藍營批評G7挺台，卻要把台灣綁在「一個中國」的十字架上，任憑中共處置

文：黃澎孝

七大工業國組織（G7）與歐盟5日結束在倫敦的外長會議並發表公報，揭示G7就中方迫害人權、支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇與世界衛生大會（WHA）等，達成了「六項共識」。

更值得注意的是：G7外長會議公報在「東海與南海」項目中表示，G7「重視台灣海峽和平及穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題」。這是G7首次公開提及台海議題。幾乎在同一時間，法國參議院以304票贊成、0票反對，一致通過支持「台灣參與國際組織工作」的決議案，極具歷史意義。

G7的這份公報，看在中國眼裡，當然是極度刺眼難容的！因此，中國外交部發言人汪文斌5月6日，在例行記者會上，氣呼呼地指責G7外長會議「對中國進行沒有事實依據的指責，公然插手中國的內部事務，搞開歷史倒車的集團政治，這是對中國主權的粗暴干涉」。

其實，中共的這番反應是可以理解的。因為，中華人民共和國自從在聯合國取代了中華民國席位的同時，還運作聯合國大會通過了一項編號為「2758號」的決議案。該決議案的主要內容是：

恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。

中共再根據該「決議案」，建立起所謂「一個中國原則」的三段論述：

世界上只有一個中國。 中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。 台灣是中國領土不可分割的一部分。

換言之，中共的「一中原則」就是要把台灣的一切對外的國際關係通通都切斷，把台灣鎖進「一個中國」的牢籠裡，讓「兩岸問題」成為所謂的「中國內政問題」，這樣他才可以為所欲為地「關門打狗」。

Photo Credit: 中央社 法國參議院6日晚間全數一致通過「台灣參與國際組織工作」決議案，具有歷史意義。參議員紛紛表示台灣參與國際組織將有益於法國以及全球的合作與交流。 中央社記者曾婷瑄巴黎攝 110年5月6日

令人不解的是，G7及歐盟這項支持台灣參與WHO等國際組織的共識，以及對於台海和平的關切，卻也遭到藍營政客的強烈批評。國民黨立委許淑華竟在政論節目上提出：

我們很希望在這種軍事的言論上面，盡量不要去提及台灣比較好。

更離譜的是，國民黨不分區立委葉毓蘭居然比中共外交部的發言人「更猛」，她直批G7的挺台主張是「詐騙集團的話術」。更與世界潮流和台灣主流民意背道而馳的是前總統馬英九，迄今還在出席「兩岸重開機、疫後新契機」的研討會上，叨叨唸唸什麼「原汁原味」的「九二共識」。

這次陸委會總算明快反應，直指馬英九倡議的「九二共識」，在北京當局的定義下，僅剩下中華人民共和國的「一個中國原則」內涵。尤其「習五條」提出「一國兩制台灣方案」後，「九二共識」更被定調為追求統一的「一個中國原則」。

換言之，所謂的「九二共識」，經過這近30年來的爭議與驗證，中共已經赤裸裸地露出了欲藉「九二共識」之名，將其「一個中國原則」和「一國兩制」加諸於台灣之上。好把兩岸問題當成中國內政問題，而排除國際社會的介入。這樣豈不等同是把台灣綁在「一個中國」的十字架上，任憑中共處置了嗎？

沒想到，如今除了G7，甚至於連歐盟都跟著美國起舞，不但公開對兩岸關係和台海問題指三道四，還公開揚言支持台灣加入一些國際組織。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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