融合在文字、詩詞裡。讓我試著舉幾個例子：英文裡的「to sneeze at」是輕視、看不起的意思。我們會說：「This is not something to sneeze at.」（這不是可以輕視的事情）。在英文裡的「hiccup」也代表小小的困難和挫折，我們會說：「There is a hiccup in the production process.」（在製造過程中碰到一點小問題）。英文的「It makes me yawn.」（讓我打呵欠），就是枯燥無趣的意思。

蘇東坡有一首詞〈臨江仙〉：

夜飲東坡醒復醉，歸來彷彿三更。

家董鼻息已雷鳴，敲門都不應，倚杖聽江聲。

長恨此生非我有，何時忘卻營營。

夜闌風靜縠紋平，小舟從此逝，江海寄餘生。

其中描寫他喝醉了回家，家中僕人已經鼾聲大作，敲門不應，只得拄了拐杖聽江水聲的情景。

書籍介紹

本文摘錄自《劉炯朗開講：3分鐘理解自然科學》，時報出版

作者：劉炯朗

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航