【小說】《深夜的電話》：我期待許久的事件終於上門了——他兒子被綁架

文：小酒井不木

塵埃會說話

俊夫是個連大人都自嘆弗如的聰明孩子，他一定會想辦法保護自己吧，不過，跟那些只靠蠻力的人，怎麼可能講道理，對抗蠻力一向是我的工作，既然他們硬是把我跟俊夫拆散，俊夫現在應該很寂寞吧。

綁架

今年夏天比往年熱多了，炎熱的日子持續了許久，到了九月中旬，這才吹起秋風，早晚都帶了幾絲涼意。我們的少年科學偵探——塚原俊夫，腸胃在八月時出了點毛病，健康情況不見好轉，一直到了秋季才完全康復，現在活力非常旺盛，經常語帶諷刺地對我說：「大哥哥，有沒有什麼讓人心跳加速的冒險啊？最近，我好想大顯身手哦。」

「這也是沒辦法的事。少一些殺人案跟強盜案，這個世上比較安全嘛。」

「話雖然這麼說，對我來說，安全的世界太平凡了，好無聊啊。要是再不發生什麼有趣的事件，我大概又要生病啦。」

這一個多月以來，都沒有接到什麼重大事件的委託，也怪不得俊夫這麼失望了。

「現在沒有事件，總不能自己製造事件吧。你就乖一點，耐心等待吧。」

我只能說這種話來安慰他。

一天上午，我們又重覆著這段不知已經說過幾次的對話，這時，我們聽見車子停在門口的聲音。

接著有人敲了我們事務所的大門。每次有訪客上門，總是由我出門迎接，不過，這一天則是俊夫跑了出去。

訪客是一名年約四十，穿著西裝，嘴邊蓄著鬍鬚的壯碩紳士。他好像有什麼心事，臉色相當蒼白。俊夫客氣地請他進來，拉椅子請他坐下，向他介紹我，再平靜地詢問他的來意。

「我是住在本鄉東片町的富田重雄，是XX銀行的董事。」

說著，他掏出名片，遞給俊夫，

紳士以優雅的口吻說：「昨天家裡出了一些事，我有點擔心，所以前來跟您討論。」

俊夫盯著紳士的臉，詢問：「請問是什麼事，讓您這麼擔心呢？」

「我七歲的長子被人綁架了。」

聽到「綁架」，俊夫瞄了我一眼。他的眼神明確透露了這些訊息：「大哥哥，我期待許久的事件終於上門了。好開心哦。」

不過，俊夫卻面不改色，以非常平靜的口氣說：「請您說明事情的始末。」

紳士說：「在描述這起事件之前，我先簡單地介紹一下我的家庭。昨天遭到綁架的長子小豐，是我跟前妻的孩子，小豐的母親已經在去年四月病逝。後來，我一直一個人過活，後來因為種種緣故，上個月娶了繼室。

我的繼室名叫常子，雖然她的出身卑微⋯⋯抱歉，在此不方便透露她的身分⋯⋯，總之，因為各種複雜的情況，才會讓常子來照顧我們。

不過，常子對我跟小豐都很親切，我也覺得十分欣喜。只不過，小豐很討厭常子，很少接近她。因此，小豐的事，全都交給在我們家服務多年的女傭，一名叫做阿崎的老婆婆處理。

昨天，阿崎帶著小豐，去附近的M神社玩。小豐混在一群孩子之中，沐浴著秋日陽光，開心地到處嬉戲，所以阿崎沒有特別留心，坐在拜殿打毛線。

太陽逐漸西沉，阿崎也想回家了，開始找小豐，卻到處都找不著小豐的身影。她嚇了一跳，詢問孩子們，說是大約三十分鐘前，有個沒見過的大叔過來，把小豐帶走了，於是她一路跌跌撞撞地跑回家，小豐怎麼可能在家裡。也就是說，小豐被人綁架了。」

這時，紳士嘆了一口氣，露出悲傷的表情。俊夫宛如一尊化石，熱衷地傾聽他的話。

「於是，我們家裡掀起一起大騷動，妻子急急忙忙打電話去我上班的地點找我，我正好外出辦事，去拜訪別人家，六點半才回家，這才知道出事了。

當時，我問妻子，問她有沒有報警，妻子說，畢竟家裡出事了，還是要等我回來再決定。我認為這事分秒必爭，打算親自去電話房打電話，這時，一名女傭跑過來，說剛才來了個奇怪的男人，把這封信扔進家裡。我覺得不太對勁，展開信件一看，果然是恐嚇信。」

說到這裡，紳士從口袋裡拿出一封皺巴巴的信。那是一個褐色的事務用信封，正面什麼都沒寫。紳士從抽出裡面的信紙，展開並唸出來。

小豐在我這裡。明晚十點，把三萬圓用紙包妥，放在本鄉區A町S橋的橋邊，石牆下第五顆石頭右邊的洞裡，我就會放小豐回家。萬一你報警的話，我會立刻要了小豐的命，懂了沒？拳頭團

富田先生又繼續說：「看了這封恐嚇信，我還是打算報警，可是一旁的妻子連忙阻止我。一直說如果能用三萬圓換回小豐，很划算了。如果去報警，不知道會發生什麼事，你難道不管小豐的死活了嗎？總之，我也只能聽妻子的話，暫時打消報警的念頭。後來，我整夜坐立難安。實在是放心不下，所以今天才過來找您商量。」

俊夫問：「請問尊夫人是否知道您來這裡的事呢？」

「不知道，萬一她又阻止就糟了，所以我偷偷來的。」

「昨天綁架少爺的男人，長得什麼樣子？」

「因為那是孩子們講的，實在不清楚對方的長相，聽說是戴著狩獵帽，穿著西裝，有點年紀的男人」

「把這封信扔進貴府的男人，又是什麼模樣呢？」

「據女傭表示，因為天色很暗，看得不是很真切，不過對方是個年輕的男人。」

「所以，綁架少爺的男人跟扔信的男人，不是同一個人吧。」

「應該不一樣吧。」

「阿崎這個老婆婆，是值得信任的人嗎？」

「她是一個老實的女人，在我們家工作很久了，這點我很清楚。可憐的阿崎，昨晚還擔心到睡不著覺。」

俊夫拿起恐嚇信，盯著上面寫著字句。

「這封信刻意用了偽造的筆跡，您對這個字跡有印象嗎？」

「沒有。」

「您之前有沒有收過類似的恐嚇信呢？」

「沒有。」

俊夫沉默地想了一會兒，以凝重的口氣說：「您願意為了少爺的性命，付出三萬圓嗎？」

「當然願意。只不過，我付了三萬圓之後，他們肯放小豐回家嗎？」

「只要付錢，對方應該會放人。所以，請您在今晚之前，準備三萬圓現金吧。今晚九點我會登門拜訪，收取那筆錢，幫您放到指定的洞裡。再把少爺帶回來。」

聽了俊夫這段信心滿滿的話，富田先生露出安心的表情，期待晚點再次碰面，便離開了。

紳士離開後，我不安地問：「俊夫，你真的能把小豐帶回來嗎？」

「不知道耶。」

「咦？你剛才不是說會把他帶回來嗎？」

「那當然是安撫爸爸的話啊。」

「所以你打算帶著三萬圓，去跟歹徒打交道嗎？」

「對啊，有大哥哥在，沒什麼好擔心的嘛。」

「所以你打算放過那些歹徒嗎？」

「沒有，我要把他們抓起來。」

「怎麼抓？」

「給他們三萬圓，讓他們放心，再逮捕他們。」

「你已經擬好計劃了嗎？」

「還沒，我現在開始想，晚上就會想好了。」

接下來，俊夫走進實驗室，一直待到傍晚，不知道在想些什麼。我們才剛吃完晚餐，沒想到富田家居然派了車子來接我們。

司機告訴我們：「拳頭團說要更改時間，所以老闆交待，請您立刻過去。」

我們立刻做好準備。才走到外頭，急性子的俊夫立刻跳到車上。我則是走在他後頭，距離約五、六步。

沒想到俊夫上車後，車子居然立刻發動，開走了，我大聲嚷嚷：「我還沒上車！」在車子後面追趕。說時遲，那時快，我的後腦勺受到劇烈的撞擊，就這麼昏了過去。

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書籍介紹

本文摘錄自《深夜的電話：藏在細節裡的暗號，小酒井不木的科學主義推理短篇集》，四塊玉文創出版

作者：小酒井不木

譯者：侯詠馨

日本科學主義推理小說家、醫學博士小酒井不木的偵探短篇集。

深夜裡電話響起：

「大事不好了。現在這邊發生了殺人案。」

「什麼？殺人？是誰？在哪裡遇害了？」

「遭到殺害的人，是全東京人都認識的名人。」

「是誰？」

「你猜猜看是誰？」

一件件看似謎霧重重的事件，

在科學手法與邏輯推理之下，

鑑識科學×醫學知識×顱骨復原術……

帶你找出真正的犯罪兇手。

日本著名推理小說家——小酒井不木，熱愛「科學主義」的推理小說，於是創作出天才少年科學偵探——塚原俊夫，展開一連串破案解謎的故事，結合科學與醫學理論，無論遭遇多少危機與困難，必定要揪出殺人兇手。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航