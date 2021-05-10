德國人對中國和香港議題有甚麼看法？

有人問我：「德國人對中國議題和香港議題有甚麼看法？」我說：「老實跟你說，大部分我認識的德國人，都沒有任何看法。」

今時今日在德國提起中國，很多人只會想到因疫情而關閉的那幾間平常愛去的中餐廳，以及裡面的咕嚕肉和「香港湯」。以我和德國人接觸的經驗，他們不會去留意遠東的時事，但對他們認識過的東亞人卻有很深的印象和感情。尤其是對他們友善的，他們都會終身難忘。德國人或較慢熱，卻恆久珍重友誼。

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每次認識德國人，跟他們說自己來自香港，他們都會跟我提起認識的香港以至東亞人：大學時同宿舍的台灣同學、在美國交流時廚藝了得的香港宿友、舊公司來自澳門的軟件工程師。然後他們都會侃侃而談，跟你說這些舊友的趣事：那年那月，在宿舍一起喝到天光，又曾相約到南德博登湖旅行，在那裡騎單車四天三夜；那個打扮樸素的澳門人，如何花了兩小時耐心替他修電腦，使他可以順利完成工作。就算沒有亞洲朋友的德國人，都會樂於告訴你他的好朋友曾經來過東亞旅行，又或者這些朋友曾在香港工作。「你是香港來嗎？真好，我最好的朋友曾在那裡大學交流過呢。」是常聽到的回應。

許多德國人，不會有興趣知道香港政治誰是誰非、中歐貿易協議對德國有何影響，他們在乎的，是與人細水長流的感情。在德國生活的你，有德國朋友的你，就是別人對香港的印象。正如影星河國榮當初選擇來港發展的原因，就是從澳洲大學的香港室友中，首次聽到粵語流行曲的優美，以及這些港人對他的熱情和友好。

所以怎樣才能令德國人認識香港、關注香港？正是從自己做起，善待身邊的人，與他們分享家鄉的文化。就在這一刻起，香港就進入對方的心裡。

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