【小說】《深夜的電話》：我想調查一些地方，讓我外借這顆顱骨一週吧

文：小酒井不木

顱骨之謎

如果不是富三的顱骨，被視為嫌犯遭到逮捕的富三繼母，將會即刻獲得釋放，這樣一來，被殺害的人又會是誰呢？是跟富三一起下落不明的津田榮吉嗎？

山中的骸骨

那是五月中旬，實驗室前院的毛泡桐嫩葉總算長齊的某個早晨。塚原俊夫口中的「P叔叔」，警視廳的小田刑警難得穿著一身便服，來到我們的事務所兼實驗室。小田刑警是東京附近，△△縣鄉下來的人，那座村子的小田刑警親戚家裡，發生一起事件，所以前來委託俊夫，請他解決事件。

距今正好五天前，△△縣XX村附近的深山裡，有兩名農夫去挖堀前幾年關東大地震造成的山崩處，沒想到竟然在一棵松樹的根部，意外發現一名十二、三歲的少年屍體。死者應該死亡多時，包裹在單衣裡的身體，一旁放著學校帽子的頭部，幾乎都化為骸骨，根本不知道是哪個地方的誰了。

兩個農夫嚇了一跳，跌跌撞撞地跑到F鎮的警察局，緊急通報事發的經過，警察局立刻派出三名員警，趕往現場調查。

被挖出來的屍體穿著紺絣的筒袖單衣，纏著黑色的兵兒帶，頭的部分包著擦手巾，繞到後方打結。掉落在頭旁邊的學校帽子，徽章無疑是來自XX村的小學，懷裡的零錢包空無一物，木屐烙著「草野」的烙印。

那座山位於XX村到F鎮的半路上，發現屍體的位置，平常好像是人煙罕至的地方。不過，聽到傳聞的村民們爭先恐後地聚過來，不久，得知死亡的少年，是村裡相當有錢的資本家——草野總三的長子，草野富三。尤其是他的母親到場後，表示衣服和木屐全都是富三的物品，雖然臉孔已經無法辨識了，如今已經沒有任何懷疑的餘地。

故事要回溯到大正十二年（西元一九二三年）的八月三十日。死亡的少年草野富三，跟同年級（尋常六年級生）的少年津田榮吉，各自從家裡拿走五十圓，就此行蹤不明。兩個人是連學校老師都束手無策的不良少年，過去也經常蹺家，不過偷走這麼一大筆錢，倒是很少見，有人表示看見兩個人一起前往F鎮，也有人說看到富三搭乘前往東京的火車，兩家分別等了一整天，終於了解他們不會再回來了，便分別派遣使者，命他們在九月一日早上造訪東京，前往可能的落腳處。

後來，就是那場大地震了。派去找兩名少年的人們、少年們，可能全都燒死了，再也沒有人回來，所以大家認為他們化為東京的塵土了。

然而，理應前往東京的富三，為什麼會死在這樣的深山裡呢？說不定另一名少年榮吉，也一起被山崩掩埋了，於是村民齊心協力，挖堀附近的土壤，終究是沒能發現榮吉的屍體。

為什麼富三會獨自來到這樣的深山呢？警察先傳來目擊兩名少年前往F鎮的人，仔細詢問，畢竟事情已經過了一年半，他的回答含糊不清，說不定兩人還是分別偷走家裡的錢吧。

於是警察繼續推測，從零錢包空無一物，以及脖子上纏著擦手巾，推斷富三可能被強盜帶進深山裡勒殺，再搶走他身上的五十圓。

不過，強盜又是誰呢？這種事也沒人知道，警察想要緝捕犯人到案，於是質詢富三家的情況，認為富三的母親涉有重嫌。

這是由於富三是母親阿房的繼子，警方推斷一定是她為了讓富三同父異母的弟弟繼承家裡的財產（父親已經於數年前過世），才會將富三帶到深山，將他殺害，聽說榮吉捲款逃家，便宣稱富三也拿錢離開了。

因此，警察將富三的繼母阿房拘捕到警察局，嚴厲地偵訊她。結果如何呢？繼母阿房坦誠自己殺害富三。

據說小田刑警與繼母阿房是表兄妹關係，他跟繼母見面與談話，結果堅信阿房絕對沒有殺害富三，都是被逼供的，他本來打算親自調查，只不過，由於職掌的關係，不方便涉入，於是來委託俊夫調查這起事件。

「我知道了。看來是很有趣的事件呢。」聽完小田刑警的話，俊夫爽快地說：「總之，我必須先看過那具屍體。我現在就可以出門，請您帶路吧。」

我們三人很快就搭乘火車，來到F鎮。一踏進警察局，小田刑警便說：「俊夫，你要不要見阿房女士呢？」

俊夫回答：「不了，我先調查屍體吧。看情況再說，有需要再跟她見面吧。」

屍體置於另一個房間。那是一具慘不忍睹，已經泛黑的骸骨，帽子、衣服等附屬品則排在一旁。俊夫先是拿起顱骨，端詳了一陣子之後，對小田刑警說：「要是有富三的照片，請幫我借一張。」

小田刑警離開之後，俊夫開始調查放在骸骨旁邊的附屬品。全都已經破損、腐爛了，俊夫十分小心翼翼地拿取，先是拿起帽子，套在顱骨上，尺寸剛剛好，甚至還有一點小。

俊夫不知道想到什麼，露出微笑將戴著帽子的顱骨放在一旁，接著檢查破損的絣織單衣。也許是想到什麼可疑的事，他歪著頭想了一會兒，隨後拿出手帳，畫出後面的圖，還如圖示，寫下一句話，「沾到泥巴的地方」。

後來，俊夫仔細地檢查木屐、錢包跟兵兒帶，似乎沒什麼可疑的地方，他並沒有在手帳留下任何紀錄。

就在忙東忙西的時候，小田刑警帶著富三的照片回來了。那是一張明信片大小的清晰半身照，沒戴帽子，長得一副狡滑的模樣。俊夫盯著照片看了一會兒，又拿起戴帽子的顱骨，兩相比較，接著把帽子摘下來，看來看去，不久，他總算對小田刑警說：「P叔叔，我想調查一些地方，請您幫我申請，讓我外借這顆顱骨一週吧。」

小田刑警立刻去申請，過了很久都沒回來。

俊夫憤慨地對我說：「大哥哥，鄉下地方的警察真不懂變通耶。這樣一來，我就不能進行真正的調查了。」

等了兩個多小時，小田刑警終於露臉了，他說：「我總算說服他們，可以借走了。」

小田刑警又接著問：「俊夫，你要不要見見阿房女士呢？」

「不用急著在今天見面。我更想去榮吉的家，去見他的母親。」

榮吉有五個兄弟姊妹，父親已經不在了，母親雖然是親生母親，不過她認為是富三害榮吉變成不良少年，十分憎恨富三，也是由於富三的唆使，榮吉才會帶走一大筆錢，她感到非常憤怒。

她還認為，富三之所以變成那樣任性妄為的孩子，全都是那個繼母的錯。那個繼母是惡魔，所以才會殺死富三，最後終於遭到天譴了，她不知道小田刑警是阿房女士的親戚，對著我們不斷痛罵阿房女士。俊夫沉默地聽著她的話，突然露出壞心眼的目光：「請問榮吉先生是跟富三先生一起離家出走的嗎？」

「當然啦，他都是被唆使的。」

「如果是真的，榮吉先生應該親眼目睹富三先生遭人殺害的情況。」榮吉的母親回答：「你怎麼會知道這種事？」

「我當然知道啊。如果富三先生慘遭殺害，榮吉先生就在一旁，表示殺人的是⋯⋯」

俊夫還沒把話說完，對方似乎已經聽出他的弦外之音，瞪大了眼睛，非常訝異。

「欸，你這孩子真沒禮貌。竟敢說這種話⋯⋯」說著，轉身就走進房裡了。

老實說，俊夫原本打算來借榮吉的照片，卻惹火他的母親，只好空手而歸。

在返回東京的火車上，俊夫對小田刑警說：「P叔叔，回到東京後，請您立刻通知報社記者，發一篇明天的新聞稿。內容是XX村的事件，經過塚原俊夫的調查，推測繼母並不是犯人，俊夫為了證實他的推斷，將復原顱骨。這是日本首次嘗試顱骨復原，不過俊夫一定能順利成功吧。結果應該可以得知慘遭殺害的少年長相，若少年並非富三，事件也許會朝向意外的方面發展。」

一直以來，俊夫從未炫耀過自己的能力，現在卻誇口表揚自己，這到底是怎麼一回事呢？此外，慘遭殺害的不是富三，而是另有其人嗎？

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書籍介紹

本文摘錄自《深夜的電話：藏在細節裡的暗號，小酒井不木的科學主義推理短篇集》，四塊玉文創出版

作者：小酒井不木

譯者：侯詠馨

日本科學主義推理小說家、醫學博士小酒井不木的偵探短篇集。

深夜裡電話響起：

「大事不好了。現在這邊發生了殺人案。」

「什麼？殺人？是誰？在哪裡遇害了？」

「遭到殺害的人，是全東京人都認識的名人。」

「是誰？」

「你猜猜看是誰？」

一件件看似謎霧重重的事件，

在科學手法與邏輯推理之下，

鑑識科學×醫學知識×顱骨復原術……

帶你找出真正的犯罪兇手。

日本著名推理小說家——小酒井不木，熱愛「科學主義」的推理小說，於是創作出天才少年科學偵探——塚原俊夫，展開一連串破案解謎的故事，結合科學與醫學理論，無論遭遇多少危機與困難，必定要揪出殺人兇手。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航