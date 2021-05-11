【影片】拜火教與巴斯人——對香港開埠初期的極大貢獻

圖文／影片：皮毛小知識

在銅鑼灣鬧市竟然有拜火教會堂？其實信奉拜火教的巴斯人，對香港開埠初期的建設有極大貢獻。

善樂施大廈及拜火教標誌。

拜火教在香港最大的印記就是位於銅鑼灣禮頓道101號的善樂施大廈，英文名「Zoroastrian Building」的「Zoroastrian」即是拜火教徒的意思。 大廈外牆與大堂都有明顯的拜火教標誌，商業大廈3至6樓屬於拜火教堂。這裡原址是一座於1931年建成的拜火教廟，到1990年代才重建成現在的商業大廈。

而在跑馬地黃泥涌道，還有一個拜火教墳場，墳場於1852年設立，門外寫有「此園內係巴士國人所建安葬本國之人」，牌匾上就寫有「Parsee Cemetery」。這個墳場於1877年開始，香港政府以每年港幣1元的象徵式租金租出，跟之後另一影片提過的香港會大樓一樣，享有999年租約。

跑馬地拜火教墳場

由於拜火教具奉獻的傳統，香港早期公共建設以至福利社會的形成，都有賴大量當時居於香港上流社會的巴斯人所貢獻。其實一些我們今天熟悉的名稱都和拜火教巴斯人有關，詳細可觀看以下影片：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex