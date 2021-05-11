【台漫】《CCC創作集》解散始末（上）：給八位編輯一份有名無實的賣身契

文：吳平稑（經營漫畫IG：格格俱樂部）

由於《CCC創作集》（以下簡稱《CCC》）四年期前瞻計畫預算於去年底到期，又延展到今年4月底，原定應將預算轉換在文策院之下，但卻因院內疏失，預算未到位而有裁撤編輯部的可能。在各界經過兩個月來意見交流下，最終仍未能挽回解散的命運，編輯部也於到期日前正式在臉書粉專與讀者告別。

然而，外界質疑的是，《CCC》歷經多年政府公部門下的經營，2019年從中研院轉到文策院，會因為執行單位的轉換而有漏編預算的可能？何以文策院於2020年9月公開發表的110年度（2021）預算書中，有提到《CCC》的前年成果，卻沒想到編列今年預算？不免讓人疑問，這或許不單純只是決策者忘記，還更可能是刻意忽略？

CCC編輯部解散始末

整起事件可以回溯到《CCC》全面數位化約七個多月之際，3月5日在噗浪偷偷說功能中悄然傳出停刊相關言論，引發台漫讀者與創作圈的關注。（編輯賴萱珮也向媒體證實，3月初就接到裁撤通知）事件發生突然，各界疑惑湧至，於3月10日，民進黨立委賴品妤與時代力量立委王婉諭，也對此質詢了文化部長李永得、文策院董事長兼院長丁曉菁，兩人回應「都能保證做到」以下四點要求：

文策院務必和作者、編輯和相關工作人員召開說明會，未來方案、走向、規劃一律透明化 現有平台上所有簽約作品，都必須順利連載完畢 務必保障創作者與編輯的工作權益 未來在引入新資源時，也務必確保作品品質

於是，針對第一項要求，丁曉菁董事長於3月22日請來「作者、編輯和相關工作人員召開說明會」，然而本次說明會原本為「非公開」性質，在創作者小戊與文策院公關處聯繫後，當天說明會於是有了影像紀錄，也有熱心網友做的逐字稿。

在這長達兩個多小時的說明會中，丁曉菁確有提出「針對漫畫產業」的未來走向，主力在「漫畫媒合平台的國際化、多語化，並開放給民間出版社」以及「跨域開源、IP變現，漫畫作者在企劃階段即開始尋求跨域、市場對接的可能」這兩點上，並強調擴大《CCC》數位平台B2B功能，而非僅是現在的B2C。會中，今年2月才上任的內容策進處異業合作組謝一麟組長也向與會人保證，今年4月底前有簽約的漫畫創作者，都能保有在《CCC》平台上的連載，也算是回應賴委員的第二項要求。

然而，關於以前瞻計畫定期簽約的八位編輯，丁曉菁在會中也表示，希望由文策院於2020年自文化部接管的「台灣漫畫基地」來承接其去留。會後文策院3月26日的公開新聞稿也表示，會以該基地下的「漫畫基地暨數位平台營運管理計畫」來重新聘僱，工作內容為與簽約漫畫家繼續合作，並在基地提供作者諮詢服務。另外也有預定一場4月中的「CCC創作者諮詢會」，但無公開的全場文字影像紀錄，故無法釐清文策院後續確切的解決辦法（據與會人士透露已於4月19日舉辦）。

不幸的是，《CCC創作集》最後仍於4月29日晚間10點發表解散聲明，惹得賴委員形容文策院是「騙殺台漫」。文策院也緊接著於同日晚間12點半官方臉書表達遺憾，並聲明：「《CCC》平台也會持續推出精彩的原創漫畫，文策院更將投入資源企劃行銷打造《CCC》平台這個品牌！」

但根據編輯賴萱珮解散後對媒體表示，文策院提供保障工作權益的方案，除了沒有提及《CCC》，還因平台發展方向調整，不打算開發原創台漫。（編輯繼續工作的方案有三：「依原有模式簽約續聘至今年12月底」、「轉為外包人員」、「自投履歷到文策院開出職缺，亦即轉為文策院內員工，負擔原本沒有的工作」。）

因此，一個與文策院聲明大相徑庭、無法開發原創作品的工作約，儘管試圖保全八位編輯的飯碗（也就是賴委員的第三項要求），卻因工作內容模糊、沒有原工作項目，最後也只是一份有名無實的賣身契。

然而，何以文策院要冒這麼大的風險，堅持調整《CCC》現有開發作品的狀態，而不從善如流呢？

活化史料的公眾性任務意外成為「優質台漫」

首先，我們可以來看看《CCC》的發展與定位，來了解其在公部門體制下會遇到的困境與難題。

《CCC》原先隸屬於中研院數位典藏中心，承接國科會為期五年的數位典藏國家型計畫，目的為台灣史料與檔案的數位化與各種再製，靈活運用推廣給民間。雜誌自2009年每年出版四本，前四期印製約3000至5000本不等，於同人場免費發放，皆一掃而空，第五期後則委外商業發行。

根據計畫負責人黃冠華（後轉任文策院內容策進處內容開發組組長）2011年的看法，《CCC》是為了活化史料、讓更多民眾易於吸收。也因此，最一開始，「漫畫」被視為一種消化嚴肅資料的「手段」，是具有「直白易懂」特性的「傳播工具」。也就是說，「漫畫」事實上並非《CCC》的主菜，真正重要的則是那些被再次詮釋的「文史資料」，也因此不是純刊載漫畫的雜誌。此外，對編輯部而言，「優秀」的作品應當是能活化史料的漫畫，漫畫本身的形式發展只是順帶的結果。

然而，這個偶然的計畫，也因為在台灣漫畫較為疲弱的時刻進場（2000年代發表的台漫雜誌多半活不過三年），以公家部門的資源，帶給漫畫家較高額稿費的合作，使得《CCC》也意外身兼了「挖掘本土漫畫作者」的寶地，並給商業出版社豎立了一個行情價的典範，成為台漫的品牌之一。而當時的編輯部或許也因熱愛漫畫，在無市場壓力之下，能更專注在編輯工作中與作者的關係建立，認真培養了一批呼應讀者需求的作者，像是AKRU的《北城百畫帖》兩集賣破5萬本，雜誌本身也都有數千本到萬本的佳績。

但《CCC》的暢銷究竟是因為漫畫有趣，還是因為主題內容的特殊性而有了商機？不同的讀者有不同意見，不過，商業的成果是眾所周知，部分作品也獲海外獎項（搖滾貓的《無名歌》第1集獲日本外務省國際漫畫獎優秀賞等），也有作者因此在海外發展，漸漸延伸出《CCC》連結「優質台漫」的印象。

官方挹注資金的雙面刃

不過，因為公部門的計畫執行，勢必有期程起訖的問題，2012年年底國科會計畫到期，《CCC》在發行了10期後，也由過去協助商業發行的蓋亞出版社接手，與中研院持續合作，並請領文化部補助製作出版，持續發行到第20期後，因銷售量從最高峰的一萬多本下滑至3000本，最終於2015年停刊，以「活化史料」為目的的「第一季」正式落幕。

我們會看到，雖然《CCC》過去熱賣，有因出版社商業策略調整的加持，以「漫畫人文誌」的定位取得市場成功，但事實上在獨立製作後，仍不敵銷售量的問題，黯然收場。這也說明了，漫畫發表活動的本質，要面對的仍是市場中的買賣關係，要負責的對象是讀者，無論受眾多寡、作品品質優劣，成本未能回收的作品，也只能適時停血，再覓良機。

2016年後，蔡政府上台，文化部由鄭麗君主導，開始了積極發展台灣文化的計畫，《CCC》的史料結合漫畫的特徵，也令身為漫迷的前國會議員助理焦佳弘懷念，決定四處奔走請求復刊，與文化部的需求一拍即合。但因為文化部計畫，仍帶有公部門期程的特性，預計發行24期，並從季刊轉型成月刊，看效益延續計畫與否。於是自2017年後到2020年紙本停刊數位化，文化部每年補助2、3000萬，為的是延續漫畫國家隊的戰略。

所以，無論《CCC》交出的銷售成績、點閱率如何，無論《CCC》的作品是否有獲各大獎項、海外讀者的肯定，只要以公家單位的預算支撐，所負責的對象就不純然是市場與讀者，因為營運的資金來源並非來自產品的收益，而是人民納稅錢，由為保政治生涯的決策者決定刊物去向，這也成為這份刊物無形的雙面刃。

況且，這個紙本刊物的「第二季」，為了呼應外界對台漫商業效果的期待，從單純活化史料，轉向了另一個目標——說出台灣在地的好故事（另外也有產業深入報導等，更為面向漫畫本身而非史料，並積極執行科技跨域發展）。這更為寄於公部門之下的《CCC》埋下另一個隱憂。

「好作品」的定義與官方性質的衝突

原本，史料的靈活運用，是將漫畫放置在「工具」的性質上，目的則是具有公眾性的文化教育意義，因此編輯選擇創作者，目的都在於創作者是否能勝任活化史料的工作。然而，「說出台灣在地好故事」的定位，則緊扣了漫畫重要卻非必要的特質之一，即為「故事的創造」。這一定位除了「台灣在地」之外，「好故事」的定義是因人而異，且依類型有別。但復刊後的編輯部僅8人，對比日本商業雜誌編輯部動輒幾十人，負責類型較專一（如專營熱血少年或青年向等），《CCC》要著手應付各種類型的故事，或許也無法全面，公部門應有的公眾特質也容易受到質疑。

雖然，計畫負責人黃冠華復刊後在2018年受訪時提到，經過第一季20集的6年時間，讀者已經從高中生看到研究所畢業，希望第二季能走向「大人風格的漫畫」，讓台灣漫畫不只侷限在8到16歲的少年漫畫階段。題材方面也會以中研院研究為主，但較第一季多元，融入自然科學內容。但仍不免有人質疑，《CCC》的作品仍過於冷門文藝，甚至以「文青漫畫」稱之，需要更為通俗商業化。這樣的懷疑，也更凸顯《CCC》因為公家屬性不能迴避各方意見，而可能需要考量與自身經營風格牴觸的看法。

再來，以公部門單位身分「直接」定義故事的「好壞」，不免也會落入評選機制的「公正性」與「法理」問題。尤其，數位化後分類也更多，主題也不再受限中研院研究。因此，若我們假設，今天有部作品客觀的在圖文技術上都極為優秀，堪稱是「台灣在地好故事」，但因為內容強烈批判了當前政府文化政策的問題或諷刺了決策者，那身處於文策院底下的《CCC》還能接受該作品的投稿嗎？若以民間私營的刊物來論，可以不符本誌風格拒絕，但以《CCC》當前定位，若不接受，是否有「言論審查」之嫌？又若接受，是否有損公家部門的形象？

《CCC》作為公部門的刊物，也隱約讓創作者感受到，公眾有對公部門的期待，某些題材是禁忌。因此，某種程度上在公營體制下，以「創作」為目的的刊物，是不可能有「高度的自由」，這也與漫畫的創作本質相抵觸。

這就不難理解，以「中介整合」為扶持文化產業手段的公家機關——文策院，為何需要調整《CCC》的營運策略。因為編輯的「決策」角色所帶有的「審核」意義，是公部門無法給公眾交代的；這也是為何各種「創作計畫」在申請政府補助時，都須通過「第三方專業人士」的審查團隊核可，才具法理性。

但難道因為公家性質遇到的開發作品難題，就該讓《CCC》的八位編輯強硬退場？

※對本文有任何指教歡迎直接來信至作者IG，若理解有誤也歡迎相關人士來信舉正，謝謝。

參考資料

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航