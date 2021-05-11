耶路撒冷衝突：以色列警隊圍攻阿克薩清真寺，造成200名巴勒斯坦民眾受傷

編譯：吳宗宜

阿克薩清真寺爆發衝突

5月2日，以色列最高法院下達判決，要求耶路撒冷謝赫賈拉區（Sheikh Jarrah）其中的4個巴勒斯坦家庭，在6日前與猶太屯墾者就其房屋所有權（該房屋為巴勒斯坦人所擁有）達成協議。巴勒斯坦家庭稱，這是迫使他們從巴勒斯坦的土地上搬離，使該地區成為猶太屯墾區的行為。

另一方面，耶路撒冷地方法院前不久裁定，儘管世世代代都居住在此，但有6個巴勒斯坦家庭必須在5月9日前撤離謝赫賈拉。

如上所述的情節，幾十年來，雖然巴勒斯坦人一直在抗爭，但強迫遷離巴勒斯坦人已成為以色列的常態。

謝赫賈拉區的居民絕大多數是巴勒斯坦人，但該社區附近還有一個猶太人的宗教聖地遺址，其為古代大祭司正義西蒙（Simon the Just）的墓。

數十年，猶太人來一直想佔據謝赫賈拉區，將此變成猶太人為主的地區。不過，此地是相對富裕的阿拉伯中產階級人口聚居的社區。

目前該區爭議的問題中心，是這些巴勒斯坦家庭的房屋所在地，是否在1967年之前，由約旦政府控制時期便合法擁有的土地，還是該土地在那時已屬於另一個猶太信託基金？該基金在鄂圖曼帝國時代，於1876年從阿拉伯家庭合法購買了大量土地。

1948年至1967年之間，該社區的大部分地區在約旦控制下，猶太信託基金將其土地所有權出售給了猶太屯墾者，但那些阿拉伯家庭依然繼續留在此地，並向法院提交了文件，質疑該信託基金購買土地的過程有爭議。雖然以色列法律承認居住該區的巴勒斯坦人的私有財產權，但人權組織已證明，在以色列法院裁判下的相關案件中，巴勒斯坦人經常敗訴。

法院的判決使巴基斯坦人不滿的情緒升溫，該社區有許多巴勒斯坦家庭恐因長期的法律訴訟敗訴而遭到驅逐。目前在穆斯林齋月期間，緊張局勢在耶路撒冷和被佔領的約旦河西岸愈演愈烈， 5月8日夜間在謝赫賈拉區爆發了衝突。

以色列警隊在聖城日（Quds Day，耶路撒冷日）前夕，在阿克薩（Al-Aqsa）清真寺襲擊抗議的居民，炸傷不少穆斯林信徒。根據巴勒斯坦紅新月會的報導，在耶路撒冷約有200名巴勒斯坦人受傷、88人住院，許多傷患頭部和眼睛受傷，此外也有至少17名警察受傷。

根據《中東之眼》報導，在爆發的衝突中，信徒受到警方橡膠子彈、催淚瓦斯和閃光彈攻擊，他們則以石頭和玻璃瓶投擲以色列士兵反擊。

阿克薩清真寺的負責人基斯瓦尼（Sheikh Omar al-Kiswani）呼籲以色列警察停止攻擊並撤出清真寺。

警方發言人則表示，「將對任何暴力行為、暴亂或對我們官員的傷害作出反擊，並努力尋找肇事者並將他們繩之以法。」

阿克薩清真寺是世界上穆斯林第三大聖地，猶太人稱該地區為聖殿山（Temple Mount），稱其為古代兩個猶太神廟的所在地。

1967年阿以戰爭期間，以色列佔領了阿克薩清真寺所在的東耶路撒冷，並於1980年吞併了整個城市，此舉從未得到國際社會的正式承認。自1980年以來，以色列軍隊一直在嘗試以多種方式更深入約旦河西岸並佔領整個地區

各界譴責以色列當局

聯合國人權事務高級專員辦事處（U.N. High Commissioner for Human Rights）發言人科爾維爾（Rupert Colville）表示，雖然1967年以色列從鄰國約旦手中佔領東耶路撒冷領土以及約旦河西岸，但如果以色列驅逐該地區的人，將違反國際法的義務。他說：「我們呼籲以色列立即停止在包括謝赫賈拉區在內的地區所有強迫遷移，並停止任何進一步措施。」

美國國務院發言人波特（Jalina Porter）也表示，華盛頓對耶路撒冷的緊張局勢深表關切。她說：「在今後幾天的敏感時期，各方應該要冷靜和負責任地採取行動，以緩和緊張局勢並避免暴力對抗。這包括對東耶路撒冷巴勒斯坦人的驅逐、移墾活動、拆毀房屋和恐怖主義行為。」並表示許多被驅逐的巴勒斯坦家庭，早已世世代代生活在此。

歐盟、約旦和海灣合作委員會中的6國，也對可能驅逐巴勒斯坦家庭的舉動提出警告。

歐盟表示他們譴責了暴力事件、呼籲當局採取緊急行動以減輕目前耶路撒冷的局勢。歐盟發言人在一份聲明中說，「必須避免在聖殿山／聖地禮拜堂（Haram al-Sharif，註：雙方對該地區有不同稱呼）周圍煽動暴力行為，各方必須尊重現狀，各方的政治、宗教和社區領導人都應負起責任阻止進一步騷亂，平息動蕩的局勢。」

約旦外交部長薩曼迪（Ayman Safadi）也表示，約旦已經向巴勒斯坦當局提供了相關文件，證明謝赫賈拉地區的巴勒斯坦人是其房屋的合法持有者。他在推特上說：「以色列當局正在挑釁、侵犯巴勒斯坦人的權利，此舉是在玩火。」

Palestinians threatened with eviction in #SheikhJarrah are the rightful owners of their homes as documents provided by #Jordan to #PNA and home owners prove beyond doubt. As the occupying power, Israel is legally responsible for ensuring these ownership rights are protected 4/5 — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 7, 2021

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）也說：「屯墾者恐怖主義只會使我們更加致力於維護我們的合法權利，以終結以色列的非法占領，獲得自由和獨立，建立一個以耶路撒冷為永恆首都，且獨立、擁有完全主權的巴勒斯坦。」 他要求以色列政府對耶路撒冷目前升級的衝突以及襲擊負責。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也對該事件做出回應，他說：「堅決譴責對我們的聖地阿克薩清真寺的襲擊，以色列針對在齋月期間攻擊祈禱的無辜者是不人道的。」

卡達也強烈譴責這次襲擊，稱該舉動是對世界各地成千上萬穆斯林的挑釁，是對人權和國際協議的嚴重侵犯。

同時科威特外交部、埃及外交部和俄羅斯外交部也譴責了這次襲擊。

阿拉伯國家聯盟（Arab League）秘書長蓋特（Ahmad AbulGheit）譴責此事，他在一份聲明中說，該襲擊反映了以色列蓄意挑釁巴勒斯坦人的意圖。

伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Khameni）在參加聖城日的現場電視轉播活動時也說，「以色列不是一個國家，而是針對巴勒斯坦和其他穆斯林國家的恐怖基地。」更進一步表示，「對抗這種暴政就是和壓迫和恐怖主義抗爭，這是每個人的責任。」

而以色列外交部駁斥該指控，稱巴勒斯坦人將私人房地產權爭端升高到民族主義，以煽動耶路撒冷暴力。巴勒斯坦人則否定了這一指控。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航