是怎樣的認知差距，讓王炳忠共諜案在法官眼裡「沒有明顯而立即危險」？

文：陳信仲

四月底，就在《經濟學人》宣告台灣是「最危險的地方」的兩天前，王炳忠、侯漢廷等人被宣判無罪。但台灣九死一生、戰雲密佈的社會環境，在外國媒體眼中看來的「危險」，在一審法官的眼底，王炳忠等人為中共發展組織的嫌疑，卻是「沒有明顯而立即危險」的行為。究竟對客觀環境的主觀認知差距要有多大，才可以得出如此南轅北轍的結論？

誠然，來自中華人民共和國的文攻武嚇、日復一日的軍機繞台、國台辦的恫嚇、習近平的「一國兩制台灣方案」，絲毫沒有對防疫得當的台灣社會帶來多大的干擾。但對國際政治有基本認識的人都知道，這是因為外在結構仍然撐住台灣的安穩日常，如果仗勢太久、失去警戒，客觀形勢改變以後，民主台灣是否保有一朝一夕的安穩，實屬未定之天。

因此防微杜漸，或者說如此危險境地當中，國安意識理應是上至行政當局、下至販夫走卒都必須具備的「通念」。然而這樣的「通念」果真不適用於「超然獨立」的法官身上嗎？

或許，共諜案第一審竟然得到無罪的結果，相關專業人士會歸諸於刑法本身的審慎性質，證據若不能充分證明因果關係則傾向無罪推定；但法官對涉嫌共諜案的當事人，在其言論與行為上明顯親中的傾向、頻繁在中共宣傳節目上發聲一事，竟逕自認定為沒有明顯而立即的危險，《國安法》的適用違反比例原則。

試問要到怎樣危險的境地，才可以「適當」地適用國安相關的法律？親中領導人簽下和平協議的那一刻？抑或是解放軍策動內應、搶灘成功之時？

Photo Credit: 中央社 立法院會31日處理反滲透法草案，新黨發言人王炳忠（左3）、不分區立委候選人陳麗玲（左）等人到立法院外抗議，表達反對立場。 中央社記者張皓安攝 108年12月31日

政治、法律判斷的思維慣性與思想誤區

作為曾經的法律系學生，不得不想起的是幾個可能的原因，導致這樣明顯與社會觀感扞格不入的判決。

其一，是來自於黨國威權時期，基於人權侵害的經歷，導致對國安相關法律在適用上的忌憚。戒嚴時期，國民黨借用國安藉口實施濫權、濫訴產生了無數人權侵害的案例，在台灣民主化歷程中是不得不面對的課題。舉凡刑法一百條與《懲治叛亂條例》，導致遭到黨國屠戮、濫殺者不計其數。其後，法學界以「廢除刑法一百條運動」點燃制度改革熱情的同時，也對作為國家抵禦外敵、防堵內應的法律工具退避三舍。

對於當今的法律從業人員，在審判此類案件時，往往有「重蹈覆轍」的疑慮。然而在重視刑事訴訟中人權保障的今日，且罰則亦非動輒死刑的台灣社會中，這樣的思維慣性恐怕是因噎廢食，如同將洗澡水與嬰兒一起倒掉。

其二，是對於法官要獨立審判，並且要「超然獨立」的期待。不錯，正義女神的矇眼某種程度上也意味著對公正以外事物的無視，然而作為「身處台灣、活在台灣、受之台灣」的存在，法官對於事物的判斷真的能夠完全抽離於台灣社會嗎？

人對於自身利害、使其「如其所是」的地基（例如，在台灣的法官能夠依法判決，預設了「台灣」作為主權獨立的政治實體，是包含刑法在內的法律得以實行的前提），真的能夠淡漠如斯嗎？更重要的是，「應該」（sollen）嗎？如果這樣的思想誤區得以克服，或許在本次共諜案的判決上，就不會得出如此令人譁然的結論了吧。

其三，與前兩者或多或少有些關聯的思想誤區，是對「敵人」這樣的觀念的種種誤解、排斥、輕忽或者蔑視。某種意義上來說，也是當年為了反抗黨國威權留下的負遺產。在兩岸高度敵對的情形下，國民黨對全台進行了總力戰式的動員，在國民黨被民主浪潮席捲之後，「敵對」、「敵人」等等的概念，作為「威權遺緒」也被視為洪水猛獸。

諷刺的是，國民黨在國力懸殊的環境下，統一中國的夙願不得不仰賴對和平的無條件企求（亦即期待遭對岸被動統一）來實現，此時將對岸「敵國化」的判斷，也將被當成禁忌，又愈加貶損「敵人」作為概念的價值。可以說「敵人」及其相關延伸的概念（如禦敵、自衛、安全保障等），在台灣，無論進步保守都是嗤之以鼻的。

Photo Credit: AP / 達志影像 漢斯・凱爾森

區別敵友或將沈入海中？

許多人對於「敵人」概念的誤解，在於忌諱「將對方妖魔化」的印象，好像說別人是敵人，就代表對方在道德上既醜且惡。當我們說中國是敵國，就會有許多人跳出來反駁，要嘛反對全稱：「不是所有中國人都那麼壞」；要嘛從普世人權的層次上加以斥責：「中國人也是人」等等。

但對於「敵人」概念有深刻著墨，甚至將政治定義為「區分敵友」的德國著名（同時也具備爭議）法學家──卡爾・施密特（Carl Schmitt）， 他說，敵人本身是具體且實存的，意思是，敵人意味著不相容於我們的存在，甚至對我們造成存在上的威脅。時時刻刻威脅我們生存的，就是敵人，無論能否在經濟上合作、個別成員道德、文化素養的多寡。施密特還說，區別敵友的能力，是政治性的展現。如果不去區別敵友，消失的將不是政治性，而是一個沒有志氣的民族。

施密特對現實的判斷，儘管因為他本人後來的經歷與立場，被人質疑他支持獨裁（但多半是基於誤解）等，但他對現實的洞見，放在今天敵我意識薄弱、外在環境凶險萬般的台灣社會來看，確實是一帖認清現實的良藥、一個社會教育的良策。

台灣在地緣政治上的多舛命運，實在沒有多少餘裕給法官做出「台灣的國家安全與社會穩定仍安全無虞」的判斷。再不好好區分敵友、再繼續拘泥於虛偽的、矯枉過正的人權話語而不有所作為，作為防衛台灣民主社會的手段，法律這條防線在此次共諜案的一審無罪後，將產生怎樣的「破口」，恐怕並非能好整以暇的事態。

有趣的是，根據判決新聞稿，判決理由既認為王炳忠等人有參與組織、發表言論的自由，但又「斟酌客觀環境」不允許自由被用來破壞民主。這樣的矛盾，就不得不讓人想到施密特的論敵，在法律人印象中較好的漢斯・凱爾森（Hans Kelsen）。這位純粹法學的創始人、猶太裔的奧地利法學家，活在納粹崛起的時代，也曾對民主防衛提出他的看法。

在1932年的一篇論文《民主的防衛》（Verteidigung der Demokratie）的結尾，他悲觀地認為「如果民眾已經不想要民主，多數人就為了破壞民主而集結起來的狀況下，民主可以抵抗這些民眾、這些多數人並自我防衛嗎？」的問題作出了解答：不可以，因為作為民眾（Demos）的支配（Kratos），民主無法敵對民眾而存在。

他最後以一個奇特的比喻來為這個悲劇性的解答作結：

即使沈船，都要對她的旗幟保持忠誠，自由的理念是無法破壞的，越是沈淪，自由的理念就會以愈加強烈的熱情重生，我們應胸懷這樣的希望沈入海底。

然而命運給這樣忠於原則與邏輯的法學家開了個玩笑，1933年凱爾森在納粹掌權後被開除維也納大學的教職，最後落腳美國。後見之明看來，德國重獲民主，也不是靠德國人自身對民主的留戀，而是靠同盟國這樣的「外力」加以達成。

如果我們不加訕笑，嚴肅地看待歷史給凱爾森論文的「回應」，至少可以得出一個重要的命題，那就是：「我們該不該忠於自己的論證，即使實際上的後果難以接受？」 台灣該不該自恃安穩的局勢，將辨明敵人、維護安全保障的國安執法，看作「違反比例原則」的手段？超然獨立是否能挽救腳下流失的地基？我將問題交由在同艘沉船上漠然接受水淹過膝的一審法官們。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航