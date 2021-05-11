【台漫】《CCC創作集》解散始末（下）：沒有足夠人力的平台，如何持續深化影響力？

文：吳平稑（經營漫畫IG：格格俱樂部）

創作者需要的編輯特殊能力

從3月22日的公開諮詢會上，我們會看到，整體來說剛離職的這八位編輯，帶給眾作者不少安全感，像是漫畫家Kokai提到：「以前的編輯可能就是他幾乎不會改動什麼東西，然後也不會給意見，但是現在的編輯他會給我們一個很好的意見，然後修改的方向，可以跟我們討論故事。」《閻鐵花》一作剛授權電影改編的漫畫家常勝，也在會中說：「我覺得《CCC》目前的這八位，他們是給我、屬於給我很多幫助的那群人，並不是扯我後腿的人。」若再看到3月13日由台北市動漫企劃人員工會舉辦的「第三次台漫衝擊」論壇中，與《CCC》合作的原作家楊双子提出，「《CCC》編輯還具有協助找歷史專業資料的能力，這並非一般商業出版社容易做到的」。

綜合以上言論，不難看出這八位編輯與創作者們建立了深厚的合作關係，而且還有較為特殊的能力——專業史料查找。雖然編輯部在《台漫不死》（2018年5月出版）的訪談中提到，他們在技術問題尚未有太多著墨，僅就劇情合理性看待之，並以直覺來看待分鏡好壞，顯見編輯部對漫畫技巧或許沒有深厚的背景知識。但不可否認的是，在維繫創作者關係上，他們的專業是受到合作者肯定的，並從中累積了至少四年的寶貴經驗（從復刊開始）。

當然，無論在哪個機構，人事皆有更迭，這八位編輯並非《CCC》的唯一，但能讓他們全力專注在「支持創作者」的角色上，刊物的穩定性絕對是主因。正因為《CCC》由政府補助開辦，若是多年期程有可預期性，無須面對市場的變動，專注在尋找作者與聯繫溝通上也是可以想像的；但當期程尾聲到來，上頭又無預算，那他們手邊的作品只能停擺，等待確切消息才能繼續營運，穩定性全無，編輯部也只能空轉了（如同消息一出後的3至4月份底）。

而這次的危機更證實了，創作與編輯人才的育成難以靠政府「直接」產製灌溉，仍需要有具規模的市場經濟來支撐，政府能做的僅是協助的角色，舒緩產製者與市場硬幹所帶來的風險。而市場規模的擴張，也只有多年產製者不停地嘗試，才有機會養成。

於是，我們就該問，文策院若有調整《CCC》營運方向的計畫，為何沒有與這8位深受創作者信任的編輯，作職務轉換的討論呢？

文策院內部溝通不力？

事實上，今年2月初，事件爆發前一個月，《CCC》的兩位主要負責人，文策院容開發組組長黃冠華與數位平台負責人陳宏睿，接受了《鏡週刊》的訪問，陳宏睿便提到，當前階段免費線上閱讀的《CCC》，在未來會朝商業運轉邁進，到一定程度時會嘗試不同的營利模式，包括打賞、訂閱制等。而黃冠華也有提到，希望藉由漫畫角色及圖像串聯動畫、影視、玩具等周邊產業。也希望台灣漫畫能跨域快速擴張，並透過授權提升創作者的收入結構。

兩位負責人開出的，無非也是希望能讓《CCC》與市場有更好的對接，讓《CCC》能較無痛的與殘酷的市場對決，並藉由跨域合作實質改善創作者的收入困境，使穩定的產業鍊能夠生成。而這種商轉的計畫應與文策院的建院目標一致，也是一種經營方向的策略調整，屆時的編輯部公家屬性也仍會受到質疑，必然會再度面臨到編輯職務的調整與工作合約的轉型。

但諷刺的是，去年9月應當知道已無《CCC》年度預算的文策院董事長丁曉菁，今年2月以前卻沒有與兩位負責人討論解決辦法，仍讓他們對外描繪《CCC》願景，按理有六個月可以好好談，中間是發生了什麼事？況且2019年就已轉進文策院，經過兩個年度的熟悉，負責人怎麼可能不懂其中的行政眉角，漏列預算？又為何編輯賴萱珮提到，文策院在3月26日發新聞稿說有解決辦法後，卻是過了兩週才與編輯說明？

顯然文策院與《CCC》專案項目的溝通出了問題，這「不應該」也「不可能」只是辦公室不同而有隔閡。其怠慢衝擊了不只八位編輯，也影響了編輯手上至少100位漫畫創作者，甚至還可能浪費了以人民公帑建置的、上線不到一年的《CCC》數位平台（粗估至少約有1000萬的建置與維修）。尤其現在的數位平台，也與多家商業出版社媒合（長鴻、大辣、黑白文化等），以免費收看創造聲量，為這些民間出版社分擔養平台的風險，為其創造商業利潤，怎可能有與民爭利的問題？

應從寬與編輯協商CCC經營策略

台灣漫畫過去在國民黨威權政府下，除了大環境言論自由的受限，還有漫畫審查制度對內容的荒謬規範，雖不能說完全是扼殺台漫的主因，但對漫畫產業有的負面影響是不能忽略的。而現行的政府承擔著這過去的歷史錯誤，對台灣漫畫理應有更開放的支持來協助，應當從寬從簡、對創作者與相關從業人士更友善，但在面對《CCC》轉型外放的處理上，確實是過度粗糙。

文策院在提出經營策略調整的確切方案之前，本就應該與編輯商討轉型策略、商轉期程（至少在預算到期的六個月前就該主動提出商討，而非僅是因漏列預算，就給一個毫無協商的裁撤通知，何況去年8月數位平台才剛上線！怎可就此裁撤？）。文策院也應該保留時間讓編輯與創作者妥善溝通，如此也不至於打壞原本編輯創作者與院方的信任關係。

正因為之前沒有討論，後續的工作內容就不應有變動，需要給予適合的時間討論轉型的問題。也就是說，4月底的預算到期後，原本就應保障「原工作內容」至少一至兩年，以消化簽約作者與洽談中的作品執行時程（總不能讓前置期的成本都浪費了），期間若有新投稿，編輯仍可持續開發作者，從完整作品企劃初期就與第三方出版社媒合，並由出版社提案給文策院，由其資助完成作品，以達媒合目的。

如此，讓官方單位下的編輯能夠從「裁決計畫」如同評審的角色，轉型到「協助、建議、改善作品企劃」的諮詢性角色，既能避免公家機關審核的程序正當性問題，也能保有其專業發揮的可能性，不至於浪費四年多的人才育成。

而若《CCC》平台上的作品質優有商機，自然民間商業出版社可以就原編輯部的開發結果，提案處理續集，逐步解決公部門選題的難題，但這至少也需要兩至三年時間將平台轉型成媒合性平台，並重視與原編輯部透明、密切的溝通。（而與海外廠商媒合授權事宜，則須再增補人手辦理。）

解散了之後？

但看目前的態勢，八位編輯也已解散，與院方的信任幾乎蕩然無存，再回鍋到《CCC》或許也無法如預想的執行任務，創作者也無所適從。雖然目前聲明保證20位簽約作者權益（14位議約中的仍須單一對談），但再看文策院釋出的漫畫相關職缺（於5月6日查看），也僅僅兩個員額，內部如何以微少人力，處理原本應該是八個人的工作份量，恐怕非常困難，也難以達到賴委員3月10日的第四項要求（未來在引入新資源時，也務必確保作品品質）。

文策院也於官方臉書持續說明會再跟編輯同仁討論適合的合約方案，但若看到4月中諮詢會不公開的情況，也難說這些編輯會相信院方的誠意。也還希望文策院董事長丁曉菁能有魄力[1]，既然在3月22日的說明會上表示對台漫有心，那是否應該在程序方面能夠盡量公開透明？達到人人參與的「公共性」？各種諮詢會是否也能具「開放性」？

當然，台灣漫畫並不只有《CCC》，以斷代史觀來看待也有簡化台漫發展史的可能，台灣仍有許多不符合公部門調性、孤軍奮鬥的創作者，在各個角落發光。甚至也有作者靠著自己的力量，直接將作品發表至海外的作者（如5月12日將在日本《Comic Beam》雜誌連載的高妍）。《CCC》的存在與否，不應該毀滅台灣作者的創作意志，創作者生計重要，但創作的慾念更重要，在此仍舊鼓勵創作者堅持自己的理想，如同《JUMP》編輯部所言，「養成自己想畫的東西」，就能為台灣漫畫帶來福氣！

至於橫跨十多年、紙本停刊兩次的《CCC》，也因為曾經的輝煌打造了不少聲量，成為現存純台漫雜誌中，口碑較佳的倖存者，也最廣為人知（相比東立的《龍少年》、《星少女》粉專人數而論）。而我們也不能忽略聲量所帶來的讀者基數，雖然目前仍有人不認識《CCC》，品牌有提高能見度的需要，文策院也聲明，未來會持續投入行銷資源，強化「台灣漫畫大平台」的建構。

但一個沒有了編輯、足夠人力的漫畫平台，如何能夠持續深化品牌影響力？品牌服務的調整要如何鞏固原有的忠實消費者？看來，文策院公關處在寫稿的時候，還是讓內部人員先想想合理的續聘計畫、確切的轉型期程，並穩住當前預算危機，再來畫餅吧。

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參考資料

備註

[1]文策院院長一職，在前任院長胡晴舫2020年12月卸任之後，便由文策院董事長丁曉菁暫代院長迄今。而文策院在5月4日下午舉行第一屆第二次臨時董事會議，會中一致通過，由原KKBOX副董事長李明哲出任文策院院長，將於6月1日到任。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航