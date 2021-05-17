《迷路的廣告人》：廣告的停滯，甚至日本本身的停滯，都是因為「確認」

文：日下慶太（Keita Kusaka）

我在公司負責教育新手。身處總務課，要照應新人訓練，策劃全體職員的研習。我盤算或許請這些年輕人幫忙也不錯，對他們來說能自由製作海報是極佳的學習機會。坐著聽著名創意人演講很好，親手製作能學到更多。加上新手欠缺能自由表現的工作機會，平常工作受到各種限制，客戶、上司、前輩、預算等等。我認為他們心中累積龐大無法滿足的欲望，想做更有趣的工作、希望得獎之類。

事實上，我仍是新手時有同樣的感受。商店街的店家多達十五間，可以讓很多年輕人參與，不只是少數人。真是好主意，而且不花一毛錢。這項計畫幾乎不可能從蕭條的商店街拿到酬勞，必須義務協助。公司會同意這樣無法賺錢的工作嗎？再者，推動這件事大幅增加自己的工作量。我的身體狀況還不穩定，吃很多藥。更重要的是，這會讓公司的工作侵蝕到自我祭、攝影等我的私人領域。做還是不做，讓我煩惱不已，跑去神社求神問卜：「跟工作無關，就這麼胡鬧一番真的好嗎？」我彷彿聽到祂回答：「不試試看怎麼知道。」

我內心可能希望上司和公司阻止我，先試著與上司餅原討論，他毫不刁難地應允：「不是很有趣嗎？」我已經沒有退路了，唯有進行一途。但我不知道那些年輕人會不會參加，因為是義務性的，不能強制所有人參加。我很擔心沒人響應，戰戰兢兢詢問：「要做嗎？」幾乎所有人都舉手說：「要！」

一旦決定要做，必須全力以赴，不能背叛這些年輕人的心情。為了提供他們完全自由發揮的環境，我訂了幾項規則：

要做有趣的東西。 要認真對待店家。 只做自己喜歡的東西。 不需簡報，成果直接採用。 即使老闆不喜歡也必定展出。 文案撰稿人一人搭配設計師一人，兩人一組組成團隊。 不借助他人的力量，一切由團隊獨立製作。 製作能參加廣告比賽的作品五件。

(1)是理所當然的。在這個計畫裡，要是做出無聊的東西也沒意義，不有趣就重做。有些團隊馬上決定方案，有些即便提出好幾個方案仍無法確定。

(2)是廣告最基本的法則。認真對待對方。貫徹前往店家採訪，親眼確認狀況後再製作海報的作法。根本沒去過現場就做海報實在太荒唐。用在哪家店都可以的呈現方式，或者與該店無關的妙趣，都是不合格的。

(3) (4) (5)是非常極端的規則，在廣告界是天方夜譚。一般來說，廣告這種工作是聽取客戶針對委託內容的說明後，由我們企劃並向客戶提出幾項方案。順利的話，客戶會選擇其中一案。如果全被否決，就要思考新的企劃再次提案。就算選定方案，也可能要再次提案，因為客戶看中的只是提案中粗略的方向性，「能從這個方向多思考一下嗎？」反覆簡報好幾次後，得到負責人同意：「就用這個來進行吧。」接著向負責人的上司簡報，課長、部長等等。組織越大階級越多，要向上司確認的次數更多。

「雖然我覺得好啦，但是被否決。」經常被上司打回票。獲得部長級同意後，又要面對董事簡報。或是「我覺得這很好啦，但社長不知道會怎麼想呢」，重新開始一來一往地討論。即便非常萬幸能向社長說明，也可能得到一句「我看不懂」，讓累積至今的辛勞瞬間付之一炬。需要費盡心力才能獲得所有決策者同意，最終幸運定下其中一個方案。即使確定了方案也只不過是方案，還要發展成實體才行。

拍攝海報、電視廣告和網站影片等，拍好的素材經過設計規劃、編輯，最後才變為成品，請客戶過目。確認過程和敲定方案的程序一樣，依然得通過層層關卡。如果此時需要調整，就是大事一樁。反覆來回作業好幾次，終於可喜可賀大功告成。

知道這樣的過程，就了解不需簡報多麼荒謬。過程中不必讓人檢閱，令人難以置信。還有就算客戶不喜歡也必定展出，同樣違背常理。能制定如此荒誕的規矩，原因在於這是免費的義務性工作，也就是「我不收費，但請您讓我隨心所欲製作海報」。

廣告的停滯，甚至日本本身的停滯不前，我認為都是因為「確認」。所有事務都要一而再、再而三確認後才能推進。謹小慎微不間斷敲著石橋，結果敲過頭把橋敲壞了。明明已經敲了又敲，確定石橋能讓人安全過河，還是不相信，最終仍不過河。敲著石橋過河後，又有其他石橋。不斷投入時間精力進行修正或為了通過做準備，拖累了速度。歷經層層確認修正，早就面目全非，已非最初的概念，不明所以。

除了「製作」之外，廣告耗費大量精力在「通過」這件事上，作業是為了讓前輩、上司、其他單位同事和業主等「通過」方案。投入精力的比率「製作：通過＝五比五」算是好的，有時甚至到三比七、二比八。其他領域的創意人則是七比三或八比二。如果是獨力創作的藝術家，還可能是十比零。

製作廣告的人不可能贏過花更多時間創作的人。對世上的人來說，作品皆平等。無論是電影、小說、漫畫或廣告，並列於相同的舞臺。一般人不會判定「這在廣告裡是有趣的」，所有表現形式都是廣告的競爭者。在這種情況下，將時間耗在「通過」，根本不可能勝出。這是我進公司以來一直抱持的危機意識。

這次我替參與者營造了「製作：通過＝十比零」的環境。相較於海報內容，我更注重打造讓他們自由表現的環境。還是新手時，我經常被要求自由創作，結果根本不自由，所以我更需要堅守自由。我們甚少有不受限、能發揮創意的工作。我小心翼翼創造能全力自由創作的舞臺。有年輕撰稿人認為：「能做有趣的東西，棒透了」，也有帶著恐懼與壓力投入製作的人：「這麼一來，失敗也沒藉口了」。平日工作可以找各種藉口，客戶要求修正、藝人東指西點、上司指示、前輩的方案、預算很少，諸如此類。這次所有責任盡皆在己，沒有能推託的理由。

(6)是為了打造更好的團隊所制定的規則。負責文字的撰稿人與負責影像的設計師，這種組合平衡又不浪費。人數少只能靠自己完成作品，責任感會變強。

(7)雖然主要是因為沒錢無法委託他人，但包含我希望他們憑一己之力完成一切作業的想法。廣告工作日漸細分，幾乎都是由多人來製作，這有好有壞。眾人共同參與製作，分不清是誰做的。因此，我特意要求所有作業要一手包辦，希望他們由此感覺這是「自己的作品」。

(8)是將廣告比賽放在心上。所有年輕文案撰稿人都嚮往的東京文案俱樂部新人獎，獎項規定必須提交五件作品。反正參與者要製作有趣的東西，不如以得獎為目標。獲獎不能當作終極目的，但得獎能讓新手有自信、放鬆心情，往更好的工作邁進。

我將規則告知年輕設計師和商店老闆，讓製作者選擇自己想負責的店家，A團隊負責日式甜點店、B團隊負責茶屋等，依此類推決定各團隊負責的店家。不知是因為恐懼還是創作的喜悅，他們看起來都比平常更賣力，誠摯投入製作海報。一個偷懶的人都沒有。

相關書摘 ►《迷路的廣告人》：在一字排開的獲獎大企業廣告中，我們是最不花錢的吧

書籍介紹

本文摘錄自《迷路的廣告人：認真做不正經的事，日本廣告界異類打造的街道、藝術和人生》，臉譜

作者：日下慶太（Keita Kusaka）

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

【作者介紹】

日下慶太（Keita Kusaka），廣告撰稿人，攝影師。1976年出生於大阪，現居大阪。大學時代以陸路旅行橫跨歐亞大陸，浪遊西藏、喀什米爾、內戰中的阿富汗等國後，進入世界第五大廣告公司「電通」任職。

【本書特色】

從東京、大阪到台灣，網路瘋傳，以海報振興大城小鎮的「商店街海報展」發起人，超幽默傻瓜魂打造不迷路哲學！

作者多次來台，舉辦策展工作坊，促成大阪新世界市場商店街與台南市正興街締結姊妹商店街，用海報讓這個世界元氣滿滿！

歷經日本電通東京、大阪反轉視角，深入「不用邏輯」、「正道無聊」的創意第一線，直擊創作能自由到什麼地步！

隨書贈送作者來台拍攝「一窺囧鏡」一組四張彩色精印明信片！

Photo Credit: 臉譜

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航