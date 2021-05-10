在海外教廣東話，因語言可以是最佳的使者

香港人移民日多，自然有在外地教授粵語的需要和經驗。除了教導子女外，有時也和身邊朋友閒談，互教一兩句母語。

我第一次教廣東話，是在2007年參加慕尼黑歌德學院的暑期德文班上。那時第一次與不同國籍的同學上課，又驚又喜，對在本地中學讀書的我，是難得的體驗。班上有位身材肥胖的墨西哥同學，名叫安德斯，他第一課開始前坐了在我旁邊，然後他問從哪裡來，並叫我教他一句母語的粗口，以後打招呼用。我很少說髒話，但既然外國人有心學，那就跟他分享吧。於是我教他說廣東話四字經，他很有心的抄下那幾個字的拼音，然後不斷重覆，並請我矯正他。接著，他禮尚往來，教我墨西哥國罵「chinga tu madre」。我也不敢怠慢，在新帶來的筆記本上抄下這佳句。結果在新簇簇的筆記簿上，未寫下任何德文，就先寫了兩句髒話。

那個年代，大部分港人還未有捍衛粵語的概念，不少也視廣東話為方言。在海外有人叫他們教幾句「中文」，他們或多選擇教普通話。這位墨西哥同學，到學期最後一天仍然記得這四個廣東字，我十分感動。我想，他回到祖家後，應該會不斷教人這句話，也令更多人知道香港的存在。

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同年，我也去了英國一所寄宿學校交流兩星期。那裡有約十名香港學生，除了一位在當地土生土長，其他都是長大後才過去的，所以平常他們多以廣東話交流。有次在宿舍內和一群學生看球賽，有球員把球射到離地萬丈，我就用廣東話跟身旁港生說：「嘩，呢球炒飛機喎！」誰知另一旁的英國本地生聽到，立即指著這名港生，用英文跟我說：「Yes, that guy likes to da fei gei!」然後一群學生笑作一團。我立即問這些港生：為甚麼這些英國同學會這麼地道的廣東話，肯定是你們教的吧？他們點頭不語。我心裡很敬佩他們，因為他們就算離開維港幾千里，都不忘獅子山下的文化，以及辛勞養育自己的父母成長的地方，還把粵語傳授當地人。這些香港同學，大學畢業後多回港工作，更引證這份對香港的感情。

我相信這群「鬼仔」，就算把寄宿學校的所有學科都忘掉，十多年後的今天一定還記得「打 fei gei」這句粵語，說不定今天遇到眾多的BNO移民，第一句就問他們：「Have you 打 fei gei today？」教這些港人暖在心扉，體驗到英國人的熱情，比英國首相說一百句更有效。

這兩件事令我開始反思廣東話的價值，也令我決定多向外地人介紹香港和我們的文化。今天在外的港人，不要少看自己茶餘飯後教當地人講的幾個單字，它們可以是最佳的使者，讓人了解到爐峰之美。

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